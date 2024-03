A mate decorare la casa realizzando delle creazioni fai da te? Per rendere la vostra dimora accogliente e bella, basta davvero poco. Tante sono le cose che potete fare tra cui cuscini, copri-divani e tanto altro. Scopriamo come realizzare un cuscino rotondo in pochi e semplici passaggi.

Per rendere la casa bella ed accogliente, basta davvero poco. Difatti, le decorazioni che si possono ottenere con i vari accessori, sono davvero tante. Tuttavia, una soluzione semplice ed economica, consiste nell’affidarsi all’effetto dato dai tessili, ossia tende, copri-divani e cuscini. Soprattutto i cuscini, si prestano alle più varie interpretazioni e, con poca spesa, aiutano a rendere più piacevole l’ambiente. Uno tra i modelli più semplici è quello rotondo, che può essere realizzato già con abilità basiche nel cucito. A tal proposito, in questa guida, sarà illustrato come confezionare un cuscino rotondo.

Come creare un cuscino rotondo

Tra i modelli di cuscini più facili da creare se sei appassionata del fai da te vi è quello rotondo. Cosa occorre? Gli strumenti che vi serviranno per creare un cuscino rotondo con le tue mani sono: spugna, nastri, stoffa colorata, cerniera, perline, ago e filo in tinta e ovatta o vecchi stracci.

Realizzare la sagoma

Anzitutto, scegliete un cotone colorato e robusto e stendete la stoffa su un piano da lavoro, piegata in due. Riportatevi sopra l’esatta circonferenza del cuscino, calcolando in più almeno due cm per la cucitura. Per non sbagliare le misure, potete utilizzare un cuscino che già possedete e che quindi si adatta per grandezza al vostro arredamento. Una volta fatto ciò, tagliate la stoffa lungo i segni di taglio dopodiché, diritto contro diritto, imbastite i margini di cucitura, lasciando libero lo spazio per la cerniera. Applicate ora la cerniera e, sempre diritto contro diritto, cucite a macchina le due parti del cuscino, iniziando da una parte dell’apertura e terminando dall’altra.

Tagliare la stoffa in eccesso

Dopo che avrete realizzato la sagoma del vostro cuscino rotondo, tagliate la stoffa in eccesso sui margini per evitare antiestetici ingombri una volta rivoltato il cuscino. Successivamente, profilate i bordi per evitare che si sfilaccino, rivoltate il cuscino, stiratelo ed imbottitelo con uno strato di ovatta morbida, oppure se desiderate realizzare un metodo più economico, riempitelo di vecchi stracci di cotone. Un’altra alternativa, potrebbe essere quella di utilizzare un disco di gommapiuma, utile soprattutto se il cuscino dev’essere il più piatto possibile.

Decorare il cuscino rotondo

Per decorare il cuscino, potete applicare dei bottoni sopra e sotto, in modo da fargli avere un aspetto quasi “trapuntato”. Utilizzando un ago lungo e del filo robusto (in gugliata doppia), annodate le estremità del filo al gambo del bottone, quindi inserite l’ago nel cuscino, uscendo dall’altra parte. In seguito, tagliate il filo, rimuovete l’ago ed annodate un secondo bottone. Arrivati a questo punto, tirate il bottone per schiacciare il cuscino e tagliate le estremità del filo. Un’altra possibilità, è trapuntate col solo filo, omettendo i bottoni. Trapuntare coi bottoni, servirà anche ad evitare che l’imbottitura si sposti.

Metodo alternativo

Un altro metodo per confezionare un cuscino rotondo, consiste nel prendere della spugna e tagliarla di forma rotonda, della grandezza che più desiderate. Ponete la sagoma sul piano da lavoro, adagiandola sotto la stoffa scelta. Ritagliate la stoffa della stessa sagoma del cuscino, dopodiché cucite i bordi alla macchina da cucire. Volendo potete lasciare un lato aperto e cucire una cerniera oppure dei bottoncini colorati. Una volta che il cuscino è pronto, è indicato lavarlo a mano, strizzarlo leggermente estenderlo. Quando sarà perfettamente asciugato stiratelo, con un ferro da stiro impostato a bassa temperatura. Stirate il cuscino soprattutto alle cuciture, in modo che si assestino. Tagliate i fili che fuoriescono, con una piccola forbicina. Volendo potete abbellire lo sfondo del cuscino con perline oppure nastrini colorati, applicandoli con piccoli punti.