10 modi creativi per decorare la tua casa con i fiori

I fiori, un tocco di classe irrinunciabile per gli ambienti di casa: freschi o secchi, piante a soffitto, idee creative (ed economiche) per portare una nota profumata e di grande impatto estetico.

In cerca di modi creativi per decorare la casa con i fiori? Sono da sempre grandi protagonisti dei nostri ambienti, una scelta di design esclusiva che porta una nota di colore e profumo. Naturalmente, esistono tecniche stravaganti per inserire in fiori in un contesto casalingo, oltre i vasi e i classici contenitori.

Piante a soffitto, decori fai da te, fiori secchi, dettagli personalizzati, che esprimono la nostra personalità e lo stile di arredamento che più ci convince. Come suggeriamo sempre, dai sfogo alla tua creatività e preparati a trovare le tue idee di riciclo: dai quadri di fiori personalizzati alla possibilità di utilizzare le vecchie tazze da tè, ti proporremo gli spunti più accattivanti.

Quadro di fiori

Abbiamo menzionato i fiori secchi: chi di noi non ha mai inserito un fiore a essiccare in un libro? Ti diamo un suggerimento prezioso, soprattutto se hai una personalità creativa: realizza un’opera d’arte con i fiori. Puoi scegliere i tuoi preferiti, anche se le rose danno sempre quell’allure romantico di cui abbiamo bisogno per rinfrescare la casa. Sono inoltre tra i fiori migliori da essiccare. Valuta anche di utilizzare il pallet, un grande materiale di riciclo, economico e bello.

Fiori ovunque, anche in bagno

Si tende a credere erroneamente che sia molto meglio evitare i fiori o le piante in alcuni ambienti, quando in realtà apportano numerosi benefici. Per esempio, le piante in camera da letto aiutano a riposare meglio, i fiori in bagno danno un tocco di profumo in più. Non credere, dunque, che vadano unicamente nel salotto o in cucina, ma porta un pizzico di natura dove ne avverti la necessità. Ti permetteranno di farti sentire sempre speciale!

Fioriere sospese o piante a soffitto

Un grande classico degli ultimi tempi è di rendere molto più naturali gli ambienti, soprattutto se si vive nel pieno centro cittadino. Le fioriere sospese sono un elemento molto interessante, soprattutto perché non acquisiscono spazio, ma possono essere comodamente appese al muro. Lo stesso concetto si applica alle piante a soffitto: pratiche, eleganti e che aiutano a realizzare un giardino privato in casa. Una soluzione di arredo che non costa molto.

Tronchi di legno

Usare dei piccoli tronchi di legno rientra tra i modi creativi per decorare casa con i fiori. Ottimi da utilizzare, soprattutto se si ha un giardino, si reperiscono facilmente durante le camminate al parco o nei boschi. Scegli la dimensione: in genere, hai la possibilità di creare un centrotavola con fiori secchi e piccoli tronchi di legno, che arricchirà l’ambiente.

Contenitori alternativi

Se c’è una ricetta che funziona sempre, è la creatività: perché utilizzare i classici vasi, quando potremmo riciclare una bottiglia di vino? Persino le tazze da tè sbeccate potrebbero ritrovare nuova linfa vitale, aggiungendo quella nota di colore fiorita. C’è da aggiungere, inoltre, che la disposizione dei contenitori creativi sarà a nostra discrezione: le tazze da tè in cucina o sul tavolo del salotto. Invece di darti a uno sfizio costoso, è possibile persino inserire le piante grasse nelle conchiglie da mare.

Vasi riciclati

L’arte del riciclo è affascinante, in quanto consente di spendere poco e di sfruttare la propria creatività. Se ti piacciono i vasi e non sei una grande amante delle idee alternative per decorare, perché non esaltare quanto già abbiamo? Abbiamo la possibilità di adornare i vasi con delle aggiunte di design, magari con la vernice spray o un classico trapuntato, da scegliere sempre in base ai gusti personali.

Supporti per torte

I supporti per torte possono diventare il tuo nuovo vaso da fiori. Ebbene, sì: a volte, si ha l’impressione che i fiori siano marginali all’interno di un contesto di arredo. Invece, dovrebbero attirare l’attenzione, essere i protagonisti della scena. Sarebbe preferibile puntare su alcuni supporti che diano un tocco in più, che possano davvero essere il dettaglio che fa la differenza. Alternativo? Sì. Ci piace? Assolutamente.

Ghirlande di fiori fatte a mano

Tra i modi creativi per decorare casa con i fiori, non mancano le ghirlande, da realizzare rigorosamente a seconda di ciò che la natura offre nel corso delle stagioni. In autunno, ovviamente, non mancheranno legnetti e foglie secche; in primavera, fiori freschi e odorosi, per arricchire la porta di casa o le pareti degli ambienti. È un’idea estremamente personalizzabile e divertente.

Fioriera con bancali

Gli amanti della natura la rispettano, la esaltano e soprattutto cercano di averla sempre con sé. Quest'idea è in realtà una grande tendenza dell’ultimo anno, di portare a casa dei bancali da inserire a muro, aggiungendo piante e fiori. Come concetto, si avvicina molto allo stile moderno e contemporaneo.

Lampadario floreale

Un’idea che magari non piacerà a tutte, ma che comunque troverà riscontro nelle amanti dello stile shabby chic, è di inserire dei fiori o delle piante nel lampadario. Naturalmente, si deve fare con estrema sicurezza e attenzione e deve offrire degli spazi per accogliere le piantine – cosa non sempre comune. Ma è un suggerimento sfizioso.