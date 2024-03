Come realizzare dei divisori e separé fai da te

S eparare gli spazi interni alla casa è semplicissimo: ecco qualche idea facile e originale per costruire dei divisori e separé fai da te



Per separare gli spazi all’interno e all’esterno di una casa non bisogna per forza costruire delle pareti in muratura o in cartongesso. Se avete una casa del tipo open space non c’è niente di meglio che utilizzare dei separé per dividere alcuni ambienti. In commercio ce ne sono svariate tipologie in legno, pvc, metallo, vimini e rattan ma ovviamente hanno un costo abbastanza elevato poiché spesso sono rifiniti a mano o con materiali pregiati. Ma niente paura: per dividere le stanze si possono creare dei divisori e dei separé fai da te, vediamo insieme come fare.

Realizzare un separé con piante, vetro, bambù e con tanti altri materiali di riciclo per dividere il proprio appartamento o per definire lo spazio all’interno di una camera, rappresenta la soluzione ideale per rendere ogni ambiente domestico sempre più elegante, originale e raffinato. In questa guida vogliamo dunque illustrarvi alcune deliziose idee per ispirare la scelta del vostro divisorio perfetto, senza per questo spendere una fortuna.

Per dividere facilmente una stanza si possono utilizzare degli elementi naturali come dei rami secchi o delle piante. Per farlo vi servono:

Vaso rettangolare di grandi dimensioni;

Terriccio;

Sassolini o ghiaia;

Piante rampicanti;

Pannello reticolato in legno.

Procedimento

Il procedimento per realizzare i divisori è molto semplice, sia che si utilizzano le piante che i rami secchi: bisognerà soltanto acquistare un vaso di forma rettangolare di grandi dimensioni, in plastica o in bamboo.

Dopo aver posizionato il vaso nell’area dove si creerà il separé, bisogna riempirlo con del terriccio e inserire le piante rampicanti (edera, pothos, filodendro, dracena) e innaffiare abbondantemente. Sullo strato superiore del vaso, si possono collocare dei sassolini di colore bianco o della ghiaia, per abbellire il divisorio. Sempre nel vaso, dovrete inserire il pannello reticolato in legno: in questo modo le piante verticali cresceranno in verticale e creeranno una parete naturale per dividere la stanza.

Se volte usare i rami, bisognerà ripulirli da eventuali rametti e foglie e dovranno essere molto lunghi, in base all’altezza della stanza. Inserite i rami nel vaso in verticale, avendo cura di distanziarli alcuni centimetri e in pochi minuti il divisorio sarà pronto.

I separé per dividere le stanze possono essere realizzati anche con delle vecchie porte o delle ante per finestre e armadi, per chi ama uno stile più tradizionale. Per creare i divisori dovrete utilizzare alcuni attrezzi e oggetti:

Vecchie porte o ante;

Carta abrasiva;

Vernici per legno;

Cerniere per serramenti;

Rotelle

Viti

Procedimento

Su una superficie piana, adagiate le porte o le ante che dovrete utilizzare per il divisorio e iniziate a carteggiare, per rimuovere la vecchia vernice ed eliminare graffi o schegge di legno. Completata la carteggiatura, dipingete le ante con vernici per il legno, potete usare diversi colori per ogni elemento che compone il separé, per uno stile allegro e moderno. Per realizzare il separé, dovrete fissare le porte o le ante in verticale con delle cerniere e avvitarle con un cacciavite. Per completare il divisorio e renderlo più funzionale e pratico da spostare, potete anche inserire delle rotelle girevoli alla base.

Un modo originale per realizzare dei separé in casa consiste nel costruirne uno con dei listelli in legno. Nello specifico si tratta di assemblarli tra loro, in modo tale da creare una sorta di griglia della grandezza necessaria per occultare un angolo della casa o un’intera parete. In commercio esistono dei listelli con spacchi equidistanti tra loro, ideali per ottenere la struttura liscia e compatta. Per ottimizzare il risultato, il separé una volta realizzato si può agganciare su un laterale della parete con delle cerniere rendendolo simile ad una porta.

Un altro modo ideale per creare dei separé originali in casa, richiede l’uso di alcuni tubi in PVC da assemblare tra loro in base all’altezza e alla larghezza della parete da occultare. Tale lavoro è ovviamente subordinato anche allo spessore che intendete dare alla struttura, per cui con un seghetto potete sagomare i tubi tutti della stessa misura e poi fissarli tra loro con del collante a presa rapida componendo alla fine un separé che assomigli ad una sorta di griglia.

Una maniera originale per separare alcuni ambienti domestici, consiste nell’assemblare dei listelli in legno in base alla larghezza e altezza desiderata. In tal caso si ottiene una struttura che consente di sfruttare una griglia in legno retrattile del tipo che si usa come separé per i terrazzi o per creare delle fioriere su un balcone o in giardino. Questo tipo di legno a fisarmonica in genere è di un colore naturale (beige), ma tuttavia con delle aniline potete equipararlo a quello degli altri mobili presenti nella vostra casa.

Un quinto modo originale e nel contempo raffinato per creare i separé in casa, consiste nell’assemblare del plexiglass colorato o altri materiali simili al vetro. Nello specifico è sufficiente realizzare una grande cornice in legno con all’interno dei riquadri tutti della stessa misura. In tal modo il suddetto materiale vitreo si può fissare in ognuno di essi con della colla acrilica trasparente, rifinendo poi le varie giunture con dei sottilissimi tondini in legno. Grazie a questo lavoro otterrete un separé raffinato tipico degli antichi rosoni presenti sulle vetrate delle chiese.

