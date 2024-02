Come trasformare un ripostiglio in cabina armadio

T rasformare un ripostiglio in una cabina armadio è un’ottima idea per sfruttare al meglio gli spazi e organizzare i vestiti in modo funzionale. Ecco alcune considerazioni e suggerimenti.

Valuta lo spazio

Se il ripostiglio è piccolo, prima di iniziare la trasformazione, verifica se le dimensioni sono sufficienti per realizzare una cabina armadio. In caso fosse confinante con la camera da letto, trasformarlo in una cabina armadio sarebbe una soluzione comoda e funzionale.

Organizzazione interna

Installa appendiabiti e ripiani per organizzare abiti, scarpe e accessori. Aggiungi uno specchio per facilitare la scelta degli abiti. Inoltre, assicurati che la cabina armadio sia ben illuminata.

Progetta dove ricreare il ripostiglio

Considera l’opzione di soppalcare il disimpegno per creare un nuovo ripostiglio in quota. Questo ti permetterà di mantenere sia il ripostiglio originale sia la cabina armadio. Se, invece, hai a disposizione un’altra stanza dove poter ricreare il ripostiglio, organizzalo in modo carino per nascondere aspirapolvere, scope, attrezzi vari, valigie e altro ancora.