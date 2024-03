Cosa mettere sotto l’erba sintetica in terrazzo?

Q uando installi l'erba sintetica in una terrazza, è essenziale preparare una base adeguata per garantire stabilità, drenaggio e longevità. Ecco quale materiale scegliere per la base del tuo tappeto.

Ghiaia o sabbia

Per prima cosa devi scegliere il materiale per la base. Hai due possibilità a disposizione, entrambe valide: la ghiaia e la sabbia.

La ghiaia permette un deflusso rapido dell’acqua, mantenendo l’erba asciutta, è abbastanza semplice da distribuire in modo uniforme e offre una base stabile e solida per l’erba sintetica.

Anche la sabbia è facile da distribuire e livellare e offre un buon drenaggio. Rispetto alla ghiaia è meno stabile della ghiaia.

I materiali della base, correttamente compattati, prevengono urti o depressioni nel tappeto erboso.

Consigli generali

Valuta l’uso di un tessuto anti-erba sotto la base: impedisce alle erbacce di crescere attraverso il tappeto erboso e aiuta a mantenere una superficie uniforme.

Assicurati sempre che la base sia livellata e salda per sostenere l’erba sintetica.

Non installare mai il prato artificiale direttamente sulla terra o sull’erba naturale. Rimuovi eventuale erba naturale esistente e materiale organico prima di aggiungere la base.

Ricorda che una base ben preparata è cruciale per la longevità e le prestazioni del tuo tappeto erboso sintetico. Seguendo queste linee guida, creerai una terrazza resistente e bella con l’erba artificiale!