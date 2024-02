Come realizzare e usare una sac à poche

V uoi realizzare un dolce particolare e non hai la sac à poche? Ti spieghiamo come realizzarne una in poche semplici mosse e come utilizzarla

La sac à poche o tasca per pasticcere è molto utile in cucina sia per dosare in maniera appropriata, veloce e senza sprechi gli impasti (come ad esempio dei muffin negli stampini), le creme ( per farcire una torta multistrato in maniera omogenea da strato in strato) che per fare le decorazioni.

Se sei alle prime armi e non hai ancora acquistato una sac à poche o se ne hai una ma la ricetta che stai realizzando prevede l’utilizzo di diverse sac à poche, puoi ottemperare a questo inconveniente utilizzando cose comunemente presenti in cucina, come la carta forno e i sacchetti per congelare, per realizzare una sac à poche.

Cos’è una sac à poche

La sac à poche è uno degli utensili da cucina più creativi e più utilizzati in pasticceria. È usata per decorare dolci, biscotti e torte con creme, panna o cioccolato. È composta da una sacca e, al suo interno, è presente un beccuccio rigido, attraverso il quale dosare la crema o la panna. In plastica o in metallo, la sac à poche consente di realizzare le più particolari decorazioni di cake design, come ad esempio le scritte.

Tuttavia, la sac à poche è difficile da lavare. Pertanto potrebbe essere più comodo usare una sac à poche monouso. Inoltre, se devi decorare una torta speciale e non disponi di una sac à poche, puoi crearne una d’emergenza. Basta utilizzare materiali semplici che, con ogni probabilità, hai già nella tua cucina. Come fare, allora, una sac à poche usa e getta? Segui attentamente i nostri utili consigli per realizzarne una in poche e semplici mosse.

Come utilizzare la sac à poche con o senza punte

La realizzazione delle sac à poche con i metodi che ti proponiamo è semplicissima e se vuoi puoi aggiungerci le punte in ferro o in plastica delle sac à poche che si vendono in commercio oppure utilizzarle senza niente per ottenere un tratto liscio dello spessore che vuoi. È possibile anche realizzare la punta con la parte superiore di una bottiglietta di plastica, andando ad incidere sul tappo la forma che più ti piace con un taglierino. Questa punta fai da te si presta ad essere utilizzata con i sacchetti per congelare.

Realizzare una sac à poche con i sacchetti gelo

Il modo più semplice per realizzare una sac à poche monouso è con i sacchetti gelo. Sarà sufficiente utilizzare un sacchetto in polietilene, di quelli per congelare gli alimenti, di media grandezza. Riempilo con la farcia, frosting, ganache ecc.. e, dal lato di uno degli angoli del sacchetto, vai a praticare un piccolo foro in uno degli angoli chiusi del sacchetto; poi, aiutandoti con le mani, spingi la crema fino a farla fuoriuscire. Questa opzione andrà benissimo per decorazioni semplici, le più classiche. Se invece devi realizzare delle scritte, dei decori particolari o dei ciuffetti dovrai procurarti un apposito beccuccio e fissarlo, magari con del nastro adesivo.

Creare una sac à poche con carta da forno

Un metodo molto semplice per realizzare una sac à poche d’emergenza prevede l’utilizzo della carta forno.

Occorrente

Foglio di carta da forno

Spillatrice o scotch

Realizza un cono

Il primo passaggio consiste nel ritagliare un pezzo di carta forno della forma di un quadrato e della grandezza che preferisci. Di solito i fogli di carta forno tendono a piegarsi; se questo è il caso fallo scorrere su un angolo dalla parte opposta alla piega per stenderlo. Dividi a metà il foglio per ottenere due triangoli. L’altezza del triangolo per la sac à poche usa e getta non deve essere eccessiva. Quindi, se necessario, aggiusta la forma con le forbici. Posiziona il triangolo con la punta rivolta verso di te e la base verso l’alto. Piega l’angolo in alto a destra verso il basso in modo tale che combaci perfettamente con l’angolo rivolto verso di te; piega l’angolo in alto a sinistra fino a formare un cono. Fai adesso combaciare gli angoli ed otterrai così un piccolo cono.

Fissa il cono con una spillatrice

Adesso controlla che il cono usa e getta abbia tre punte, ovvero i tre angoli del triangolo di carta forno. Unisci bene gli angoli della sac à poche appena creata. Girali verso l’interno del cono, per poterne fissare bene la forma. Per evitare che il cono appena creato si possa aprire, ferma i punti cruciali con una spillatrice o con dello scotch. Riempi la sac à poche e, piegando la parte superiore, fai scendere la crema verso la punta (fai in modo che non si formino bolle d’aria dannose per le decorazioni). Taglia la punta dello spessore che ti serve.

Avvertenze

Può capitare che i primi tentativi di realizzare la tua sac à poche non diano un risultato perfetto. Se utilizzi troppa carta forno, la sacca sarà troppo rigida e poco mobile. Se, al contrario, ne usi poca, non sarà abbastanza stabile. Una volta trovato il giusto equilibrio, però, il risultato ti soddisferà.

