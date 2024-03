P roteggere le sedie senza spendere troppi soldi? Scopriamo come realizzare un cuscino coprisedia con poco materiale e in semplici passaggi.

Spesso molte sedie sono scomode o semplicemente un po’ vecchiotte. Il modo più semplice per risolvere questo problema è realizzare un cuscino come coprisedia. Seguendo le nostre istruzioni sarete capaci di realizzare un bel cuscino, anche rotondo, e sentirvi orgogliose del vostro lavoro.

Realizzare un cuscino coprisedia

Le sedie sono fra gli oggetti di casa più soggetti all’usura e, se desiderate mantenere inalterata nel tempo la loro seduta, avrete l’opportunità di adoperare dei cuscini coprisedia che ripareranno il legno dal deterioramento da contatto e renderanno la seduta maggiormente confortevole e morbida. Ne esistono veramente di numerose tipologie in commercio, di ciascuna forma e dimensione: le possibilità variano dai cuscini rotondi a quelli quadrati o dalla forma trapezoidale, per cui sarà possibile adeguarli ad ogni tipo di sedia. Tuttavia, il prezzo medio per un set di cuscini è spesso elevato; quindi, perché non risparmiare e realizzarli personalmente? Nella guida pratica e dettagliata proposta, vi spiegheremo bene come realizzare un cuscino coprisedia, anche rotondo: il lavoro di cucito da svolgere è semplicissimo e, di conseguenza, adatto a chiunque (anche alle sarte meno esperte).

Come realizzare un cuscino coprisedia

Per realizzare un cuscino coprisedia fai da te serve poco materiale:

stoffa

forbici

bottoni

cerniera

ago

filo

macchina da cucire

imbottitura per cuscini

Scegliere la stoffa

Per iniziare il lavoro vi serviranno della stoffa (scegliete quella che più vi piace), un metro da sarta, degli spilli, un ago, del cotone, una cerniera oppure dei bottoni, dell’imbottitura per cuscini meglio se in gommapiuma, gessetto da sarta e delle forbici. Consideriamo che voi già abbiate misurato la seduta della sedia che volete ricoprire, riportate le misure da voi prese sulla stoffa. Stendete la stoffa su una superficie piana, riportate le misure prese in precedenza sulla stoffa segnandole con il gessetto formando delle linee. Tagliate la stoffa seguendo le linee. Ripetete l’operazione per realizzare due pezzi di stoffa identici. Piccolo accorgimento: considerate nelle vostre misure sempre due centimetri in più che verranno utilizzati nel momento della cucitura.

Ritagliare le stoffe

A questo punto prendete le due stoffe ritagliate e accostatele l’una sull’altra. Le stoffe devono essere messe alla rovescia così dopo averle cucite le capovolgerete e le cuciture scompariranno.

Prendete l’ago con il filo e iniziate a cucire in linea retta ricordando di discostarvi circa un centimetro dal bordo. Cucite tre bordi su quattro, il quarto sarà quello in cui inserirete la cerniera o cucirete i bottoni. Per cucire il pannello laterale avrai bisogno di una striscia continua abbastanza lunga da girare tutta intorno al cuscino.

Con i lati giusti insieme, cucite il pezzo di cuscino superiore al pannello laterale tutto intorno al bordo del cuscino. Cucite entrambe le estremità del pannello laterale in modo che sia chiuso nella parte posteriore. Dopo aver cucito il cuscino, aprite la cucitura. Sigillate entrambe le code su ciascuna estremità verso il centro del cuscino. Cucite il pannello inferiore al pannello laterale ma questa volta non cucite tra i punti. Ricordate di fare il punto indietro in ogni punto per rinforzare i bordi. Queste aree devono essere forti, riceveranno molti strattoni. Questa apertura è dove inserirete il cuscino.

Cucire il cuscino coprisedia

Finito di cucire capovolgete il lavoro ed applicate la cerniera mantenendo i lembi nella parte interna. Fate piccoli punti così non si vedranno molto.

