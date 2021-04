L a mozzarella Armonia di Brimi è il prodotto ideale se segui una sana e corretta alimentazione ma non vuoi rinunciare al gusto

La mozzarella è l’ingrediente magico e non può mai mancare sulla tua tavola. Specie se leggera. Proprio come Armonia di Brimi che contiene il 40 percento di grassi in meno rispetto a un prodotto equivalente. Proprio come suggerisce il nome, infatti, è il perfetto equilibrio tra il benessere e una corretta alimentazione. Anzi, è proprio questo l’obiettivo numero uno che dovrai raggiungere per essere in forma e sentirti sempre bene con te stessa. Senza rinunciare al gusto.

La mozzarella, lo sappiamo, è uno dei piatti più amati dagli italiani, così versatile da poter essere gustato da solo o in combo con i piatti più disparati. Ma se è leggera è meglio!

Armonia di Brimi, infatti, è buona, tenera, succosa ma soprattutto equilibrata. Un mix, dunque tra la sana alimentazione e il piacere di avere del buon cibo sempre pronto sulla tua tavola. Contiene infatti il 40% di sale e di grassi in meno, rispetto alla media dei prodotti simili presenti sul mercato, quindi è un prodotto con meno sodio e meno grassi per tutti i consumatori attenti alla salute e al benessere.

La cooperativa Brimi, che si trova nel Bressanone, ha da sempre questo obiettivo. Lanciare prodotti che siano salutari e che possano incontrare i gusti di tutti. Specialmente se vuoi restare sempre in forma senza rinunciare al gusto, ed è l’ideale per le persone attive e sportive.

Anche la mozzarella Armonia di Brimi, è realizzata con il purissimo latte 100% dell’Alto Adige senza OGM proveniente dai piccoli e incontaminati masi di montagna altoatesini, dove i suoi soci-contadini di Brimi allevano il bestiame con cura e attenzione in poche unità.

Aggiungi la mozzarella Brimi alla tua tavola, sia al naturale sia ai tuoi piatti più sfiziosi. La troverai disponibile nel formato monoporzione da 100 grammi e nel multipack 3x100 grammi. Non ti resta che aggiungerla con leggerezza a pasta, pizza, focaccia, arancini, al gateau di patate. Oppure potrai farcirla a piacere. Ma soprattutto è perfetta se la gusti al naturale nei tuoi piatti freddi come la caprese o tagliata a cubetti in insalata.