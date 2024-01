Piano a induzione: pro e contro, pulizia e consigli per usarlo al meglio

F acile da usare, da pulire e permette anche di risparmiare sulla bolletta: il piano cottura a induzione offre una serie di numerosi vantaggi. Scopriamo come si utilizza e perché dovresti sceglierlo per la tua casa.

L’evoluzione della cucina negli ultimi anni è passata anche attraverso la cottura dei cibi senza l’utilizzo della fiamma. Si fa riferimento alla più recente ed evoluta cottura attraverso il piano a induzione. Si tratta infatti di una tecnica innovativa, totalmente diversa dai vari sistemi conosciuti (gas, radianti e alogeni) che sfrutta la corrente elettrica e una bobina per generare un campo elettromagnetico capace di movimentare le molecole di metallo della pentola. Questa energia prodotta viene trasmessa alla pentola o al tegame e permette al cibo di cuocere rapidamente.

I piani cottura a induzione sono facili da usare, da pulire ed esteticamente molto accattivanti con piani a pressione o touch-screen. Nella guida che segue, vedremo non solo come cucinare con un piano di cottura a induzione traendo il meglio da questa nuova tecnologia, ma anche come pulire questa tipologia di piano e i benefici che si traggono dal suo utilizzo.

Piano cottura a induzione: le peculiarità

Per quel che riguarda le peculiarità del piano cottura a induzione, va detto che il medesimo si presenta esteticamente uguale al piano cottura in vetroceramica (con una resistenza interna che scalda la piastra). La prima caratteristica che salta all’occhio è il fondo liscio ed omogeneo del piano. Senza alcun ugello, nessuna griglia oppure fornello per riscaldare piastre e pentole.

Il piano a induzione è piatto, lucido ed allo stesso tempo elegante. In ogni caso, la differenza sostanziale consiste nella presenza di una piastra fredda, la quale è più sicura in presenza di bambini e che genera semplicemente un campo elettromagnetico atto alla cottura che produce calore solo sul fondo della pentola. Il piano cottura a induzione è composto da una piastra magnetica, posta al di sotto del vetro di appoggio delle pentole, e per contatto con un materiale metallico genera una corrente che si trasforma poi in calore.

Le zone di cottura sono predisposte con un sistema di riconoscimento automatico della pentola. In altre parole, queste ultime si attivano solo quando rilevano lo speciale fondo magnetico delle pentole dedicate. Per questo motivo la sicurezza è massima; quindi non si corre alcun rischio di bruciarsi. Per utilizzare al meglio il piano cottura a induzione, è necessario acquistare pentole speciali, consigliate dalle aziende produttrici, dotate di fondo magnetico, ricco di materiale ferroso.

Piano cottura a induzione: i vantaggi

Dal punto di vista pratico il piano a induzione presenta notevoli vantaggi rispetto a qualunque altro sistema di cottura in commercio. È infatti facile da pulire, ha dei tempi di risposta all’intensità di calore quasi istantanei, un riconoscimento automatico delle pentole e permette dei notevoli risparmi sulla bolletta del gas. Dal punto di vista della sicurezza, è inesistente il pericolo di scottature sul piano di cottura, in quanto vi è la totale assenza di fiamma viva. Inoltre, i tempi di cottura sono notevolmente ridotti e non c’è nessun ugello da pulire o scrostare. La cottura del cibo risulta per via del calore distribuito uniformemente su tutto il fondo della pentola usata.

Piano induzione con cappa integrata, Beko

La sicurezza

La sicurezza è data dal fatto che il magnete in contatto con materiale organico non produce calore quindi è impossibile bruciarsi. Per la stessa ragione questo particolare sistema richiede che il materiale di cui è composta la pentola sia conduttore e quindi metallico, come l’acciaio inox, altrimenti il fornello non funziona. Per la stessa ragione il fondo della pentola non deve essere troppo sottile anzi abbastanza spesso e vanno evitati i mestoli in ferro.

Semplicità nella manutenzione

Non solo sicurezza però, infatti il piano liscio e lucido, in vetroceramica, non ha bisogno della stessa manutenzione che serve ai normali fornelli a gas (pulizia dei componenti, foratura degli ugelli, ecc…). Inoltre la superficie omogenea permette una pulizia molto veloce anche perché il materiale organico che può cadere mentre si cucina non si può incrostare e poi è molto bella ed elegante.

Cottura dei cibi

Dal punto di vista della cottura dei cibi questo particolare sistema fa sì che il calore avvolga complementarmente la pentola rendendo più omogenea la cottura e riducendo al minimo la dispersione, essendo anche più veloce.