Il più significativo metodo di suddivisione di una stanza è offerto senza dubbio dall’uso di pareti scorrevoli, che possano fungere sia da divisorio che da parete. Una soluzione davvero adatta per qualsiasi tipologia di ambiente, da quello antico a quello più rustico o moderno.

Scegliendo un elemento scorrevole in vetro, è possibile dividere in modo raffinato e funzionale una camera da letto dalla zona giorno: questo materiale, infatti, permette di realizzare il massimo comfort in fatto di isolamento acustico. Alla struttura in vetro scorrevole vi consigliamo poi di abbinare sistemi di tendaggio appropriato e anche una colorazione opaca del vetro, in modo da ottenere la giusta privacy.

Un’alternativa molto interessante al vetro è rappresentata dai materiali acrilici, che hanno la caratteristica di essere molto resistenti e leggeri. In più, possono essere trasformati in una decorazione pratica per le case dal design contemporaneo. Le superfici possono essere create in tante versioni colorate, trasparenti, opache o intagliate. Davvero ideali per essere usate per nascondere quasi completamente quello che si trova dietro. Il consiglio che vi diamo è quello di optare per un pannello acrilico sospeso. Una buona alternativa può essere una struttura rotante, per creare diversi livelli di chiusura dello spazio.

Per molti stili di progettazione dello spazio, l’utilizzo del legno rappresenta l’idea più frequente e che regala il più ampio grado di calore. Grazie proprio alla semplicità con cui questo elemento apporta un comfort naturale e unico all’interno di ogni spazio. I separé in bambù, ad esempio, possono essere realizzati del loro colore naturale o verniciati con pitture completamente atossiche.

Sono inoltre l’ideale per sostenere il peso di scaffali aperti o consolle che debbano servire da scrivania o come supporto per televisori. Questo tipo di soluzione risulta molto adatta per le case di montagna o per chi desiderasse conferire quel tocco di “rustico” alla propria abitazione cittadina.

Optare per pannelli decorativi in metallo lavorato vuol dire coniare insieme l’utilità con la ricercatezza, attraverso soluzioni che esaltino la piena modernità dello stile, come tende di acciaio, separè scorrevoli o schermi richiudibili. Tutte soluzioni che deliziano la vista e il tatto di chi le ammira, creando giochi di luce tra i più suggestivi.

I separè in metallo, come ferro battuto e acciaio, qualora venissero poi intagliati, non interferirebbero minimamente con la penetrazione della luce naturale, aggiungendo al tempo stesso un carattere unico all’ambiente. Davvero la soluzione più intelligente per “dividere” in maniera eccellente una camera.

Se si vuole costruire a casa proprio un delizioso separé è possibile sicuramente utilizzare i pallet. Si tratta di materiali oggigiorno molto facili da reperire ed anche abbastanza economici.

Occorrente

Quattro pallet di eguale misura;

angolari in metallo;

viti da legno robuste;

spiaggette rettangolari in metallo;

guanti;

carta vetrata;

vernice per legno.

Procurarsi il materiale

Per realizzare questo tipo di mobilio, avremo bisogno innanzitutto di procurarci il materiale base, ovvero i pallet. Saranno sufficienti quattro elementi possibilmente tutti uguali e dalle stesse identiche misure. Una volta che li avremo reperiti, non dovremo far altro che trovare uno spazio tutto nostro per poter lavorare comodamente. Cominciamo con il carteggiare tutti i pallet usando una carta vetrata a grana prima grossa, poi sempre più fine. Una volta che avremo tolto dai pallet tutti i residui di sporco, scritte e graffi, potremo continuare con il passo successivo.

Passare una mano di vernice

Passiamo una mano di vernice trasparente su tutti i pallet, in modo da conferire a questi ultimi un tocco di eleganza. Lasciamo poi asciugare adeguatamente la vernice. Quando siamo sicuri che i pallet sono completamente asciutti possiamo proseguire con l’assemblaggio del nostro separé. A questo punto dovremo procurarci delle cerniere robuste in grado di sorreggere il peso che si andrà a creare: queste saranno utili nel caso volessimo che la nostra struttura possa essere aperta. Se invece abbiamo intenzione di mantenere la struttura fissa, basterà provvedere ad inchiodare i vari componenti utilizzando robuste spiagge e angolari in metallo.

Fissare i pallet

Prendiamo quindi il primo pallet e posizioniamolo verticalmente, subito sopra di esso sistemiamo il secondo pallet cercando di allinearlo perfettamente a quello sottostante. Una volta che avremo trovato la giusta posizione, possiamo provvedere a fissarli utilizzando spiagge rettangolari in metallo tenute in posizione da viti robuste. Quando la prima parte della nostra struttura è sistemata possiamo passare ad assemblare la seconda parte. Come per la prima sistemiamo i pallet verticali, centriamo la giusta posizione e fissiamoli sempre utilizzando spiagge rettangolari in ferro. Fissiamo insieme le due parti facendoci aiutare da una seconda persona che sorregga il tutto. Una volta sistemate le due parti provvediamo a fissarle insieme con angolari fissi in metallo oppure con delle apposite cerniere molto robuste e sempre realizzate in metallo.