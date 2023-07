Come riciclare la cuffia per la doccia

L a vostra cuffia da doccia si è un po' rovinata e state pensando di buttarla via? Non fatelo! Potete riutilizzarla facilmente. Ecco tre soluzioni facili e immediate.

Proteggere il tablet

La cuffia da doccia è perfetta per proteggere il tablet da schizzi d’acqua, se lo usate in bagno, o di cibo, se la usate in cucina. Basta inserire il tablet all’interno della cuffia, facendo in modo che l’elastico sia posizionato nella parte posteriore dell’oggetto. Così il vostro schermo sarà protetto al meglio.

Proteggere il cibo

La cuffia può essere utilizzata anche per coprire la ciotola in cui riponete frutta o altri cibi e proteggerla dagli insetti, che proliferano soprattutto nel periodo estivo. Fate aderire gli elastici lungo il bodo esterno della ciotola et voilà, il gioco è fatto. Potete anche utilizzarla per sostituire un coperchio quando riponete la vostra ciotola in frigorifero.

Proteggere le scarpe in valigia

La cuffia è un oggetto utile anche per fare la valigia. Infatti, all’interno potere riporre le scarpe da riporre nel trolley così da non sporcare i vestiti. Allo stesso modo, la cuffia può essere adoperata per riporre le scarpe nella scarpiera. Posizionatela capovolta su un piano, inserite le scarpe, una alla volta, cercando di coprire soprattutto le suole, avvolgendo le tomaie con l’elastico e riponendo all’interno della plastica anche i lacci.