Posizionamento delle pentole sui fornelli

Non essendoci zone di cottura come i fuochi delle altre cucine, ma con un meccanismo di riconoscimento automatico della pentola, il numero delle pentole che potrete utilizzare contemporaneamente dipende solo da quante ne entrano sulla superficie del piano di cottura e dalla limitazione dell’energia elettrica prevista dal vostro contratto.

Piano cottura a induzione con cappa integrata 80 cm con 4 zone cottura, Beko

Piano cottura a induzione: gli svantaggi

A fronte di tanti pregi, bisogna fare i conti con alcuni svantaggi, a partire da un costo di acquisto leggermente più elevato rispetto a tutti gli altri piani di cottura, anche se l’investimento viene ripagato nel tempo. È altresì necessario l’acquisto di nuove pentole e padelle adatte al tipo di cottura a induzione e, in caso di utilizzo di più zone di cottura, il rischio di un blackout elettrico è relativamente probabile (limitazione casalinga standard da 3,3 kW), ma facilmente superabile dai piani a induzione (necessitano da 4,5 a 6 kW).

I nuovi modelli di piani cottura a induzione

Negli ultimi anni, sono usciti in commercio anche i nuovi modelli del piano cottura a induzione. Per gli stessi è doverosa una precisazione, visto e considerato che hanno un limitatore di assorbimento, ovvero una funzione che permette di stare dentro gli assorbimenti impostati. Per i campi elettromagnetici generati, è vivamente consigliato che le persone portatrici di pace-maker stiano relativamente distanti dal piano per evitare eventuali dannosi e irrimediabili problemi al funzionamento del pace-maker stesso.

In rete esistono delle apposite tabelle che permettono di impostare rapidamente il livello di potenza in relazione al cibo che si andrà a cuocere. Ovviamente anche per i nuovi modelli, i tempi sono diversi e ridotti rispetto alle altre tipologie di cottura. A tal proposito è necessario prendere un po’ di dimestichezza con il piano a induzione e si potrà imparare ad usarlo bene con il passare del tempo, acquisendo tutta l’esperienza necessaria.

Sia per i nuovi modelli di piano cottura a induzione che per quelli meno recenti, quando si acquista una pentola, si deve scegliere quella che ha il simbolo apposito che la rende idonea per essere utilizzata proprio su questo tipo di piano cottura.

Le modalità di cottura con il piano a induzione

In questo passaggio si andranno ad esaminare quelle che sono le modalità di cottura con il piano a induzione. Ad esempio, se si deve cucinare un primo piatto come la pasta al pomodoro, si deve posizionare la pentola piena d’acqua sulla zona di cottura del piano a induzione. In un’altra zona, si deve collocare una padella con olio e aglio per fare il soffritto, al quale andrà aggiunto successivamente il pomodoro assieme al sale.

A questo punto, si deve accendere la pentola con l’acqua alla massima potenza e ci vorranno esattamente tre minuti per arrivare alla fase di ebollizione. Cuocere dunque la pasta nell’acqua per il tempo indicato sulla confezione e terminare la fase di cottura saltando la pasta stessa come d’abitudine. Come si può notare, il fatto che l’ebollizione arrivi in soli tre minuti permette di risparmiare molto tempo ed energia e non c’è alcun rischio per quel che riguarda la sicurezza.

I contenitori per il piano a induzione

La scelta dei contenitori da utilizzare sul piano ad induzione deve essere fatta accuratamente. Non tutti infatti sono adatti a questa tecnologia. I tegami e le padelle da utilizzare sono quelli con fondo ferroso. Quindi i recipienti devono essere in acciaio e le piastre in ghisa. Ultimamente si ha la possibilità di trovare dei simboli su certi utensili che ne specificano l’utilizzo.

Per comprendere se una pentola è idonea per il piano ad induzione basta verificare se si attacca ad una calamita. Se ciò avviene vuol dire che va bene. Inoltre, il piano ad induzione funziona anche con le care caffettiere moka. Attenzione, ai materiali; essi devono essere in acciaio inox per sfruttare l’energia ad induzione.

Piano cottura a induzione: rendimento

Alcuni “puristi della fiamma” non vogliono apprezzare questo tipo di piano cottura. Però la sua efficacia nel riscaldare e cuocere i cibi è indubbia. La superficie in vetroceramica protegge i componenti elettrici da shock ed urti. Il calore vero e proprio “nasce” a contatto con il materiale ferroso. Questo genere di tecnologia evita la dispersione di calore. Infatti, il riscaldamento e la conseguente bollitura dell’acqua sono estremamente veloci.

