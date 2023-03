P arola d'ordine: energia! Il fucsia è il colore di tendenza della moda primavera-estate 2023. E se lo dicono le sfilate più belle, non ci resta che sperimentarlo subito. Come? Passando dalla teoria alla pratica, con 8 look ad alto contenuto di ispirazione

Le sfilate moda primavera-estate 2023 ci hanno fatto sognare, letteralmente brillare gli occhi. Merito anche dei look che hanno portato il fucsia, colore di tendenza della dolce stagione in arrivo, alla massima espressione. In questa guida ti sveleremo come indossarlo: a trenta, quaranta, cinquanta e sessant'anni, c'è sempre più di un buon motivo per desiderare di indossare una nuance vivace come questa. Non per forza in chiave total look, ma anche a piccole dosi. Perché la moda è un gioco (divertente), e questo colore ce lo ricorda. Scopriamo subito come indossare il fucsia!

Come indossare il fucsia: il tailleur

Prendici in parola: con il tailleur fucsia non passerai inosservata e, sì, vale assolutamente la pena sperimentarlo nei tuoi look. La prima idea ad alto contenuto d'ispirazione arriva dalla passerella della sfilata Chanel moda primavera-estate 2023, dove il completo giacca e gonna midi con spacco prende tutta la scena. È il tipico tailleur che riecheggia i codici stilistici di Mademoiselle Gabrielle Chanel e che la direttrice creativa della maison, Virginie Viard, interpreta con un tessuto in tweed luminoso e dalla finitura quasi perlata. Perché copiare questo look? Per essere (e sentirsi) glamour in qualsiasi occasione, anche in quelle più formali.

Foto Launchmetrics. Chanel primavera-estate 2023.

L'alternativa urban, minimale nelle linee e grintosa nell'animo: il tailleur tradizionale ma contemporaneo, che ci insegna come indossare il fucsia, è questo firmato Chloé. In passerella, il completo blazer e pantaloni sartoriali viene sfoggiato con un top a fascia di colore nero, facilmente sostituibile con una T-shirt o una camicia. La giacca si indossa sbottonata per un accento di nonchalance in più. Sotto, invece, sandali chunky oppure sneakers.

Foto Launchmetrics. Chloé primavera-estate 2023.

Cerimonia in fucsia: guida ai vestiti lunghi

Chi ha detto che non si possa indossare il fucsia a una cerimonia? La moda primavera-estate 2023 ci lascia già pregustare uno spettro cromatico vivido, energico e a prova di positive vibes. Non resta che sprigionarle tutte! Dalla passerella della sfilata Luisa Spagnoli arriva una proposta elegante e chic: un abito a fascia dalla silhouette a tubino, lungo e con due ampie maniche a sbuffo. A renderlo prezioso sono le applicazioni di perle e gemme, ma lo styling rincara la dose con bracciali bangle e collane.

Foto Launchmetrics. Luisa Spagnoli primavera-estate 2023.

Noi lo immaginiamo già con sandali in pelle effetto metallizzato e tacco stiletto: questo vestito fucsia drappeggiato è bellezza allo stato puro. Perfetto per i look da cerimonia serale, è una proposta che porta la firma della casa di moda Roksanda. Consiglio di stile extra: non esagerare con i gioielli, lasciagli tutta la scena.

Foto Launchmetrics. Roksanda primavera-estate 2023.

Fucsia e fantasie: come abbinarle

Ed ecco che il gioco si fa ancora più interessante. Per quanto i vestiti fucsia monocromatici guidino la conversazione, quelli stampati conferiranno ulteriore brio e vivacità ai tuoi look. Lo confermano ancora una volta le sfilate moda primavera-estate 2023: vedere per credere lo slip dress Missoni, realizzato in morbido tulle trasparente per un sofisticato effetto vedo-non-vedo. Il tulle è stato impreziosito da un motivo geometrico all-over, tipico nell'universo della casa di moda italiana.

Foto Launchmetrics. Missoni primavera-estate 2023.

Anche le fantasie floreali ci consentono di esplorare lo styling dei vestiti fucsia. E magari - perché no? - appellarci anche alla forza cromatica di altre nuances. Un esempio da manuale è questo abito drappeggiato e asimmetrico di Dries Van Noten: il viola e il rosso incontrano il fucsia in un tripudio bucolico di colore ed energia. Come si indossa? Il look da passerella conferma la nostra idea: con slingback o décolletées di colore nero (alle quali possiamo abbinare anche una clutch coordinata).

Foto Launchmetrics. Dries Van Noten primavera-estate 2023.

Come indossare il fucsia, a piccole dosi

Per chi esce dalla comfort zone per la prima volta, approcciare un colore audace come il fucsia può richiedere un pizzico di coraggio in più. Lo capiamo bene, perciò non esitare a testarti nello styling di questa nuance a piccole dosi. Il suggerimento che ti diamo è di preferire eventualmente le sfumature matte del fucsia, quasi tendenti al magenta, per poi virare verso le tonalità più fluo appena avrai acquisito sicurezza. Quanto al look, puoi iniziare a indossare il fucsia partendo dal top: in passerella da Y/project trionfa il massimalismo più estremo, che noi ridurremo per ovvi motivi di praticità a un minimalismo essenziale. Come? Immaginando questo delicatissimo top scivolato con un paio di pantaloni neri. Potrai completare la mise con un paio di sneakers o mocassini, a te la scelta.

Foto Launchmetrics. Y/project primavera-estate 2023.

E se non è il top, lascia che siano i pantaloni a trasportarti nell'universo del fucsia. Da questo look Versace, ricaviamo due lezioni di stile: numero #1, i pantaloni cargo con maxi tasconi sono ancora più belli se declinati in una tonalità vivace in contrapposizione al nero di un blazer classico e tradizionale. Numero #2, anche gli accessori vogliono stare sotto i riflettori! Occhiali da sole e foulard sono un'altra strategia vincente per testarsi nell'uso del fucsia a piccole dosi.