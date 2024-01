Come realizzare una scacchiera fai da te con i rotoli di carta

V olete realizzare un progetto di riciclo creativo, magari coinvolgendo i vostri bambini? Vi bastano alcuni rotoli di carta esauriti e poco altro per costruire una scacchiera. Ecco come fare.

Occorrente

20 rotoli esauriti di carta igienica

4 rotolo esauriti di carta da cucina

4 fogli bianchi formato A4

pennarelli

righello

matita

forbici

nastro adesivo

Procedimento per le pedine

Con matita e righello, tracciate un segno nella metà (per lunghezza) dei rotoli di carta igienica. Piegate leggermente il rotolo e tagliatelo a metà. Ripete il procedimento per 8 rotoli per ottenere i 16 pedoni.

Per realizzare le 4 torri, prendete 4 rotoli di carta igienica. Tagliate delle strisce nella parte superiore, lunghe circa 3 centimetri, a distanza regolare una dall’altra. Abbassate le strisce verso l’interno alternandone una alzata e una abbassata. In questo modo otterrete l’effetto merlato della torre.

Per realizzare i 4 cavalli tagliate un triangolo, ma senza staccarlo del tutto perché deve essere ripiegato in avanti ricordando la forma del muso del cavallo.

I 4 alfieri hanno due triangoli tagliati e tolti a circa un centimetro dal bordo.

I due Re e le due regine li ottenete ritagliando i rotoli da cucina. Dovranno essere più alti delle altre pedine. Ritagliate la corona con un bordo a triangoli. Per distinguere il re dalla regina, potete aggiungere un cartoncino all’interno piegato a triangolo.

Per differenziare le due squadre, potete dipingere ogni pezzo scegliendo due colori diversi. Oppure potete caratterizzare le squadre con due simboli diversi.

Procedimento per la scacchiera

Misurate il diametro medio di ogni rotolo: potrebbe essere di 4,5 o 5 centimetri. Questa è la misura che dovrete utilizzare per tracciare i quadrati sulla scacchiera quadrata, che ha 8 quadrati su ogni lato. Se utilizzate fogli A4 di riciclo dovrete fare un collage. Colorate (oppure più semplicemente tracciate delle linee oblique) un quadrato sì e uno.