Inoltre, il piano uniforme è facile da pulire in quanto non si rischia l’otturazione degli ugelli. Per la pulizia è opportuno l’utilizzo del sapone per i piatti e di una spugna non abrasiva. Inoltre, non ci sono rischi di carbonizzazione e combustione di cibi accidentalmente caduti sul piano cottura. Il costo di questo tipo di piano è però ben superiore a quello dei fornelli standard. Infine, consumano anche tanta corrente elettrica, ma i vantaggi sono tali da surclassare gli svantaggi.

La pulizia del piano cottura a induzione

Come tutti i piani cottura, anche il piano cottura induzione necessita di un’accurata pulizia. La procedura in questo caso è estremamente semplice ed è anche più rapida rispetto a un piano cottura tradizionale. Essendo infatti realizzato in vetroceramica, si presenta come una lastra liscia. Per prima cosa, si deve aspettare il tempo necessario affinché il piano cottura a induzione si sia raffreddato del tutto.

Per una pulitura superficiale, si deve prendere una spugna morbida o un panno in microfibra inumidito con dell’acqua distillata, così da provvedere immediatamente alla rimozione di tutti i residui di pulviscolo che si sono depositati sulla superficie con il passare del tempo. Ricordare di non adoperare in nessun caso spugne abrasive, pagliette saponate, carta da cucina o panni non adatti, in quanto si rischierebbe di graffiare la piastra.

Asciugare successivamente il tutto con un altro panno morbido asciutto. Nel caso in cui sul piano cottura a induzione siano presenti delle incrostazioni particolarmente ostinate, è possibile rimuoverle agendo direttamente su di esse con una raschietta per vetro. Evitare nella maniera più assoluta l’utilizzo di spray per il forno, sgrassatori e di spugne abrasive, in quanto potrebbero graffiare e rovinare il piano cottura a induzione.

Pulire il piano cottura a induzione con pasta abrasiva

Per pulire correttamente un piano cottura ad induzione e scongiurare a monte antiestetici graffi, basta realizzare in casa una pasta abrasiva a base di bicarbonato di sodio. Nello specifico bisogna mescolare in una piccola ciotola 1/2 tazza di bicarbonato con un paio di cucchiai di acqua calda fino ad ottenere una pasta spalmabile. A questo punto il composto va steso sull’intera superficie del piano cottura e lasciata riposare per almeno una notte intera. Il giorno dopo è sufficiente utilizzare una spatola di plastica o in silicone per rimuovere delicatamente la pasta. Fatto ciò, basta spruzzare un po’ di aceto sulla superficie ad induzione e poi asciugarla con un panno di cotone bianco.

Un altro metodo per pulire un piano cottura ad induzione consiste nel prendere un pennello o un tovagliolo di carta asciutto e rimuovere la sporcizia presente in superficie, dopodiché quest’ultima va spruzzata con una miscela composta da limone, bicarbonato di sodio e un pizzico di sapone neutro. Una volta ottenuta una sostanza cremosa, con il suddetto pennello si cosparge sull’intera superficie del piano ad induzione optando per un paio di passate fin quando non appare totalmente biancastro.

Dopo aver lasciato agire il prodotto per un paio di ore, con un tovagliolo di carta si asporta e poi subito dopo si procede con l’emulsione utilizzando una spugna non abrasiva. Grazie a questo metodo, anche le macchie più ostili e soprattutto le incrostazioni andranno via liberamente e senza generare antiestetici graffi. Un risciacquo con acqua fredda (quella calda genera calcare) e l’asciugatura servono poi di fatto a completare il lavoro di pulizia del piano cottura ad induzione.

A margine è importante sottolineare che se il suddetto succo di limone non ha fornito il risultato sperato, si può aggiungere anche dell’aceto in modo da ottimizzare l’azione sgrassante ed emolliente del prodotto.

Pulire con il panno di daino

Nel caso in cui il piano cottura ad induzione si presenta particolarmente sporco soprattutto dove sono presenti i fornelli, per renderlo pulito e come nuovo basta usare del sapone per i piatti e adagiarlo su una spugna non abrasiva. Fatto ciò, va strofinata sull’intera superficie con dei movimenti rotatori aggiungendo gradualmente della normale acqua nebulizzata e qualche pizzico di bicarbonato di sodio.

