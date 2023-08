La donna Vergine è precisa e rigorosa: in fatto di look iconici non ha rivali! Se appartieni a questa zona dello zodiaco le stelle hanno in serbo per te tanti “mai più senza” ai quali sarà difficile dire "no"

Segni particolari: precisa, rigorosa, a tratti pignola.

Le nate tra il 23 agosto e il 22 settembre, si sa, non amano gli eccessi e i colpi di testa. Per loro la vita (e il guardaroba!) deve essere costantemente sotto controllo, frutto di dettagliata pianificazione. Al bando gli azzardi insomma!

Se appartieni al segno della Vergine dunque una cosa è certa: look troppo elaborati e capi eccentrici non fanno per te, ma questo non vuol certo dire che tu non abbia stile. Al contrario!

In quanto a buon gusto non hai assolutamente rivali e il tuo buon senso fa sì che non sbagli mai un colpo: da te c’è decisamente da imparare!

Se sei una Vergine DOC non puoi perdere il fashion-oroscopo di questo mese: le stelle hanno in serbo per te tante dritte sul tuo stile e sono pronte a svelarti tutti must-have che non possono mancare nel tuo armadio.

Pronta dunque a pianificare (pardon, a rinnovare!) il tuo guardaroba a suon di uno shopping mirato e “tailor-made”?

Lo stile

Le nate sotto il segno della Vergine sono precise e meticolose. Per loro è fondamentale mantenere il controllo su tutto, outfit compresi.

Un profondo rispetto per regole e convenzioni unito a uno studio minuzioso di ogni situazione le rendono un vero e proprio esempio di buon gusto: fanno sempre centro!

Se appartieni a questo segno zodiacale dunque sappiamo che punterai sempre molto in alto: alla perfezione assoluta.

Sei senza dubbio la “numero uno” nell’interpretare un dress-code o nello scegliere con cura la mise giusta per un’occasione importante e – nonostante gli azzardi non facciano per te – sei decisamente quella che si definisce un’autentica fashion-icon.

Il tuo fashion-potere? È più unico che raro: quello di portare ogni capo in modo talmente impeccabile da renderlo unico.

Il tuo stile è dunque semplice e cristallino: chic allo stato purissimo.

Il tallone d’Achille per le donne Vergine? La troppa precisione, che nonostante tutto può diventare un’arma a doppio taglio.

Il fashion-consiglio che ti dedichiamo se appartieni a questo segno è quindi quello di imparare a lasciarti andare, di divertirti e di concederti qualche (piccolo) colpo di testa, almeno nei dettagli. Perché, come ci ha insegnato Alexander McQueen: “La moda dovrebbe essere una forma di evasione, non una prigionia”.

I colori

La “palette del cuore” delle nate tra il 23 agosto e il 22 settembre è semplice, concreta e – cosa ben più importante – sta bene con tutto!

Parliamo del marrone, colore estremamente “terreno” come è del resto il suo segno di riferimento.

Le nuance in grado di conquistarti se sei nata sotto il segno della Vergine sono davvero trasversali e si muovono tra le più calde e avvolgenti – come il color cioccolato – fino alle tonalità più chiare dei beige.

In generale ami comunque colori neutri e rassicuranti, facili da abbinare e a “bassissimo tasso di rischio”. Via libera dunque anche all’immancabile nero, ai bianchi, ai blu profondi e ai grigi, da vivacizzare eventualmente con qualche piccolo dettaglio a tinte forti.

Getty Images 1 di 5

– Jeans a taglio regolare, giubbotto testa di moro e mules: tipico look comfy chic di una Vergine DOC Getty Images 2 di 5

– Un blazer classico non può davvero mancare nel guardaroba di una donna Vergine Getty Images 3 di 5

– Il little black dress è uno dei capi base del guardaroba della Vergine Grtty Images 4 di 5

– Camicia e pantaloni sulle nuances dei marroni: la palette del cuore della Vergine Getty Images 5 di 5

– Jeans classici, pullover bianco e it-bag: un look casual tipico di una Vergine DOC

Il guardaroba perfetto

È arrivato il momento di aprire le ante dell’armadio di una vera Vergine.

Se appartieni al segno di terra più chic e rigoroso dello zodiaco il tuo guardaroba traboccherà di capi iconici e di tutti quei passepartout che sanno risolvere ogni situazione senza rischi, ne siamo certi.

Le pietre miliari del tuo armadio sono indubbiamente grandi classici e pezzi trasversali, da reinterpretare secondo il tuo proverbiale gusto, of course!

Cinque tasche in denim a taglio regolare, pullovers in buona quantità, qualche blazer, camicette come se piovesse e un intramontabile tubino nero da accompagnare rigorosamente a una chicchissima it-bag faranno da base al guardaroba ideale di una Vergine DOC. Il tutto sarà da mixare poi a qualche guizzo controllato, come top in seta rubati alla lingerie e pencil skirts sensuali ma mai sopra le righe.

La scarpiera? Dovrà contenere modelli per tutte le occasioni, ma senza eccessi. Immancabili ovviamente le classicissime pumps con tacco a stiletto, ma via libera anche ad ankle boots testa di moro, mules in raso per la nota bon ton e – ovviamente – un paio di sneakers bianche e non troppo elaborate per gli outfit più sporty.

Shopping corner

Eccoci infine al momento più amato dalle donne di ogni segno: lo shopping!

Gli astri questa volta hanno selezionato i “mai più senza” per le appartenenti al segno della Vergine.

Se sei nata in questa chicchissima zona dello zodiaco dunque sfoglia la nostra gallery e lasciati tentare: ti aspetta un astro-shopping mirato e senza rischi.

Fiorella Rubino 1 di 13

– Giubbotto marrone con volant (FIORELLA RUBINO) Bershka 2 di 13

– Jeans a taglio dritto (BERSHKA) Mytheresa 3 di 13

– Camisole in seta blu (LEE MATHEWS) & Other Stories 4 di 13

– Pullover marrone (& OTHER STORIES) Mytheresa 5 di 13

– Mules in raso (BALENCIAGA) Mango 6 di 13

– Camicia bianca (MANGO) H&M 7 di 13

– Pantaloni palazzo (H&M) Mytheresa 8 di 13

– Blazer doppiopetto (BRUNELLO CUCINELLI) Bata 9 di 13

– Sneakers bianche (BATA) Mytheresa 10 di 13

– Pullover a coste con organza (CHLOE) Mytheresa 11 di 13

– Shoulder bag (GUCCI) Mytheresa 12 di 13

– Pencil skirt testa di moro (OSA YOUNIQUE) Mytheresa 13 di 13

– Tubino nero (VICTORIA BECKHAM)