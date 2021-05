Mamme e figlie celeb, le più legate (e amate)

S ono legate dal vincolo più sacro di tutti, ovvero quello che unisce una madre a sua figlia. Tra celebrità e amore, la Festa della Mamma per loro è un’occasione quasi quotidiana

Mamme e figlie celeb che scuotono i social e ci fanno innamorare della loro travolgente popolarità e bellezza. Se è vero che la nostra mamma è la prima ispirazione di stile che abbiamo nella vita, per queste ragazze speciali, alcune famose, altre che lo saranno presto, la mamma è già un’icona.

Dall’Italia fino a Hollywood, ecco una lista di madri e figlie il cui amore trapela da ogni scatto social e si rinnova portandoci gioia e felicità, anche se solo da lontano.

Goldie Hawn e Kate Hudson

Di tutte le mamme e figlie celeb, quello che lega Goldie Hawn e Kate Hudson rappresenta uno dei più ammirati e invidiati dell’intero jet-set. La bellezza di una si trasmette nell’energia vitale e ultra young dell’altra, rendendole pura dinamite.

Parlando con il People, Goldie ha dichiarato: “Stiamo crescendo insieme e non riesco a quantificare l’amore, la gioia, le risate e la tristezza che possiamo condividere. Lei mi capisce al volo, e io capisco lei. Siamo ragazze. Condividiamo tutto. È la migliore”.

Laura Pausini e Paola Carta

Notoriamente molto gelosa della sua vita privata, solo di recente Laura Pausini ha cominciato a parlare del rapporto con suo marito. E di conseguenza, anche di quello che condivide con la bellissima figlia di otto anni, Paola Carta. La sua “fragolina”.

Non c’è modo migliore di descrivere il rapporto tra una madre e una figlia se non quello delle parole della mamma stessa. In occasione del suo compleanno, Laura scrive sui social: “Otto anni insieme a te, Paola. Nella vita la bacchetta magica di Harry Potter non esiste, ma non avere mai paura e cresci felice, curiosa, attenta, educata, come stai facendo. Sei tu che deciderai come renderla speciale e noi siamo sempre qui al tuo fianco, per appoggiarti e sostenerti. Sempre”.

Yolanda Foster e Gigi Hadid

Supermodella la mamma, e così la figlia. Yolanda Foster e Gigi Hadid sono una forza della natura nel loro ambiente naturale: la passerella.

Il loro rapporto è reso ancora più forte dal fatto che, lontane dai riflettori, amano condurre una vita del tutto normale.

Kylie Jenner e Stormi Webster

Della generazione K, ovvero i Kardashian-Jenner, Kylie è forse la più prodigiosa. Figlia famosa, nata dalla super momager Kris Jenner, ovvero mamma manager, oggi è madre orgogliosa di Stormi. Nata dalla relazione con Travis Scott, Stormi Webster è una delle piccole più fotografate e amate da Instagram – proprio come la sua mamma.

Kylie la sta crescendo come una vera e propria fashionista in erba, e l’occasione per uno scatto glamour c’è sempre e comunque. Di tutte le mamme e figlie celeb, loro sono di certo le più fotografate!

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

Unite e inseparabili, Michelle Hunziker e la sua primogenita Aurora Ramazzotti trasudano bellezza, empatia e felicità. Delle mamme e figlie celebs loro sono la punta di diamante italiana, e da sempre ispirano i social con la complicità dei loro scatti.

Parlando a Verissimo, Michelle ha discusso del suo rapporto con la figlia. “Io e lei siamo cresciute insieme, e viviamo in simbiosi. È una ragazza speciale”. E poi ancora, sul tedesco Bild, “Possiamo parlare di tutto, anche del sesso”. Aurora prosegue: “Mi ha insegnato molto, in particolare come fare a crescere con una madre famosa e bella – il rischio era che il rapporto potesse chiudersi in una competizione”.

Cindy Crawford e Kaia Gerber

Somiglianza incredibile per mamme e figlie celeb del calibro di Cindy Crawford e Kaia Gerber. Mamma modella e attrice, sin dalla giovanissima età ha aiutato Kaia a farsi strada nel mondo delle riviste patinate.

La loro complicità trascende il classico rapporto madre e figlia e sfocia in una collaborazione lavorativa. Cindy non ha mai smesso di aiutare Kaia, anche quando tutto il mondo la comparava a sua madre. Parlando a Vogue, la Gerber ha dichiarato: “Di tutte le persone con cui potrei essere paragonata, mia mamma è il più grande complimento in assoluto. Specialmente quando mi dicono che le somiglio. Lei è posata, gentile e infinitamente aggraziata”.

Madonna e Lourdes Maria Ciccone

Lourdes, promessa della ribalta sociale e della moda, è la figlia maggiore della popstar per antonomasia, la sola e unica Madonna.

“Quando guardo negli occhi mia figlia… Mi sento come guarita da ogni male”, ha dichiarato Madonna parlando con Oprah Winfrey. “Non ho mai avuto una madre cui guardare negli occhi. Ma quando guardo Lourdes, so che lei sa. E questo mi riempie di una gioia che colma ogni sofferenza”. La cosa più importante che Madonna sta insegnando a Lourdes? Il rispetto per se stessa. “E se comprenderà il significato di quello, non ci sarà bisogno di spiegarle cosa fare con gli uomini”.

Demi Moore e Rumer Willis

Tra le relazioni più solide e felici di tutta Hollywood, non possiamo non menzionare quella tra Demi Moore e Rumer Willis, figlia di Bruce Willis. Tra le sfide che hanno dovuto affrontare insieme, c’è stata quella di ricostruire la famiglia dopo il divorzio.

È anche grazie al rapporto che le ha rese così indivisibili che Demi ha superato i suoi problemi di dipendenza. Di tutte le lezioni che quotidianamente madre e figlia si impartiscono a vicenda, la loro è una storia di perdono. Imparare a perdonarsi è la strada verso la guarigione.

Beyoncé e Blue Ivy Carter

Se c’è una star che lavora duramente, questa è proprio Beyoncé. Ma anche lei ha un lato dolce e materno, e questo è tutto dedicato ai suoi figli. In particolare, oggi parliamo della piccola primogenita, Blue Ivy Carter. La piccola è apparsa nel video di Brown Skin Girl, estratta dall’album della colonna sonora de Il Re Leone.

Di tutte le mamme e figlie celeb che abbiamo discusso, quello tra Beyoncé e Blue Ivy è improntato all’amore, alla famiglia ma soprattutto al cambiamento sociale. “Ho spiegato a mia figlia che non si è mai giovani abbastanza per contribuire al cambiamento del mondo. E quando le dico che sono orgogliosa di lei, lei mi risponde che è orgogliosa di me. Io voglio esserle d’esempio.” L’intervista è stata estratta da una rarissima chiacchierata con Vogue avuta dalla star.

Chiara Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni

Vittoria è nata poche settimane fa, ma è già la cocca di Instagram e di tutti i social media che Chiara Ferragni domina – regina indiscussa.

Nata il 23 marzo, Vittoria Lucia Ferragni ha preso il cognome di suo padre, Fedez, e anche della mamma. La piccola è già testimonial del brand di sua madre, di cui fa sfoggio negli innumerevoli scatti social condivisi ogni giorno.