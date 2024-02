Come riutilizzare le candele usate

L e candele, con la loro bellezza e semplicità, restano sempre super affascinanti. Quando sono consumate, invece di gettarle, possono essere riutilizzate in modo creativo. Ecco alcune idee.

Creare nuove candele

Sciogli la cera dei resti delle candele in una pentola a bagnomaria. Aggiungi coloranti o profumi a piacimento per personalizzare la nuova candela. Versa la cera fusa in uno stampo e inserisci un nuovo stoppino al centro. Lascia indurire prima di rimuoverla dallo stampo.

Pulire rubinetti e ceramica

Accendi una vecchia candela e strofinala sui rubinetti incrostati dal calcare. La cera rimuoverà il calcare e fungerà da barriera per evitare nuove incrostazioni. Puoi anche utilizzarle per pulire tazze e ciotole o rimuovere macchie di grasso.

Coprire cattivi odori

Le candele profumate possono aiutare a nascondere gli odori sgradevoli in cucina o nel bagno. Alcune, come quelle alla citronella, allontanano anche insetti e zanzare.

Decorazioni creative

Ricicla le vecchie candele per creare centrotavola, vasetti di vetro con candele, portacandele da appendere al soffitto o addirittura un albero di Natale fai da te.