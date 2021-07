5 libri che vedono protagoniste investigatrici donne, forti e determinate da Teresa Papevero di Chiara Moscardelli a Vani di Alice Basso.

In principio fu Agatha Christie, impegnata nei suoi romanzi a inserire personaggi femminili perspicaci e tutt’altro che di contorno, capaci di risolvere intricati omicidi. Da quel momento sono state tante le investigatrici donne che hanno conquistato le pagine dei gialli, grazie a grande intuito e – perché no – un pizzico di rosa. Tante, non a caso, sono diventate protagoniste di una lunga serie di romanzi, sbarcando anche in televisione grazie a serie tv come Bones che ha reso immortale l’antropologa forense Temperance Brennan.

Dalla Vani di Alice Basso, scrittrice appassionata di misteri, all’intraprendente Kay Scarpetta frutto della penna di Patricia Cornwell: 5 libri che hanno per protagoniste investigatrici donne, forti e determinate che lasceranno il segno e che amerai, una pagina dopo l’altra.

Non ditelo allo scrittore di Alice Basso

Si tratta del terzo appuntamento con le avventure di Vani, ghostwriter e ragazza di ricca di intuizioni che si diverte a risolvere misteri e spesso rimane invischiata in vicende molto particolari. Tutto inizia quando il commissario Berganza, che ha un debole per lei, le chiede di aiutarlo a decifrare i messaggi inviati da un boss della mafia che è agli arresti domiciliari. Nel frattempo in casa editrice il suo editore vuole a tutti i costi che scopra chi è il misterioso autore che si nasconde dietro alcuni bestseller. La Basso mescola alla perfezione rosa e giallo, creando un romanzo che non annoia mai e una storia che cattura, una pagina dopo l’altra. Vani si troverà anche in questo capitolo delle sue avventure a fare i conti con Riccardo, lo scrittore tanto bello quanto sfuggente, che questa volta è tornato e sembra deciso a fare sul serio. Leggendo ti troverai a ridere, rimarrai con il fiato sospeso e farai il tifo per Vani, una protagonista imperfetta e per questo ancora più bella!

Teresa Papevero e lo scheletro nell’intercapedine di Chiara Moscardelli

L’autrice di Volevo essere una gatta morta mostra tutto il suo talento firmando un romanzo giallo che si tinge di rosa. Protagonista del romanzo una investigatrice fuori dal comune e irresistibile, impegnata a risolvere casi impossibili. Nel suo nuovo B&B, Teresa Papavero si trova a fare i conti con un mistero. Quando butta giù l’ultimo muro trova nell’intercapedine uno scheletro. Da subito Teresa decide di fare chiarezza e capire cosa si nasconda dietro il ritrovamento dei resti umani. Insieme a lei Maurizio Tancredi, medico legale scelto per occuparsi del caso. E se Maurizio sembra sempre più attratto da Teresa, che fine ha fatto Serra, il poliziotto che l’ha prima sedotta poi abbandonata? Ma soprattutto: chi la sta seguendo? Un romanzo avvincente, fuori dal comune e originale con una protagonista che ti conquisterà!

La donna di ghiaccio di Robert Bryndza

Voglia di una detective bella tosta? Ne La donna di ghiaccio Robert Bryndza ci presenta Erika Foster, investigatrice al centro di questo psycho thriller super appassionante. La storia è ambientata a Londra con un omicidio e un caso da risolvere indagando nell’upper class della City. Tutto inizia quando un ragazzo scopre sotto una lastra di ghiaccio il cadavere di una donna. Si tratta della figlia di un politico con alle spalle un’esistenza apparentemente perfetta. Preso però Erika si accorgerà che il delitto è legato ad altri omicidi di prostitute molto giovani. Personaggi spigolosi, un ambiente all’apparenza perfetto e tanti segreti per un giallo appassionante, da leggere tutto d’un fiato.

Caos di Patricia Cornwell

Tostissima, geniale e unica: Kay Scarpetta è fra le detective più affascinanti e amate nel mondo della letteratura. Questa volta l’investigatrice dovrà fare i conti con una serie di terribili omicidi difficili da decifrare. Un serial killer infatti uccide le sue vittime con la folgorazione. La prima vittima è una ciclista che sembra sia stata uccisa da un fulmine caduto dal cielo. Nel frattempo il direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Richmond in Virginia inizia a ricevere una serie di messaggi vocali dal mittente misterioso.

Le ossa non mentono di Kathy Reichs

Continuano le avventure della dottoressa Temperance Brennan, antropologa forense diventata anche la protagonista di una serie tv, Bones, disponibile su Disney+. L’esperta viene convocata in modo inaspettato presso la Sezione casi irrisolti del Dipartimento di polizia di Charlotte-Mecklenburg. Il motivo? Fare luce sulla scomparsa di alcune ragazzine, ritrovate morte a distanza di km una dall’altra. Dietro gli omicidi ci sarebbe Anique Pomerleau, assassina, conosciuta dall’antropologa forense, che anni prima aveva rapito e ucciso alcune giovani, svanendo poi nel nulla. Quando viene rapita un’altra ragazza, la Brennan capisce che la sfida con la serial killer è iniziata di nuovo. Così convince Ryan, il suo ex partner, a rientrare dalla Costa Rica per affrontare di nuovo l’unico caso che non sono riusciti a risolvere.