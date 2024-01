Come realizzare un tappeto in corda

D esideri arredare la tua casa con un tappeto artigianale in corda? Ecco una guida per realizzarlo in autonomia. Otterrai un tappeto elegante, di effetto e ben rifinito.

Materiali e strumenti

bobina di almeno 30 metri di corda (diametro 50 millimetri)

telaio in legno

listelli in legno 4×4 cm

tela bianca

forbici

matita

righello

ago per materassi

colori a tempera o a olio

Procedimento

Per prima cosa realizza il telaio. Assembla i listelli in legno tra loro dando vita ad una sorta di cornice, corrispondente alla misura del tappeto che intendi realizzare. Sulla cornice stessa (dopo averla incollata), stendi della tela bianca precedentemente bagnata, che ancorerai con una spillatrice, tendendola a tal punto che, una volta asciutta, sembri simile alla pelle di un tamburo.

Utilizza la corda a disposizione e crea le maglie, tenendo conto del disegno che ti sei prefissato. Con un ago spesso, come ad esempio quello che si utilizza per cucire i materassi, inizia poi a ricamare con la corda. In questo modo, inserendolo sulla tela da un lato e facendolo uscire dall’altro, rifinirai il disegno sottostante cosicché il tappeto sembri completamente realizzato con della corda intrecciata.

Dopo aver completato il lavoro, se come disegno ne avrai scelto uno a tinta unica, quindi senza figure o immagini particolari, con dei colori a tempera o ad olio, potrai rifinirlo con delle decorazioni classiche come ad esempio una greca, ideale per il bordino dell’intero tappeto, oppure per creare l’effetto antichizzato utilizzando, in questo caso, dei colori non lucidi.