Quest’ultimo tra l’altro risulta essere un ottimo mangiaodori, e soprattutto svolge un’efficace azione abrasiva senza tuttavia generare graffi alla vetroceramica di cui il piano cottura si compone. Una volta che l’intera superficie appare pulita come si desidera si provvede ad un risciacquo, dopodiché all’asciugatura finale.

Quest’ultima visto la delicatezza della struttura conviene farla con un panno di daino che com’è noto si usa anche sui vetri delle auto per asciugarle senza generare graffi. A margine va sottolineato che se ci sono ancora residui di sporco, si può procedere allo stesso modo agendo soltanto sui punti interessati.

Pulire con aceto o succo di limone

Se sono presenti delle macchie più ostinate o difficili da rimuovere come incrostazioni o sporco, sarà sufficiente utilizzare una crema adatta per tali esigenze, dei raschietti adatti al vetro o una soluzione d’aceto e bicarbonato di sodio. Inoltre, almeno una volta a settimana, si deve detergere il piano cottura con un panno intriso di una soluzione composta per il 50 % d’acqua e per il 50% d’aceto bianco distillato.

In questa maniera, è possibile tutti i residui che non si sono puliti con il raschietto. L’aceto, oltre ad essere un ottimo disinfettante e sgrassatore naturale, toglierà qualunque odore rimasto e farà brillare la cucina come se fosse nuova In alternativa, se non si preferisce particolarmente l’odore pungente dell’aceto, si può adoperare del succo di limone appena spremuto.

Pulizia del piano cottura a induzione: consigli

Un ultimo accorgimento da tenere in considerazione per impedire di graffiare o rovinare la superficie del fornello a induzione mentre si provvede a cucinare (probabilmente trascinando le pentole), riguarda il posizionamento sotto i tegami di un foglio di carta assorbente da cucina. In alternativa, è possibile utilizzare delle apposite pezzuole di cotone.

Non appena si sarà finito di cucinare, sarà sufficiente rimuovere dai tegami il foglio o le pezzuole di cotone e il piano a induzione rimarrà di conseguenza intatto, pulito e perfettamente lucido. Ricordarsi comunque che il piano a induzione va pulito a prescindere dall’utilizzo della carta assorbente come spiegato in questo passaggio, in quanto lo sporco e la polvere tendono ad accumularsi durante le ore in cui il piano stesso non viene utilizzato.

Come risparmiare con la cucina a induzione

Come abbiamo visto, i piani di cottura tradizionale a gas stanno lasciando spazio alla cucina a induzione, anche perché quest’ultima offre un trasferimento di energia maggiore e più efficiente rispetto a quello di una fiamma o di un qualunque altro fornello elettrico obsoleto, rendendo più rapida la cottura dei cibi, o l’ebollizione in genere. Di conseguenza, con la cucina a induzione si ha un risparmio anche in termini economici. Vediamo quindi perché si risparmia con la cucina ad induzione.

Energia rinnovabile

Con il piano cottura a induzione è importante utilizzare contenitori in materiale ferromagnetico, a fondo piatto, liscio e il più spesso possibile. Questa proprietà è facilmente verificabile con un magnete che deve essere attratto dal contenitore. Pertanto possono essere utilizzati utensili in acciaio smaltato, ghisa o acciaio inossidabile contenenti del materiale ferromagnetico.

Oggigiorno, questi apparecchi si sono rivelati dei veri e propri investimenti di tipo economico con un’efficienza che si aggira intorno al 90 percento e che si traduce prontamente in termini di risparmio energetico. Se a questo aggiungiamo anche l’accorgimento di sfruttare energie rinnovabili per generare la tensione elettrica necessaria, ne trarremo certamente un vero e proprio distillato ecologico. L’altissima resa, si decifra nella mancata dispersione del calore, e quindi di spreco in termini di denaro.

Materiale ferromagnetico

Con una cucina a gas ad esempio, solo il 40 percento del calore generato viene investito per la cottura del cibo, mentre il restante 60 per cento viene praticamente disperso.

Inoltre, questo particolare ripiano è davvero sottilissimo, facilissimo da installare, semplice da pulire e non rappresenta un pericolo per i bambini: infatti, anche venendo a contatto con la superficie, non si andrà incontro a ustioni, poiché l’apparecchio entra in funzione solamente a contatto con l’apposito pentolame, dotato di fondo di materiale ferromagnetico che viene praticamente catturato dal fornello.

Con le cucine ad induzione in vetroceramica il consumo di energia è totale: rileva se c’è o meno un contenitore sulla sua superficie, agendo solo nel primo caso.