Se decidete di applicare dei bottoni, prendete bene le distanze prima di applicarli. Fate sul lembo opposto della stoffa degli occhielli tagliando la stoffa con delle forbicine appuntite e ricucite gli occhielli con il cotone.

Finito di far tutto questo riempite il cuscino con l’imbottitura e chiudete. Completate il cuscino con dei piccoli nastri ai due angoli dove avete cucito la cerniera, sarà più semplice assicurarli alle sedie.

Istruzioni per chi sa cucire

Se siete brave ad usare la macchina per cucire potete impiegare meno tempo nella realizzazione dei vostri cuscini. Il procedimento è uguale soltanto dovrete sostituire l’ago ala macchina. Potrete applicare dei bottoni centrali sul cuscino perché siano decorativi. Ricordatevi di aggiungere un margine di cucitura. Questa è l’area tra il bordo del tessuto grezzo e la linea di cucitura sui pezzi di materiale da cucire insieme. Possono variare da 6,4 mm di larghezza fino a diversi millimetri. Dipende da quanto largo vorreste fare il cuscino. Di solito è indicato un margine di cucitura di 1,5 cm.

Come realizzare un cuscino coprisedia rotondo

Per realizzare un cuscino coprisedia rotondo i passaggi sono molto simili a quelli illustrati sopra. Anche l’occorrente è il medesimo:

Gommapiuma

Stoffa

Forbici

Ago e filo

Cerniera

Prendere le misure

Dopo esservi procurati la stoffa necessaria per realizzare il vostro cuscino coprisedia rotondo, dovrete prendere le misure della seduta, disegnarla su un foglio di carta o cartoncino di dimensioni sufficienti, appoggiare quest’ultimo sulla sedia, tracciare i contorni con un pennarello e ritagliare la sagoma ottenuta.

Successivamente, bisognerà mettere quest’ultima sulla stoffa e fare il tracciato che utilizzerete per eseguire il taglio, mediante l’ausilio di un gessetto da sarta: ripetete l’operazione due volte (per la parte superiore e quella inferiore del cuscino coprisedia) e poi tagliate le vostre sagome.

Inserire la gommapiuma

Dopodiché, sarà sufficiente posizionare una piccola quantità di gommapiuma fra la due sagome appena ottenute e cucire i bordi: se preferite una seduta maggiormente comoda, dovrete realizzare dei cuscini con uno spessore maggiore, creato adoperando una striscia di stoffa. Precisamente, le operazioni da effettuare consistono nel prendere le misure dell’intero perimetro della sagoma della seduta, ritagliare una striscia lunga tanto quanto esso e larga “4/5 cm” e cucire quest’ultima tra le due sagome, introducendo la gommapiuma in mezzo.

Le cuciture del cuscino coprisedia

Procedendo nella seguente maniera, avrete l’opportunità di realizzare soltanto delle cuciture esterne: se decidete di eseguirle a mano, quindi, potrebbe venire un lavoro leggermente grossolano.

Per ottenere un risultato maggiormente pulito ed elegante, invece, l’ideale sarebbe formare le cuciture internamente al coprisedia rotondo: per fare questo, dovrete prima cucire il rovescio della stoffa lasciando aperto almeno 1/3 del vostro cuscino e poi girare quest’ultima per introdurre la gommapiuma ritagliata in precedenza.

Per chiudere la parte del cuscino lasciata aperta, avrete la possibilità di utilizzare alternativamente una cerniera, dei bottoni oppure del velcro.

Aggiungere i laccetti

Adesso, il vostro cuscino coprisedia rotondo sarà finalmente pronto per essere collocato nella sedia; allo scopo di assicurarlo su quest’ultima, vi sarà sufficiente aggiungere alcuni laccetti e annodarli perfettamente allo schienale.

Dunque, non vi resta altro che mettervi effettivamente all’opera e cominciare a realizzare correttamente il vostro meraviglioso cuscino coprisedia rotondo