5 modi smart per viaggiare solo con il bagaglio a mano (portando l’essenziale)

T empo di partenze, tempo di fare la/le valigia/e! Ma perché non provare a partire leggeri, solo con un bagaglio a mano e la voglia di divertirsi? Ecco, allora, qualche consiglio per viaggiare smart e portare con voi solo l'essenziale.

La voglia di viaggiare si fa sempre più viva, così come quella di avere meno valigie possibili. Giusto un bagaglio a mano. Evitando le lunghe code in aeroporto, di trovarsi in difficoltà a muoversi nelle stazioni o in treno e di avere molte più cose di quelle che servono in realtà. Quante volte, infatti, prese dall’incertezza ci siamo portate dietro mezzo armadio, per poi indossare giusto tre magliette e due gonne nell’arco di tutta la vacanza? Probabilmente molte.

Ecco perché, oltre alla meta, è importante pianificare e organizzare bene anche il proprio bagaglio a mano, trolley o zaino che sia. Ottimizzandone gli spazi e scegliendo bene cosa portare e cosa no. Cosa davvero è necessario e cosa, invece, si può lasciare a casa perché superfluo. Ecco, allora alcuni consigli per viaggiare in modo smart, con un solo bagaglio a mano, essenziale e all’insegna del minimalismo. Per partire leggeri e fare il pieno solo di divertimento.

Scegli bene il tuo bagaglio a mano

Anche se può sembrare banale (ma non lo è) la scelta del vostro bagaglio a mano è il primo tassello a fare la differenza tra un viaggio leggero e smart e uno non proprio agevole. Al di là del fatto che, praticamente tutte le compagnie aeree hanno delle dimensioni e pesi massimi consentiti che è bene conoscere prima (per evitare che il vostro bagaglio a mano finisca nella stiva), la scelta deve cadere su un oggetto che soddisfi davvero le vostre esigenze. Anche a seconda delle vostre abitudini o di quelle che ancora non sapete di avere.

Ecco, perché, per evitare di errori e scoprirli all’ultimo minuto, è bene provare a prevedere ciò che porterete già durante l’acquisto del vostro bagaglio. Certo, non vi si chiede di scegliere già gli outfit che volete indossare direttamente nel negozio in cui state comprando il vostro trolley o zaino, ma piuttosto di sceglierne uno in cui poter inserire tutte quelle cose che vi possono servire (al di la dell’abbigliamento) e che spesso ci si ritrova in mano senza sapere dove mettere. Ma sempre senza esagerare con le dimensioni. Via libera alle tasche, quindi, agli scomparti più o meno nascosti e, cosa da non sottovalutare, alla resistenza e “agilità” del vostro bagaglio.

Fai una lista delle cose da portare (e di quelle da lasciare a casa)

A prescindere dal luogo di destinazione del vostro viaggio o dal tempo che trascorrete in questo luogo, per viaggiare in modo smart portando con voi solo il bagaglio a mano è bene fare una bella lista degli “indispensabili”, di ciò che pensate possa servirvi e sì, anche delle cose che non vi servono o di cui potete fare a meno.

Proprio queste ultime, infatti, sono le cose che creano maggior ingombro nella valigia e che vi impediscono di viaggiare leggeri. Frasi come “magari mi serve”, oppure “e se piove?”, “e se capita un’occasione importante a cui partecipare?”, sono tutte affermazioni che vi portano a riempire di cose per lo più inutili il vostro bagaglio, salutando definitivamente la possibilità di viaggiare con lo stretto necessario. Ecco, perché, se l’obiettivo è quello di partire con l’essenziale e con un bagaglio a mano minimal ma provvisto di tutto ciò che vi serve davvero, è bene stilare una lista. Lasciare perdere i se e i ma, e portare con voi solo ciò che davvero userete e non potete trovare a destinazione.

Cosa si può non portare?

Oggetti come shampoo, balsamo, creme solari, asciugacapelli, ecc., pesano e occupano molto spazio inutilmente. Oltre al fatto che prodotti come questi li potete trovare facilmente anche a destinazione (supermercati e/o farmacie ci sono ovunque) così come il phone nelle stanze d’albergo.

