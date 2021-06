D a Ashley Graham a Jennifer Lopez: le vip curvy e fiere di esserlo che amano le proprie curve e sono un esempio per tante donne.

Hanno le curve e ne sono fiere! Sono le vip curvy che, dal mondo della moda a quello della tv, hanno rivoluzionato il modo di amare, di vivere e di guardare il proprio corpo. Da Ashley Graham, super top model, a Jennifer Lopez, ci hanno insegnato ad accettarci e sono diventate un esempio per milioni di donne in lotta con la bilancia e perennemente a dieta, perché la bellezza è…curvy e non ha bisogno di una taglia.

Ashley Graham

Il suo motto è: “Sono una modella che ama le sue curve e non si vergogna di mostrarle”. Classe 1987 e grinta da vendere, Ashley Graham ha sfidato le regole della moda e le ha sovvertite. In un mondo fashion in cui vengono imposte sempre di più top model con misure ridottissime, lei ha saputo conquistare tutti con la sua unicità. Curve mozzafiato, un viso splendido e grande sicurezza: Ashley ha collaborato con brand internazionali e stilisti di fama mondiale, approdando sulle copertine dei magazine più famosi. Non è un caso che sia diventata l’idolo di milioni di donne. “Non c’è un look specifico per curvy girls – dice -. Anche noi possiamo indossare tutto quello che indossano le magre”.

Jennifer Lopez

Le curve generose sono sempre state un vanto per la popstar che ancora oggi è fiera del suo corpo e della sua bellezza fuori dagli schemi. A 51 anni Jennifer Lopez non potrebbe essere più bella, sempre sulla cresta dell’onda e amatissima dai suoi fan. "Le curve non sono mai state motivo di preoccupazione per me – ha confessato -, ma ho ricevuto molte critiche da parte di persone del settore. Mi dicevano 'dovresti perdere qualche chilo'. Alla fine, però, pensavo 'Io sono quello che sono. Queste sono le mie forme'. Tutte le persone con cui sono cresciuta erano formose e per me erano belle così. Non ho mai visto niente di sbagliato in questo".

Monica Bellucci

56 anni e non sentirli, Monica Bellucci non sarebbe state lei senza le sue curve. Simbolo della bellezza mediterranea, l’attrice ha stregato il pubblico di tutto il mondo con il suo fascino. La diva, che oggi vive a Parigi, ma è legatissima all’Italia, ha sempre difeso la bellezza autentica delle donne e il diritto di amare le proprie forme. “Una donna curvy non è meno bella – ha spiegato -, è un altro tipo di bellezza, che piace agli uomini”.

Beyonce

Mamma, imprenditrice di successo e moglie: Beyoncé è una donna a tutto tondo che ha lottato nella vita per affermarsi e ha raggiunto il successo. Il suo segreto? Credere sempre in sé stessa e non rinnegare mai ciò che è. A partire dalle curve che hanno sempre caratterizzato gli scatti della popstar. Beyoncé non le ha mai nascoste, piuttosto esaltate, diventando un’icona curvy. “Se qualcuno mi avesse detto 15 anni fa che il mio corpo avrebbe affrontato così tanti cambiamenti e “arrotondamenti” e che mi sarei sentita più femminile e più sicura con le mie curve, non gli avrei mai creduto – ha confessato su Instagram -. I miei figli e la maturità mi hanno insegnato a valutare me stessa andando oltre il mio aspetto fisico e ora ho finalmente capito di essere “più di abbastanza”.

Laura Brioschi

Un viso d’angelo e una carriera di modella in ascesa, Laura Brioschi è un’icona curvy che ha lottato (e lotta ancora oggi) per “normalizzare” le curve. Dopo anni di diete, battaglie con la bilancia e insicurezze, Laura ha deciso di ribellarsi. “Continuavano a farmi pensare che da magra sarebbe stato tutto meglio e non è così – ha spiegato raccontando gli anni in passerella -. Magrezza non corrisponde a bellezza e bellezza non corrisponde a felicità. Ora mi fa strano dirlo, per tanto non ci ho creduto, credevo che solo da magra avrei potuto fare qualcosa di buono nella mia vita, ho sempre dato molto importanza al peso”. Il suo riscatto è arrivato con il blog Love Curvy in cui ha raccontato la sua esperienza, diventando paladina di un movimento che sta cambiando la moda.

Kate Winslet

Da Titanic a oggi ne ha fatta di strada Kate Winslet, dimostrando di essere non solo un’attrice talentuosa, ma anche una donna intelligente e coraggiosa. “Adoro le mie curve”, ha confessato la migliore amica di Leonardo DiCaprio, che ha confessato di non pesarsi da 12 anni. Prima ancora che il mondo della moda si accorgesse delle donne curvy, Kate ha mostrato la bellezza di un corpo formoso.

Paloma Elsesser

Influencer e top model, Paloma Elsesser è fra le modelle più richieste del momento. Orgoglio curvy e star del web, in passerella porta tutta la sua bellezza dirompente. Negli anni è diventata un punto di riferimento per le modelle plus –size insieme ad Ashley Graham e combatte una battaglia per il body positive. “Molti stilisti, ancora oggi, temono che l’associazione dei loro abiti alle nostre taglie vada a detrimento dell’immagine del loro marchio – ha svelato -. Una sciocchezza bella e buona. Perché guardiamoci allo specchio, ragazze: siamo belle. Siamo modelle! E quando indossiamo un abito, lo sappiamo valorizzare!”. Non a caso Paloma è stata scelta come nuova testimonial del prestigioso marchio Victoria’s Secret che ha deciso di abbandonare le top model per scegliere un gruppo di donne toste e uniche.

Melissa McCarthy

Attrice e comica amatissima in tutto il mondo, Melissa McCarthy è un’esplosione di energia e bellezza. Orgogliosamente curvy, ha lanciato una linea di abiti dedicata alle donne che amano le proprie curve e vogliono valorizzarle. La sua determinazione, che da una fattoria di Plainfield l’ha portata alla conquista di Hollywood, è un esempio per tantissime donne che sognano di farcela.

Tara Lynn

Tosta, anzi tostissima, e splendida, Tara Lynn è fra le modelle curvy più richieste. Attivista e super top model, ha le idee molto chiare. “Le donne tendono ad aspettarsi sempre più da sè stesse di quello che è umanamente possibile e non c’è alcun problema se la gerarchia delle proprie passioni e dei doveri ha degli alti e bassi – ha spiegato -. Il valore di una vita genuina e autentica batte qualsiasi contenuto vediamo sui social media”.

Oprah Winfrey

Icona curvy quando ancora non si parlava così tanto di inclusività e corpi diversi dallo “standard”, Oprah Winfrey ha conquistato la tv americana diventando imprenditrice di sé stessa. Mito ed esempio per tante donne, ha sempre amato ed esaltato le sue curve generose.