In cucina

Le foglie di tè usate possono essere utilizzate in vari modi in cucina. Puoi essiccarle e usarle come spezia in zuppe, stufati o marinate. Anche come ingrediente in prodotti da forno come pane o biscotti, conferiscono una nota speciale. Il tè verde è eccellente per aromatizzare riso o pasta durante la cottura. Inoltre, le foglie possono essere utilizzate nei frullati o come base per tè freddi fatti in casa.

Per pulire casa

Il tè può essere utile anche in casa. Le bustine usate sono eccellenti per pulire vetri e specchi, poiché non lasciano aloni. Il tè nero può essere utilizzato come detergente naturale per il legno, per rinfrescare i mobili e nascondere i graffi. Le bustine usate sono efficaci anche come deodorante per frigoriferi o scarpe, Inoltre, possono essere utilizzate come fertilizzante naturale per le piante, poiché contengono nutrienti preziosi.

Cura del corpo e benessere

Nella cura del corpo, le bustine usate offrono molti vantaggi. Possono essere utilizzate come impacchi per gli occhi per ridurre gonfiori e occhiaie. Un bagno con foglie usate può calmare e nutrire la pelle. Il tè verde è particolarmente adatto per maschere facciali, grazie alle sue proprietà antiossidanti. Anche come risciacquo per capelli, il tè può essere utilizzato per donare lucentezza ai capelli e calmare il cuoio capelluto.

