10 modi per rendere più coeso (e produttivo) il tuo team

S pesso al lavoro ci concentriamo più sugli obiettivi che sulle persone, finendo per trascurare la coesione del team. Sul lungo periodo, questo può essere un problema.

Rendere coeso il team di lavoro è un compito che spetta ad ogni brava boss. Spesso siamo talmente concentrate sul raggiungimento degli obiettivi e i desideri del cliente che dimentichiamo di prenderci cura di chi ci sta intorno.

Un’interazione poco fortunata con un collega o un responsabile può provocare spaccature che, nel tempo, tenderanno a trasformarsi in scissioni. Diviene dunque inevitabile “legarsi al dito” certi eventi, finendo poi per allontanarci dal team per evitare ulteriori sofferenze o dispiaceri.

Come puoi facilmente intuire, non è questo l’ambiente di lavoro che si desidera per creare un santuario produttivo a basso regime di stress.

Sii positiva per rendere coeso il team

Sei una leader. Hai dimostrato a tutti, negli anni, di avere la stoffa per questo lavoro. Le tue non sono solo competenze, ma anche soft skill che ti aiutano a fronteggiare le difficoltà di tutti i giorni. Una di queste dovrebbe sempre essere l’ottimismo e la positività.

Affrontare le difficoltà a testa alta, rimanendo positiva, è la chiave per superare insieme le difficoltà. Rendere coeso il team significa spesso fare buon viso a cattivo gioco. Nonostante tutti i problemi quotidiani sul lavoro, dovrai essere in grado di farti scorrere addosso la negatività altrui. Rimani calma, gentile e aperta alle indicazioni dei colleghi e dei sottoposti. Se l’atteggiamento positivo viene innanzitutto da te, è più facile che sarà ricambiato.

Trova tempo per il tuo team

Quando ti senti sul punto di essere schiacciata dalla mole di lavoro che ti attende, è facile trascurare i bisogni del team. Sfidati ancora una volta ad aprire dialoghi o discussioni con loro, anche solo una volta al giorno. Anche un semplice “come stai?” in pausa caffè può aiutare a stemperare l’atmosfera e creare un clima positivo. Non di meno, percepirà il tuo interesse nei suoi confronti.

Rendere coeso il team riconoscendo il duro lavoro altrui

Potrebbe sembrare una cosa scontata, ma spesso il duro lavoro passa in sordina poiché “dovuto”. Dopotutto le persone sono pagate per questo, no? Sbagliato. Le persone, e del resto anche tu che sei la boss, hanno bisogno di sentirsi validate nella loro attività quotidiane. Spesso basta un grazie per dare una vera e propria svolta alla giornata.

Una persona che viene incoraggiata quando svolge un lavoro egregio, sarà più propensa a sforzarsi ancora nel momento in cui gli sarà richiesto un nuovo sforzo, in un secondo momento. E questo crea un ambiente costruttivo e produttivo per tutti.

Non aver paura… di divertirti un po’!

Niente crea un’atmosfera più serena e distesa di una sana risata. Rendere coeso il team è anche questo: saper fare una battuta al momento giusto. Se non è nel tuo carattere, permetti che un collega si sciolga in un commento divertente, e ridi insieme agli altri.

Prendetevi cinque minuti tutti insieme per scherzare o raccontare una storia divertente, anche inerente al lavoro. In questo modo le persone saranno incoraggiate a formare legami più solidi, più amichevoli. E l’ambiente lavorativo te ne sarà grato!

Richiedi sempre un feedback

Tra i tuoi compiti da leader c’è quello di dare un feedback ai tuoi dipendenti qualora sia necessario. Una critica costruttiva o un complimento possono cambiare l’approccio di chi ti sta intorno. Tuttavia, non aver paura di richiedere un feedback ai tuoi colleghi. Questo apre uno spiraglio di dialogo col resto della squadra e consente la realizzazione di un rapporto davvero costruttivo.

Rendere coeso il team: risolvere tempestivamente i problemi

C’è una situazione da risolvere? C’è un problema che va avanti da troppo tempo? Sono sorti dei disaccordi tra colleghi? Ignorare la situazione non servirà a niente. Tutto quello che puoi fare per rendere coeso il team è affrontare di petto ogni faccenda, senza paura. In questo modo farai capire alle persone che ti circondano che ti importa davvero di ciò che fanno e di ciò che accade in ufficio.

Lamentarsi non risolve mai nulla

Il gossip, le malelingue, e in generale l’atteggiamento sbagliato nei confronti del lavoro, del progetto o del team hanno le gambe corte. Il pettegolezzo genera negatività, e la negatività origina scontento e fastidio. Se senti qualcuno che sparla del lavoro, cerca di ricambiare con un commento positivo e sincero. In questo modo scoraggerai un nuovo tentativo di sabotaggio. Le lamentele, ricorda, non sono l’equivalente di un feedback, ma solo un tentativo di rovinare l’atmosfera.

Sii puntuale sotto tutti i punti di vista

Non c’è niente che faccia saltare le rotelle più di un collega, o un capo, che arriva in ritardo. Lo stesso vale per le consegne e le deadline, e la risposta delle email. Rispondi con puntualità, presentati alle riunioni in orario e sii reattiva e responsiva. In questo modo, tutto il team sarà invogliato a imitarti.

Rendere coeso il team divenendo un punto fermo

È importante che tu sia sempre cristallina riguardo i problemi sul posto di lavoro e della compagnia. Tenere aggiornato il team significa coinvolgerlo. Un team coinvolto si renderà partecipe e proattivo, e sarà disposto a dare una mano.

Sii la soluzione e non il problema

Quando qualcuno si trova in difficoltà, evita di liquidarlo con poche parole di incoraggiamento. Prenditi il tuo tempo e aiutalo a risolvere il problema, se è nelle tue possibilità. Dimostra che fiducia, affidabilità e teamwork fanno di questo posto di lavoro un ambiente sereno e felice. Ne gioverà anche il lavoro.