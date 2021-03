O utfit particolarmente stilosi, maestosi e particolari: gli Oscar della musica sono stati anche una passerella di primo piano per gli outfit delle artiste. Da Dua Lipa a Beyoncé, ecco i migliori look dei Grammy Awards 2021.

Musica, premi e red carpet: ecco perché parlare di look dei Grammy Awards 2021 non è poi così strano. Da sempre, infatti, show come quello degli «Oscar della musica» sono red carpet importanti (quasi) quanto le passerelle di moda.

Il fatto che la 63°edizione dei Grammofoni d’oro sia stata un po’ diversa dalle precedenti, tra restrizioni di sicurezza causate dalla pandemia, non ha disatteso le aspettative, né in termini di vittorie, né di red carpet.

Ecco una selezione dei migliori look dei Grammy Awards 2021.

Dua Lipa, Cher 2.0

Atelier Versace è il marchio scelto da Dua Lipa per il suo look dei Grammy Awards 2021. Per il red carpet la popstar ha scelto un abito a sirena luccicante, che valorizza la sua figura da indossatrice. I capelli scuri lisci, con scriminatura centrale, ricordano alla lontana il look di Cher.

Sempre sulla tonalità di rosa, ma più acceso, è l’abito che Dua Lipa ha indossato durante lo show: un po’ da principessa, con l’ampia gonna lunga, ma sempre con il dettaglio contemporaneo. Il vestito sarebbe un’enorme vestaglia rosa, ma le spalle abbassate sulle braccia rivelano che il bustino, in realtà, è un top luccicante che riprende i profili del vestito.

Billie Eilish, nail art mon amour

Giovanissima, la cantautrice pluripremiata (in questa edizione, ma anche nella precedente) ha uno stile unico. Anche questa volta, si è distinta con un look firmato Gucci, su cui spicca la chioma bicolore verde fluo. Ma il vero dettaglio, che è anche un’altra cifra stilista della popstar, sono le unghie: la nail art sfoggiata questa volta è in pendant con la mascherina, il cappellino e, ovviamente, la fantasia del completo casacca-pantalone indossato da Billie. A proposito di mascherine, Billie Eilish è stata la prima a portarla sul tappeto rosso quando l’emergenza sanitaria non era nemmeno in lontananza: quando si dice precorrere i tempi!

Beyoncé, Cleopatra della musica

Sarà stata forse la chioma bionda, acconciata come una piramide intorno al viso della cantante, sarà forse perché Beyoncé è, da sempre, Queen Beyo. O forse c’entra il fatto che è entrata nella storia, proprio come Cleopatra, anche se per motivi diversi. In ogni caso, Beyoncé è sempre statuaria, e l’abito Schiaparelli del suo look dei Grammy Awards 2021 amplifica l’effetto: mini dress in pelle nera, scollatura audace e, soprattutto, guanti da Catwoman con tanto di unghie dorate e graffianti incorporate.

Megan Thee Stallion, una rivelazione firmata D&G

Abito arancione di Dolce & Gabbana per Megan Thee Stallion, una delle rivelazioni della serata. La rapper è stata premiata come Miglior artista esordiente e per il suo remix di Savage in collaborazione con Beyoncé, che ha trionfato nelle categorie di Miglior interpretazione rap e Miglior canzone rap. Anche per questo, è particolarmente divertente che per il suo look dei Grammy Awards, abbia scelto un taglio che, almeno come taglio, ricorda un po’ i vestiti da ballo di fine anno, anche se in versione decisamente più strutturata e costosa. Il grande fiocco cucito dietro la schiena, infatti, era arricchito da una cascata di diamanti Chopard (per la precisione, ne ha indossati 222 carati).

Taylor Swift regina delle fate

Non c’è nulla di hippy, ma piuttosto è quasi fiabesco l’abito (firmato Oscar de La Renta) che Taylor Swift ha scelto per il red carpet. La cantante è stata coerente nel look dei Grammy Awards: anche durante la sua performance, con tanto di foresta, ha richiamato un’ambientazione fatata. Una fata con scarpe di Christian Louboutin.

Harry Styles, dagli anni Settanta in Gucci

A propositi di stile hippy, ci ha pensato Harry Style. Il suo look dei Grammy Awards, firmato Gucci, crea un tunnel tra gli anni Settanta, l’amore libero e lo stile di Janis Joplin e il red carpet e palco dello show nel 2021. Il cantante ha letteralmente spopolato sui social, tanto da ottenere un hashtag «#proudofharry».

H.E.R., l’attivismo più elegante

Anche nel look dei Grammy Awards della cantautrice H.E.R. le vibrazioni sono molto Seventy. Ha sfoggiato un abito (firmato Dundas) color melanzana con dettagli bling bling, occhiali da sole in palette e capelli XXL. Perfetta per vincere il premio Miglior canzone dell’anno con un brano, intitolato I can’t breath, che definire significativo è dir poco.

Doja Cat ha il look più audace

Probabilmente è stato proprio quello di Doja Cat il più audace tra i look dei Grammy Awards 2021. Il suo abito è firmato Roberto Cavalli ed è una riuscita combinazione di una gonna piumata e la giacca da motociclista. A rendere l’insieme particolarmente sexy è la scollatura ampia, ampissima, creata dalla cerniera a zip aperta fin sotto l’ombelico.

Phoebe Bridgers, look gothico

Può piacere o meno, ma di sicuro Phoebe Bridgers ha sfoggiato la mise più originale del red carpet. La musicista indossava uno skeleton dress tempestato di cristalli e perline by Thom Brown, puntando sul prugna anche per il rossetto. Un po’ da Halloween, forse, ma decisamente particolare.