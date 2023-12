P ossiedi tanti vecchi piatti spaiati e non sai cosa farne? Non gettarli via poiché potranno essere riutilizzarli in svariati modi. Per saperne di più seguici passo dopo passo in questa guida piena di consigli utili.

I piatti arrivano in set dai 6 ai 10 e ogni volta pensiamo che rimarranno a farci compagnia per tutta la vita. Eppure, come tutte le cose, a forza di usarli si rovinano, si rompono e finiscono per dimezzarsi. Non sempre sono così tristi da renderci facile buttarli e allora che fare?

Ci abbiamo pensato noi: ecco una guida con consigli originali e divertenti per riciclare i piatti ormai vecchi e spaiati.

Riutilizzare piatti spaiati per decorare le pareti

Ti sono rimasti solo pochi piatti integri di alcuni vecchi servizi a cui tieni molto e pertanto non puoi più adoperarli, ma non riesci neppure a gettarli? La prima soluzione che vogliamo indicarti riguarda l’abbellimento delle pareti della tua abitazione.

Potrai infatti disporre a tuo piacimento una serie di porcellane appese per mezzo di appositi ganci, creando giochi di colore, forme e dimensioni che conferiranno alle pareti uno stile unico.

Contenere frutta o dolci

Un altro metodo originale per riciclare vecchi piatti singoli consiste nell’adoperarli come contenitori per adagiarvi frutta o dolci.

Se possiedi dei portacandele in vetro potrai utilizzarli come base dei piatti incollandoli al di sotto di questi ultimi, anche formando più livelli, così da realizzare allo stesso tempo dei pratici ed estetici centrotavola.

Realizzare mosaici

Se alcuni piatti risultano scheggiati e pertanto inutilizzabili, esiste un altro ottimo sistema per riciclarli. Si tratta dei romperli in piccoli pezzi e di incollarli sulla superficie di un vecchio tavolo precedentemente levigata e pulita.

Lo stesso procedimento può essere adoperato per rivestire vasi da posizionare in casa o in giardino. Combinati assieme a delle piante ben scelte faranno un figurone.

Piatti spaiati per creare appendini

Il riciclo creativo è davvero privo di limiti. A dimostrazione di ciò un ulteriore modo per riadoperare i piatti inutilizzati è quello di trasformarli in appendini per l’ingresso o ancora per la cucina.

A tal proposito basterà fissare dei ganci di ferro nella parte posteriore delle stoviglie, appenderli alle pareti optando per uno o più pezzi affiancati e il gioco è fatto.

Vecchi piatti per costruire orologi

Un piatto apparentemente inutile potrebbe essere adoperato per creare un orologio che costituisce un vero e proprio pezzo unico.



Basterà praticare un foro al centro del piatto per mezzo di un trapano, decidere se verniciarlo, foderarlo con della carta adesiva oppure lasciarlo nel suo stato originale, apporre i numeri corrispondenti alle ore facilitandosi con degli adesivi e infine applicare il meccanismo delle lancette.