Laura Pausini, vittoria ai Golden Globe: la canzone premiata e gli omaggi dei vip

L aura Pausini straccia la concorrenza ai Golden Globe, aggiudicandosi l'ambita statuetta con la canzone "Io sì - Seen" per "La vita davanti a sé". Non si esclude una nomination agli Oscar.

La cerimonia dei Golden Globe 2021, l’evento che tira le fila degli Oscar, ha visto vincitrice Laura Pausini con la canzone “Io sì – Seen”. I premi si sono svolti come di consueto, nonostante l’emergenza di Coronavirus. La reazione di Laura Pausini alla notizia della vittoria è stata super entusiasta: la sua felicità era davvero incontenibile. Un riconoscimento importante, che conferma l’enorme successo di Laura anche al di fuori dei confini italiani.

Quando aveva scoperto di essere nominata, la Pausini si era detta senza parole: “Sono nominata veramente”, aveva esclamato. Naturalmente, molti cantanti avevano partecipato alla sua felicità, tra cui Tiziano Ferro ed Emma. La Pausini, romagnola di nascita, è da sempre orgoglio nazionale. La potenza della sua voce, l’espressività, la capacità di coinvolgere il pubblico e di scrivere dei testi sentiti sono stati ricompensati dalla vittoria ai Golden Globe 2021.

Laura Pausini conquista i Golden Globe 2021

Dopo aver scoperto le nomination ai Golden Globe 2021 per la categoria “Miglior canzone”, in Italia si erano riversati online migliaia di messaggi di speranza per la possibile vittoria di Laura Pausini. La lista, in effetti, era eccellente: brani di un certo valore, tutti con un significato toccante.

Fight for you (Judas and the Black Messiah);

Speak Now (One Night in Miami);

Tigress & Tweed (The United States vs. Billie Holliday);

Hear my Voice (Il processo ai Chicago 7);

Io sì – Seen (La vita davanti a sé).

Molti, in realtà, attendevano la nomination di Sophia Loren alla categoria “Miglior attrice protagonista” e ben pochi si aspettavano la nomination di Laura Pausini, che invece adesso addirittura conquista l’ambitissima statuetta. Sono ormai trascorsi decenni da quando Laura passava in radio con “La Solitudine”, e oggi è un’acclamatissima cantante, che può vantare un Golden Globe nella sua vetrina dei premi. Un traguardo raggiunto con sudore e fatica.

La cantante romagnola non è nuova ai riconoscimenti americani: già nel 2006 aveva infatti ricevuto un Grammy Awards per il suo album pop latino “Escucha”. Ha anche collezionato un buon numero di Grammy Latin Awards, ben quattro vinti negli anni 2005, 2007, 2009 e 2018. Purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere Laura salire sul palco dei Golden Globe per ritirare il premio: nessuno dei candidati era infatti presente alle cerimonie in diretta da New York e Los Angeles con Tina Fey e Amy Poehler. Ognuno ha preso parte alla premiazione dalla propria abitazione, rispettando dunque le misure di sicurezza.

Io sì – Seen: la canzone vincitrice

La canzone “Io sì – Seen” non aveva la vittoria in tasca. Molti erano i brani validi che concorrevano, ma la Hollywood Foreign Press Association si è innamorata del testo e della voce della Pausini. Il brano, infatti, è stato premiato nella lingua italiana: un ulteriore riconoscimento verso cui non si può rimanere indifferenti.

Il brano è stato scritto dalla Pausini grazie alla collaborazione di Diane Warren e Niccolò Agliardi. Protagonista sui titoli di coda del film con Sophia Loren e diretto dal figlio Edoardo Ponti, il testo lancia un messaggio importantissimo: l’accettazione di tutti, la condivisione a livello umano, senza pregiudizi e stereotipi, per un mondo presto libero dalla morsa del razzismo, di cui la canzone si fa manifesto.

Laura, dopo la notizia della vittoria, non si è trattenuta e ha subito condiviso dei commenti a caldo con i suoi follower. “Che emozione pazzesca e che grandissimo onore. Sono felice per questo traguardo soprattutto per il messaggio di accoglienza e di condivisione che la canzone porta con sé.” Ha naturalmente ringraziato anche Diane Warren, Edoardo Ponti, Niccolò Agliardi, Bonnie Greenberg, Netflix e Palomar Production.

Essendo i Golden Globe gli apripista ufficiali della prestigiosa e ambita cerimonia degli Oscar, è tempo di chiedersi se Laura riuscirà nell’impresa di portare a casa anche questa statuetta. Per le nomination agli Oscar, dovremo attendere ancora qualche giorno: saranno infatti annunciate il 15 marzo. La cerimonia si terrà invece nella notte tra il 25 e il 26 aprile.

Reazioni dei vip alla vittoria di Laura Pausini

Tutti gli italiani oggi festeggiano la vittoria della Pausini: è un momento di celebrazioni, ma soprattutto di felicità. Ogni volta che l’Italia ottiene un riconoscimento oltreoceano ci si sente incredibilmente parte di qualcosa di più grande, come quando vinse “La grande bellezza” agli Oscar 2014. Come era prevedibile, molte sono le reazioni dei vip sulla vittoria di Laura Pausini ai Golden Globe 2021.

Uno dei messaggi di grande partecipazione arriva direttamente dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Dario Franceschini ha infatti pubblicato un tweet congratulandosi con la Pausini per avere vinto: “Complimenti per il prestigioso premio conquistato ieri sera ai Golden Globe. Una vittoria che unisce musica e cinema e che onora l’Italia”.

Laura raccoglie molti messaggi di congratulazioni dai suoi amici vip: Tiziano Ferro scrive “congratulazioni, amica”. Tanti cuori per lei anche da parte di Levante e Fiordaliso. Le felicitazioni arrivano da Josh Groban, Jovanotti, Luciana Littizzetto, Mara Venier. Adesso, si attende con ansia di scoprire se il brano verrà candidato anche agli Oscar: un momento che riempie di gioia e porta onore alla musica italiana.