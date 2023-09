Come riutilizzare una vecchia cintura

S tate facendo pulizia nell'armadio e avete trovato una vecchia cintura che non usate più perché rovinata o fuori moda? Non buttatela! Ecco come potete riutilizzarla con un po' di creatività.

Cerchietto

Vi bastano elastico, forbici, colla, ago e filo per trasformare una vecchia cintura in un delizioso cerchietto per capelli.

Cornice

La cintura, appositamente ritagliata, può diventare facilmente una cornice in cui inserire le vostre fotografie del cuore. Per prima cosa, con del cartoncino create la base su cui appoggiare il retro delle vostre foto. Poi, ritagliate delle strisce dalla vostra cintura e, unendole al cartoncino con della colla apposita, incorniciate le vostre foto.

Braccialetto

Con una vecchia cintura potete anche creare un braccialetto originale, da decorare a piacere. Basterà applicare alla cintura una chiusura per braccialetti adatta.

Ferma vestiti in valigia

Se la vostra valigia non è dotata di cinghie oppure si fossero ormai usurate, potete utilizzare le cinture per tenere fermi i vostri vestiti durante i viaggi.