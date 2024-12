Materiali e preparazione

Per iniziare, raccogliete tutti i materiali necessari: cartone, forbici, colla, vernici e figurine della Natività. Potete anche utilizzare elementi naturali come rami, muschio e sassi per aggiungere un tocco autentico. Assicuratevi di avere uno spazio di lavoro pulito e ben illuminato dove i bambini possano lavorare in sicurezza.

Costruzione del presepe

Iniziate tagliando il cartone per formare la base e le pareti del presepe. Assemblate i pezzi con colla a caldo o nastro adesivo. Lasciate che i bambini dipingano e decorino le pareti con colori vivaci e motivi festivi. Aggiungete poi il tetto utilizzando pezzi di cartone o rami per un effetto più rustico. Non dimenticate di creare una piccola mangiatoia per accogliere il bambino Gesù.

Decorazione e messa in scena

Una volta terminata la struttura del presepe, posizionate le figurine della Natività all’interno. Incoraggiate i bambini a disporre i personaggi secondo la storia di Natale: Maria, Giuseppe, il bambino Gesù, i pastori, i re magi e gli animali. Aggiungete elementi decorativi come paglia, stelle di carta e luci per rendere la scena ancora più magica. Lasciate libero sfogo all’immaginazione dei bambini per personalizzare il loro presepe.