Costruire una sac à poche con il tubetto del dentifricio

Può sembrare impossibile o difficile, ma se hai un po’ di fantasia, costruire una sac à poche con il tubetto di dentifricio in realtà è molto semplice e veloce. Se ami l’arte del riciclo, questa è un’idea che non puoi proprio farti scappare. Hai mai pensato a come poter recuperare il tubetto del dentifricio una volta finito? Questa è la nostra idea!

Occorrente

tubetto di dentifricio

sacchetto di plastica (o telo di plastica)

Elimina il beccuccio

Ecco come procedere nella realizzazione della sac à poche con un tubetto di dentifricio. Innanzitutto assicurati che sia vuoto, poi con l’aiuto di una piccola forbice, con cui raccomandiamo di fare molta attenzione, incidi il bordo superiore ed elimina il beccuccio dal resto del tubetto, cercando di non rovinarlo.

Pulisci il tubetto

Ora è il momento della pulizia, anche questa molto semplice, naturalmente. Devi pulire perfettamente il beccuccio dell’ex tubetto di dentifricio, con acqua calda, e utilizzando anche detersivo per i piatti. Se puoi, consigliamo anche di sterilizzarlo, per fare le cose per bene, e poi asciugarlo con attenzione in modo che residui d’acqua non ti intralcino nel resto del lavoro.

Usa un sacchetto gelo

Dopo aver pulito perfettamente il beccuccio, prendi un sacchetto gelo, di quelli utilizzati per congelare gli alimenti in freezer, e tagliane un angolo della base in verticale, cercando di essere il più precisi possibile, realizzando una piccola fessura, in cui poi inserirai il beccuccio di quello che un tempo era il tubo del dentifricio.

Usa il nastro adesivo

Dopo aver sistemato per bene il beccuccio al sacchetto facendo delle prove, bisogna rimuoverlo e fissare l’angolo del sacchetto con del nastro adesivo, per renderlo stabile. Se non hai un sacchetto per congelare gli alimenti, va bene anche un qualsiasi altro sacchetto, possibilmente trasparente, che sia comunque perfettamente pulito e molto resistente, per evitare che si rompa mentre lo usi durante la decorazione di un dolce.

Fai un piccolo foro

Ora, per concludere, devi realizzare un piccolo foro, con le forbici utilizzate prima, che però sia sufficientemente grande per far passare il beccuccio. Fissa anche questo con il nastro adesivo ed ecco la sac à poche prontissima all’uso! Gli strumenti che ti occorrono sono davvero pochi, facili da trovare in casa e anche il tempo richiesto è pochissimo.

Come si usa la sac à poche

Una volta realizzata la tua sac à poche, vediamo come utilizzarla. La sacca da pasticcere è utile su diversi fronti in cucina. Sbagliato pensare che il suo utilizzo si riduca alla pasticceria. Scopriamo come si usa, dai diversi beccucci in poi.

Sac à poche per i bignè

Riempi una tasca con bocchetta liscia e larga con l’impasto per bignè. Fai scendere il composto su carta da forno, distanziando bene i bignè uno dall’altro. Quando i bignè saranno cotti, falli raffreddare e farciscili con crema pasticcera, zabaione o cioccolato fuso, usando una sac à poche con beccuccio liscio e stretto.

Per i dessert

Inserisci nella tasca da pasticciere il beccuccio desiderato (a stella, liscio, largo, stretto…). Impugna la tasca poco più in alto del beccuccio e rivoltane i bordi verso l’esterno, come un guanto. Riempi la sac à poche con il composto che hai scelto, aiutandoti con un cucchiaio e arrivando a 2/3. Risolleva i bordi, attorciglia delicatamente la tasca e, facendo scendere il composto, procedo con le decorazioni o con la farcitura desiderata.

A seconda dell’uso ci sono beccucci diversi: larghi per composti densi, medi per quelli come la panna montata e molto stretti per quelli fluidi (cioccolato fuso). Puoi applicare il beccuccio che preferisci, poi riempi la sac à poche con la farcia e crea tante decorazioni originali sui vostri dolci. Un’idea? Spalma uno strato di pan di Spagna con crema, sovrapponi un altro strato di pan di Spagna, decora con cioccolato fuso e ciuffetti di panna montata.

Sac à poche per i ravioli

Per suddividere la giusta quantità di farcia nei ravioli, distribuiscila sulla pasta, aiutandoti con una tasca da pasticciere con la bocchetta larga e liscia.

Con la sac à poche si farciscono bene anche i cannelloni. Prova con ripieni a base di ricotta e spinaci, gamberi e zucchine, prosciutto, funghi e formaggio.

Per le tartine

Per decorare le tartine da aperitivo, puoi fare mousse di tonno o prosciutto o usare semplice maionese: distribuisci il composto con la tasca con la bocchetta a stella.