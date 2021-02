U n reality estremamente particolare arriva tra le novità firmate Netflix: Funerali in stile Bernard è il dramedy che unisce la vita imprenditoriale e personale della famiglia protagonista diventata un punto di riferimento per la comunità.

Dal 12 febbraio è disponibile su Netflix Funerali in stile Bernard, un reality di otto puntate basate sulla storia vera della famiglia Bernard impegnata nel settore delle pompe funebri.

Funerali in stile Bernard: la trama

Fondata nel 2017 la R Bernard Funeral Services è l’azienda di pompe funebri della famiglia Bernard originaria del Tennessee. La serie di otto puntate è ambientata a Memphis dove l’attività è diventata un vero punto di riferimento per la comunità. Il successo è dato non solo dai prezzi convenienti e dai pacchetti offerti ma soprattutto per la grande empatia e cura che la famiglia Bernard impiega nei funerali. I protagonisti dimostrano grande interesse nell’aiutare i familiari dei defunti offrendo soprattutto modalità di pagamento mai viste prima.

Funerali in stile Bernard mette alla prova l’equilibrio tra l’interesse economico per la crescita aziendale e il cuore che spesso viene coinvolto in situazioni difficili. Il funerale, visto come un lusso che molti non possono permettersi, diventa il cuore della serie e ha lo scopo di sensibilizzare sul tema.

Funerali in stile Bernard: il reality

Il reality, intitolato Funerali in stile Bernard, rientra nella categoria dramedy. Oltre a raccontare dall’attività di famiglia vuole evidenziare alcuni temi importanti come la conflittualità in famiglia che prende diverse sfaccettature e passa da litigi ad incomprensioni.

Tra i rapporti più complicati evidenziati nelle puntate c’è quello madre-figlio. La nonna Debbie si definisce il capo dell’impresa in quanto la più anziana ma lo stesso titolo lo pretende il figlio Ryan che ha fondato fisicamente l’azienda e ne rivendica la proprietà.

Anche il tema padre-figlia è trattato con cura. Dejan, la figlia ribelle di Ryan sembra avere altri piani per il futuro; la ragazza non vuole lavorare nell’azienda di famiglia e questo innesca forti litigi con il padre che non riesce ad accettare la sua decisione.

L’impresa della famiglia Bernard

La serie guida gli spettatori attraverso otto episodi nell’attività di famiglia raccontando di come i Bernard siano tanto litigiosi quanto uniti. Girata nei primi mesi del 2020 coinvolge davvero tutta la famiglia; dal più piccolo di nome Reagan alla nonna Deja, ciascuno con un compito diverso all’interno dell’azienda.

Dall’arrivo su Netflix la serie è diventata subito popolare tanto da aver fatto spuntare alcuni pettegolezzi sulla possibilità di una seconda stagione che al momento però non sono ancora stati confermati.

Perché vedere la serie

Sono diversi i motivi per vedere Funerali in stile Bernard. Nonostante sia etichettato come reality, il dramedy su Netflix in realtà è fuori dalle dinamiche di questo genere da alcuni punti di vista. Gli episodi non procedono lungo una linea temporale con giornate specificate ma raccontano di momenti spesso non collegati tra loro.

Nonostante l’argomento di fondo potrebbe sembrare tetro in realtà la serie TV in esclusiva Netflix mette alla luce tematiche importanti legate alla dinamica famigliare che spingono gli spettatori a riflettere un po’ anche sulla propria situazione; in modo particolare vengono trattati i conflitti legati all gerarchia e le aspettative che i genitori hanno verso i figli.

Terzo motivo per vedere Funerali in stile Bernard è sicuramente il carattere dei protagonisti; nonostante si parli di una azienda di pompe funebri non mancano battute e leggerezza. I personaggi sono estremamente stravaganti, a volte anche un po’ troppo sopra le righe.

Insomma, Funerali in stile Bernard è una serie che fa riflettere su alcuni temi importanti legati alla famiglia e alla gestione imprenditoriale ma è anche una scelta ottima per chi cerca leggerezza e simpatia. Nonostante si tratti di un reality, rivoluziona in un certo senso il settore portando una modalità nuova e qualcosa di davvero diverso nelle nostre case.

Dove vedere Funerali in stile Bernard

La serie TV vuole evidenziare come un’esperienza tragica e dolorosa possa diventare in realtà un’occasione per ritrovare unità, conforto e aiuto nella propria comunità. Gli otto episodi non parlano solo di funerali ma soprattutto di famiglia e di come nonostante i litigi Bernard siano estremamente uniti. Nonostante alcune indiscrezioni sembrerebbe non ci siano conferme su una possibile seconda stagione.