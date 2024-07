Leggi anche Come pulire il ventilatore senza smontarlo

Occorrente e passaggi preliminari

Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia: un aspirapolvere o uno spolverino a manico lungo, un panno morbido. Prepara inoltre una soluzione di acqua e sapone e un’altra di acqua e aceto.

Rimuovi cuscini, lenzuola e, in generale, qualsiasi oggetto sul letto che potrebbe ostacolarti. Togli tutti gli oggetti inseriti dentro il contenitore in modo da poter accedere facilmente al piano da pulire.

Pulizia

Usa l’aspirapolvere per pulire dentro il contenitore una o due volte al mese per prevenire l’accumulo di sporco. Aspira accuratamente, specialmente negli angoli e sui bordi. In alternativa, passa su tutta la superficie uno spolverino a manico lungo. Utilizza un panno morbido, acqua e sapone liquido per pulire l’interno della struttura del letto. Se vuoi puoi anche utilizzare una soluzione di acqua e aceto per disinfettare la superficie, passandola sempre con un panno morbido. Eliminerà qualsiasi cattivo odore.