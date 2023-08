S e conosci una persona nata sotto il segno della Vergine e vuoi farla contenta sappi che non sarà così facile. Ecco alcuni suggerimenti per non sbagliare e andare sul sicuro

Perfezionisti, meticolosi, risoluti e sempre alla ricerca di miglioramenti. Estremamente dediti alle persone che fanno parte della loro vita, premurosi, affidabili e radicati, non fanno fatica a trovare il successo professionale. Il duro lavoro non li spaventa, specie se finalizzato a realizzare un progetto in cui credono. Amano coltivare il loro lato creativo, ma sono anche riflessivi, pensano molto e sono poco aperti alle novità. Sono i nati sotto il segno della Vergine, in breve, molto in breve.

Se ne conosci uno e vuoi accontentarlo sappi che non sarà così facile. Per non sbagliare e andare sul sicuro ecco 10 cose che, con tutta probabilità, renderanno felice chi è del segno della Vergine.

Donna Vergine sfuggente

È difficile resistere al fascino della donna Vergine. Sincerità, schiettezza, mente analitica e capacità di organizzazione quasi maniacale: sono questi gli aspetti che colpiscono sin da subito. E che possono conquistare e far perdere la testa o allontanare. Prima che la donna nata sotto questo segno si fidi dell’altra persona, infatti, ci vuole tempo: per abbandonarsi alla passione e alle emozioni dovrà analizzare la situazione al millimetro. Ai primi approcci, quindi, potrebbe apparire sfuggente. Se però poi cede ai sentimenti, saprà dare tutta se stessa: alle persone che ama, infatti, dedica tante attenzioni e quando crea un legame lo fa in modo serio e duraturo.

Cosa piace a una donna Vergine

Serietà, educazione e stabilità: sono queste le cose che piacciono a una donna Vergine. Hanno una necessità spasmodica di sicurezza e cercano quindi rapporti duraturi. Essendo una perfezionista maniacale, apprezza chi comprende e condivide questo suo aspetto caratteriale. Inoltre, non ama le conversazioni superficiali e su argomenti ‘leggeri’: dalla persona che sta al suo fianco cerca continuamente stimoli e dialoghi arricchenti.

Come sedurre il segno della Vergine

Sedurre il segno della Vergine sarà una vera e propria impresa. Ma ci sono alcune ‘strategie’ che puoi mettere in atto. Innanzitutto, riempila di attenzioni, ma senza esagerare: i tuoi gesti le faranno capire quanto ci tieni a lei e questo la farà piano piano aprire. Ma allo stesso tempo ha bisogno dei suoi spazi e se tu sarai troppo invadente, potrebbe infastidirsi. Sobrietà è la parola d’ordine, anche nel look: presentati con un outfit curato, ma non troppo classico. Infine, niente autocelebrazioni: la Vergine non ama chi parla solo di sé con monologhi noiosi. Vediamo quindi le mosse da mettere in atto per sedurre il segno della Vergine.

Un mazzo di fiori

I nati sotto il segno della Vergine amano le cose belle e semplici, la natura, la creatività. Difficilmente restano insensibili al fascino dei fiori. Se vuoi dimostrare a una persona Vergine quanto è speciale per te, quindi, regalale una pianta o un bouquet di fiori.

Magari di gardenie, il fiore portafortuna della Vergine, che simboleggia la purezza e la sincerità.

Un torneo di scacchi

Ai nati sotto il segno della Vergine piace essere in grado di mettere alla prova ed esercitare la propria mente. Per questo amano le attività e i giochi in cui devono fare molta matematica mentale, strategia o calcolo.

Se vuoi far felice un Vergine, dunque, invitalo a un torneo di scacchi o di carte, regalagli un puzzle o sfidalo a Sudoku.

Una serata a teatro

Le persone del segno della Vergine potrebbero sembrare poco socievoli all’inizio. In realtà, non è così: amano godere della buona compagnia. In particolare, sono felici quando riescono a trovare qualcuno con cui condividere una conversazione dettagliata e intellettuale.

Invitarli alla presentazione di un libro, a una serata a teatro o a una cena con ospiti di un certo spessore culturale potrebbe essere il modo migliore per stupirli.

Un’agenda

Forse ti sembrerà bizzarro, ma le liste rendono felici i Vergine. Che si tratti di elenchi di cose da fare, della lista della spesa o di un elenco di obiettivi personali, un Vergine prova un senso di soddisfazione nel crearli e nel vederli. Questo perché si tratta di persone molto orientate ai dettagli che sono soddisfatte quando le cose sono disposte chiaramente.

Se non sai cosa regalare a un Vergine, allora punta su un’agenda, un diario o un organizer: sicuramente farai centro.

Gli apprezzamenti

Ai Vergine piace che le cose che fanno per i loro partner, i loro amici o i loro colleghi non siano date per scontate. Quindi, se vuoi far felice un Vergine ringrazia per tutte le cose belle che fa per te e quando si impegna in qualcosa di particolare non fargli mancare gli apprezzamenti che si merita.

Ai nati sotto il segno della Vergine piace sentirsi importanti nella vita di una persona ed essere considerati speciali.

Le piccole follie

I Vergine sono seri, precisi, puntigliosi, ma questo non significa che non amino divertirsi. Al contrario. Per far felice un Vergine, cerca di farlo ridere e sorridere, sia attraverso l’umorismo sia suggerendo attività che presumi che gli piacerà fare.

Una giornata in un parco divertimenti, una festa in maschera, una corsa sotto la pioggia sono solo alcune delle innumerevoli esperienze che puoi organizzare per renderlo contento.

L’onestà

La sincerità è importante per qualsiasi relazione, ovviamente, ma con le persone Vergine ancora di più. Loro, infatti, preferiscono ascoltare “la verità, tutta la verità e nient’altro che la verità” piuttosto che una versione confettata.

Un collega vergine ti chiede la tua opinione su un progetto e tu trovi un difetto? Anche se potresti pensare che non dirgli nulla eviterà di ferirlo, ricorda che hai a che fare con un perfezionista. Sii onesta, sempre. Ovviamente usando un certo tatto.

Una cena vegetariana

I nativi della Vergine, segno di fuoco, amano i piaceri della tavola, ma sanno limitarsi. Anche se ogni tanto si “lasciano andare”, sanno seguire un regime alimentare ferreo. Amano i cibi naturali e freschi, come i vegetali della loro stagione e i tuberi. Molti nati sotto questo segno sono vegetariani. Tutti preferiscono la cucina tradizionale e sobria.

Perché per un amico nato sotto il segno della Vergine non organizzare una cena in un ristorante macrobiotico, vegetariano o tradizionale?

Una candela profumata

I Vergine amano mantenere la propria casa pulita, fresca e accogliente. Una candela profumata sarebbe un’ottima aggiunta al loro arredamento. Se vuoi regalare qualcosa di semplice ma pensato a una persona Vergine, dunque, non esitare: le candele sono sempre la scelta giusta.

In alternativa, punta su un libro. Di che genere? Prova con i gialli, i polizieschi, la letteratura di spionaggio, il noir o i thriller. Anche il Fantasy potrebbe essere apprezzato da una persona del segno della Vergine.

I “compiti”

I nati sotto il segno della Vergine amano essere impegnati, spendersi per gli altri, “sporcarsi” le mani. Affida loro un compito da portare a termine e li renderai felici.

Attenzione, però: voler bene a un Vergine potrebbe voler dire anche permettergli finalmente di oziare e riposare. Insomma, ogni tanto, anche un massaggio o un weekend alle terme potrebbe essere una buona idea.