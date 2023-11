Come fare una cuccia per gatti con un vecchio maglione

V olete realizzare una cuccia per il vostro gatto? Con un vecchio maglione e un cuscino potete farlo in modo molto semplice. Sarà un rifugio morbido e accogliente per il vostro adorato felino. Ecco il procedimento.

Occorrente

vecchio maglione

cuscino morbido

paraspifferi

ago e filo

Procedimento

Con ago e filo cucite le due estremità del collo del maglione. Effettuate una cucitura resistente per evitare che quando andrete a inserire il cuscino come imbottitura la parte cucita del maglione si laceri.

Prendete un cuscino morbido e soffice e infilatelo nel maglione. Fate attenzione che sia delle stesse dimensioni del maglione, non troppo grande perché non entrerebbe nel maglione ma neanche troppo piccolo per evitare che restino dei vuoti.

Allo stesso modo, inserite, partendo da una manica, il paraspifferi e fatelo passare dentro il maglione fino a quando non avrete raggiunto l’altra manica.

Prendete le due maniche imbottite e cingete la base del cuscino. È consigliabile fissare le maniche alla base da entrambe le parti ma, anche in questo caso, vi basterà dare qualche punto con ago e filo per essere sicuri che la base della cuccia non si stacchi dalle maniche.

Se i segni delle cuciture non vi piacciono, potete applicare sopra queste delle piccole toppe o dei fiocchi colorati.