Ok, magari qualcuna di voi ha il suo shampoo specifico o preferito. In questo caso è bene travasarne una piccola dose in un contenitore da viaggio e portare con voi solo la quantità necessaria. E magari perché no, potreste provare a cambiare, optando per dei prodotti per capelli solidi, comodi, facilmente trasportabili e super naturali.

Creati degli outfit “passepartout”

Lo sappiamo, quando si parte il dilemma maggiore (e il motivo per cui ci si porta l’inverosimile) è quello di non sapere cosa mettere e la paura di ritrovarsi senza il capo giusto a seconda dell’occasione. Tralasciano il fatto che si potrebbe risolvere il tutto con un bel “pazienza, mi metterò qualcos’altro”, si può cercare di ovviare a questo problema e a un bagaglio a mano che non ha nulla a che vedere con l’essenziale, applicando la regola del tre (ma anche meno).

Ovvero, portarsi tre capi per ogni tipologia e meglio se basic, così da poter svolgere una funzione “passepartout” risultando perfetti in ogni occasione. Intimo, magliette, canottiere, gonne/pantaloncini/bermuda, scarpe (di cui paio è quello che indosserete per il viaggio), maglioncini, ecc. Uno più sportivo, uno casual e uno più “elegante”. Giocando con i capi e possibili abbinamenti, in modo da garantirvi outfit sempre diversi con il minimo sforzo (e spazio). Un’occasione per viaggiare leggeri e per sfoggiare le doti di personal stylist che sono in voi.

Ottimizza lo spazio del tuo bagaglio a mano

Un altro step base per poter viaggiare in totale libertà e con il minimo indispensabile, è il sapere ottimizzare gli spazi. Come? Imparando a piegare nel modo giusto le cose che avete scelto di portare con voi, riempiendo in modo intelligente ogni angolo del vostro bagaglio a mano. Per esempio:

arrotolando i vestiti e i diversi capi di abbigliamento (no non si stropicciano);

e i diversi capi di abbigliamento (no non si stropicciano); impilandoli verticalmente (evitando di dover ribaltare tutta la valigia per raggiungere quella maglietta bellissima che si trova in fondo alle altre);

(evitando di dover ribaltare tutta la valigia per raggiungere quella maglietta bellissima che si trova in fondo alle altre); utilizzando sacchetti sottovuoto , per ridurre l’ingombro e proteggere abiti e scarpe;

, per ridurre l’ingombro e proteggere abiti e scarpe; sfruttando ogni singola tasca o scomparto, ottimizzando ogni angolo del vostro bagaglio a mano.

Insomma, se non lo siete, la voglia di partire leggeri e con solo l’essenziale può essere la vostra occasione per imparare a essere ordinati e super organizzati (almeno per il tempo che vi serve per preparare la valigia).

Sfrutta anche la borsa o zainetto (e voi stessi)

Infine, un altro modo utile per viaggiare smart, portando con voi solo il bagaglio a mano, è quello di sfruttare a pieno anche la vostra immancabile borsetta/zainetto/marsupio. Il posto dove tenete i “beni” di prima necessità come il portafoglio, il cellulare, il caricabatterie e i documenti di viaggio (se li avete).

Ma dove potete inserire anche un cambio intimo (ovviamente se non avete optato per una pochette), una piccola beauty bag con spazzolino, fazzoletti, cerotti, ecc. Ma anche il vostro libro preferito e che magari, visto l’obiettivo “leggerezza”, potete provare a leggere in formato digitale eliminando il volume del cartaceo. E tutte quelle piccole cose a cui non potete rinunciare ma che non volete vi tolgano spazio nel bagaglio a mano.

In più, ricordatevi sempre, che anche voi stesse potete svolgere perfettamente la funzione di “bagaglio”. Come? Indossando per il viaggio le cose che occupano più spazio: giacca, maglione, scarpe, ecc.

Un piccolo trucco per garantirvi di partire solo con il minimo (o quasi) indispensabile: il vostro bagaglio a mano e la voglia di divertirvi, scoprire posti nuovi e godervi la bellezza di viaggiare leggeri sia dentro che fuori.