Un’idea molto carina per decorare la casa in occasione della Pasqua è quella di utilizzare uno dei suoi simboli, l’ulivo. Sarà un dettaglio unico all’interno della tua casa che stupirà i tuoi ospiti per la sua semplicità ed eleganza.

Vediamo quindi come creare alcune decorazioni pasquali con l’ulivo.

Decorazioni pasquali con l’ulivo

L’ulivo è una prodigiosa pianta coltivata ed onorata dall’uomo sin dall’antichità. La sua simbologia richiama valori di pace, saggezza e rinascita. Per questo motivo a Pasqua è il protagonista assoluto. Proprio per la sua carica evocativa negli ultimi anni è entrato a far parte, nei modi più disparati, del mondo degli allestimenti e delle decorazioni. Leggendo questo articolo si possono avere alcuni consigli e alcune idee di decorazioni con l’ulivo a Pasqua.

Decorazioni pasquali con l’ulivo: ghirlanda

I rami di ulivo si possono utilizzare per la realizzazione di una ghirlanda da appendere alla porta d’ingresso. Bisogna prendere dei rami e fermarli con dello spago verde in modo da formare una corona. Naturalmente la ghirlanda può essere più o meno pomposa a seconda dei propri gusti. La particolarità di questa ghirlanda è che l’ulivo si conserva nel tempo. Quindi si ha la possibilità di osservare l’evolversi dei colori e dei vari elementi compositivi.

Decorazioni pasquali con l’ulivo: alberi

Si può anche decidere di creare degli alberi di Pasqua con i rami di ulivo. Basta prendere dei rami abbastanza lunghi e posizionarli in una vecchia damigiana riciclata oppure in un vaso. Successivamente bisogna decorarli con addobbi a forma di uovo o con ovetti realizzati a mano. In alternativa si possono decorare con delle farfalle colorate. Basta prendere dei fogli di carta, disegnare le sagome e tagliarle con le forbici. Poi, si attaccano ai rami di ulivo.

Decorazioni pasquali con l’ulivo: segnaposto

Bisogna unire a due a due i rametti di ulivo e legarli all’estremità con lo spago. Poi, si deve tagliare un cartoncino colorato a forma di etichetta e realizzare un foro all’estremità. In esso bisogna far passare lo spago da cucina per poter legare il biglietto al mazzetto di rami. Si devono quindi scrivere sui biglietti i rispettivi nomi degli invitati. Il segnaposto va completato con un fiocchetto colorato per nascondere lo spago. Infine, si devono disporre i segnaposti a tavola.

Decorazioni pasquali con l’ulivo: intreccio

Questa decorazione è semplice ed allo stesso tempo veloce da realizzare. La prima cosa da fare è quella di raccogliere diversi ramoscelli di ulivo. Successivamente si deve prendere un ramo e staccare tutte le foglie, tranne quelle che si trovano in cima ed in fondo. In seguito dagli altri rami bisogna staccare le foglie a coppie di due ed intrecciarle su tutto il bastoncino.

Decorazioni pasquali con l’ulivo: croci

La realizzazione delle croci è un po’ complessa. Dopo aver raccolto dei rametti di legno bisogna suddividerli in due gruppi. Successivamente si devono legare insieme utilizzando dello spago. Poi, si deve formare una croce che va decorata con dei rami di ulivo. Per abbellire ancora di più la croce si possono aggiungere delle bacche. Infine, si può completare il lavoro è preferibile mettendo al centro della croce un grosso fiocco.

Decorazioni pasquali con l’ulivo: coroncine

La corona con l’ulivo è uno dei simboli per antonomasia della Santa Pasqua e si può utilizzare come centrotavola o come segnaposto per il pranzo di Pasqua. Per personalizzare ancora di più i centrotavola è possibile aggiungere i nomi degli invitati e altri piccoli dettagli.

Occorrente

Rami di ulivo lunghi e sottili

Filo di ferro

Spago

Ripulire i rami dell’ulivo

Creare una ghirlanda o una corona di ulivo è davvero molto semplice. Infatti, i rami di ulivo risultano essere molto resistenti e, dunque, si possono utilizzare con grande facilità per la realizzazione di questo bellissimo simbolo pasquale. Per ottenere delle coroncine di circa 10 centimetri è necessario tagliare il filo metallico di circa 35 cm creando la forma di un cerchio. Ti ricordiamo che la parte della pianta che occorre utilizzare è quella denominata pollone, ovvero i rami che crescono alla base dell’albero. Dopo aver tagliato i rami, bisognerà quindi ripulirli con estrema cura, ed eliminare le foglie e i piccoli germogli che eventualmente dovessero essere presenti. I rami, una volta tagliati e puliti in questo modo, saranno immediatamente pronti per essere lavorati.

Realizzare il primo giro con i rami

Mettiti dunque subito all’opera. Prendi il primo ramo di ulivo (dovrà essere particolarmente lungo ma sottile) ed inizia a realizzare un primo giro. Questa operazione, inizialmente, risulterà un po’ difficile, in quanto il ramo tenderà a deformarsi. Tuttavia, fatto e ultimato il primo giro, per gli altri diventerà tutto molto più facile. Ricordati di fermare il primo giro con dei fili di ferro o con della raffia, oppure con dello spago, legando il tutto in modo piuttosto energico. Va detto che realizzare bene il primo giro ti permetterà poi di effettuare un lavoro davvero perfetto. Se, viceversa, il primo giro venisse realizzato in modo approssimativo, la corona non avrà mai un aspetto ordinato e compatto.

Intrecciare fino a formare una corona

Avrai così realizzato quella che potremmo definire l’ossatura della vostra corona. Aggiungi poi degli altri rami dove hai legato e continua ad intrecciare fino a quando la corona non ti sembrerà abbastanza piena. I nuovi rami vanno aggiunti sempre in un angolo, cercando di incastrarli per bene, in modo che torcendoli non si possano srotolare. Verifica sempre il grado di compattezza del tuo lavoro. La corona di ulivo sarà così pronta. Dovrai solo lasciarla seccare. Dunque, sarà necessario per questo attendere qualche giorno.

Far essiccare i rami di ulivo

Ti ricordiamo, tuttavia, che il tempo di essiccamento dipende dal grado di umidità e dal calore dell’ambiente nel quale si trova la corona. Ti consigliamo quindi di riporla in una stanza che abbia una temperatura piuttosto calda. In questo modo, faciliterai il processo di essiccamento.

Alternativa: con la lavanda

Un’altra idea è quella di realizzare la corona d’ulivo aggiungendo anche della profumatissima lavanda. Bisognerà tagliare poi la lavanda lasciando 2 cm dalla spiga. Dopo aver realizzato la coroncina con il metodo sopra spiegato, si può aggiungere qualche spiga di lavanda per dare un tocco di colore.

