Giornata Mondiale del Teatro: 10 spettacoli da vedere assolutamente quando si tornerà alla normalità

L a Giornata Mondiale del Teatro del 2021 non può essere festeggiata osservando il palcoscenico, ammirando il sipario, le luci e gli attori. La cultura non si ferma e va condivisa: gli spettacoli da non perdere quando finirà la pandemia.

La Giornata Mondiale del Teatro è celebrata il 27 marzo, da quando fu istituita nel 1961 a Vienna dal poeta finlandese Arvi Kivimaa. Se c’è un elemento importante delle epoche passate giunto fino ai giorni nostri, è proprio il teatro: un luogo in cui tutto è finto ma niente è falso, dove gli attori intrattengono il pubblico, ma soprattutto dove ha inizio la magia, una volta innalzato il sipario.

Seguire uno spettacolo a teatro è sempre stato molto emozionante. Avere la possibilità di assistere alla recitazione degli attori di un certo calibro è un balsamo per l’anima: lo show suddiviso in atti, la passione e i sentimenti espressi. La storia del teatro è stata influenzata principalmente dal nostro vissuto: le sperimentazioni del linguaggio teatrale cambiano in base all’epoca.

E ora, con il Coronavirus, i sipari sono abbassati: i teatri sono chiusi, silenziosi, in attesa che le luci si riaccendano. Nella Giornata Mondiale del Teatro, segnati gli spettacoli da non perdere non appena si potrà tornare alla normalità: da Romeo e Giulietta, l’opera più romantica e triste al contempo di Shakespeare, agli autori nostrani, come Luigi Pirandello.

Romeo e Giulietta – Shakespeare

Assistere all’opera teatrale Romeo e Giulietta significa farsi trasportare in una delle storie d’amore più importanti che siano mai state scritte. Dalla penna di William Shakespeare, forse l’autore teatrale più famoso, un’opera imperdibile, ricca di emozioni e soprattutto di colpi di scena.

Sei personaggi in cerca d’autore – Luigi Pirandello

Luigi Pirandello è stato un importantissimo autore teatrale italiano: grandissimo scrittore, nei suoi testi traspare la ricerca della verità. L’opera meta teatrale Sei personaggi in cerca d’autore tratta il tema centrale della poetica pirandelliana, ovvero il legame profondo tra la verità e la finzione, tra la vita e la staticità.

Le Beatrici – Stefano Benni

Stefano Benni, autore italiano, famoso per il suo “Pane e tempesta”, ha scritto numerose opere teatrali. Tra le più belle e da non lasciarsi sfuggire, Le Beatrici, interamente dedicato alle figure femminili: da Beatrice, la donna che ha ispirato Dante Alighieri, alle donne simbolo della nostra epoca.

Chi ha paura di Virginia Woolf – Edward Albee

Un’opera in cui è impossibile non rimanere affascinati dagli avvenimenti che si susseguono. Un dramma che ha il compito ardito di svelare i retroscena più misteriosi dei matrimoni borghesi, in cui una coppia si ritrova ad affrontare verità malcelate, ma soprattutto un gioco molto pericoloso.

Antonio e Cleopatra – William Shakespeare

È scontato, ovviamente, trovare molti riferimenti a Shakespeare: in vita, l’autore scrisse decine di opere, tra tragedie, commedie e drammi storici. Alcune opere sono andate perdute, ma fortunatamente Antonio e Cleopatra è giunta ai nostri giorni. Una storia d’amore storica, con uno sfondo politico piuttosto importante. L’amore vero, appassionante, che si spinge oltre i limiti consentiti. Perché di fronte all’amore bisognerebbe solo inchinarsi.

Diatriba d’amore contro un uomo seduto – Gabriel Garcia Màrquez

Màrquez, lo scrittore di Cent’anni di solitudine, l’autore più famoso del realismo magico, la cui penna è incontrovertibile, in grado di sfiorare le corde più profonde del cuore. Quest’opera tratta tra le più difficili crisi matrimoniali mai scritte, con un finale che lascia senza parole e che permette di riflettere sul sentimento più potente del mondo.

La Locandiera – Carlo Goldoni

Carlo Goldoni, celebre commediografo italiano, nella Locandiera ha voluto trasmettere delle morali ben precise, dei significati che hanno importanza ancora oggi. Mirandolina è probabilmente uno dei personaggi teatrali più amati di sempre, che fa emozionare e riflettere al contempo. Una donna che conquista, forte e dal carattere deciso, in grado di far innamorare chiunque, anche gli uomini più estranei al tocco dell’amore.

Aspettando Godot – Samuel Beckett

Un’opera ispirata al teatro dell’assurdo, corrente artistica francese degli anni ‘50. Beckett, drammaturgo irlandese, realizzò un’opera il cui significato è estremamente profondo e delicato. Aspettando Godot pone le basi per una comunicazione intensa, in cui molto spesso l’esistenza umana si trascina senza un reale scopo, aspettando qualcosa che non arriverà mai.

Tutto su mia madre – Pedro Almodovar

Dal famoso film diretto e scritto da Pedro Almodovar all’opera teatrale, Tutto su mia madre è un inno alla femminilità, con sfumature tragicomiche, in cui si susseguono avvenimenti crudi e al contempo emozionanti. Tra una risata a una lacrima, uno spettacolo imperdibile, assolutamente da vedere almeno una volta nella vita.

La tragica storia del Dottor Faust – Christopher Marlowe

Un’opera che ha quasi 500 anni, che ha saputo scuotere il pubblico di allora e che tutt’oggi genera controversie. Secondo molti critici, La tragica storia del Dottor Faust riuscì ad attrarre a teatro moltissime persone, quasi quanto Shakespeare ai suoi tempi. Faust, uno scienziato, fa un patto con Mefistofele: chiede una vita agiata in cambio della sua anima. Un’opera che approfondisce l’animo umano più oscuro.

Lasciati trasportare dalla magia in occasione della Giornata Mondiale del Teatro: appuntati gli spettacoli da vedere.