Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall’Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

La casa ideale

La casa dei pratici e concreti Vergine è un modello di ordine e pulizia, risponde ai bisogni funzionali e alle esigenze quotidiane di chi ci abita.

Ha tante stanze ben distinte tra loro, bagni grandi e con impianti sanitari moderni, capienti sgabuzzini in corridoio e dispense in cucina dove organizzare alla perfezione ogni cosa.

Ma lo spazio che non deve mancare è il terrazzo, dove i Vergine possono esprimere la loro passione per il verde, la cura di fiori e di piante di cui sono indiscutibili maestri (i loro gerani sono i più belli del condominio).

L’arredamento

Il gusto un po’ conformista spinge i Vergine ad arredare la casa con mobili e complementi comuni, dai colori omogenei, che si adeguano alle mode del momento.

Poiché prima di tutto viene la praticità, scelgono materiali facili da pulire.

Nella loro casa non mancano mai elettrodomestici di ultima generazione e attrezzi per piccoli lavoretti fai da te, con set di pinze, cacciaviti e martello: tenere le mani sempre impegnate è una prerogativa degli infaticabili Vergine, abilissimi nelle riparazioni casalinghe.

Il consiglio

I Vergine dovrebbero uscire dal seminato, rompere il mono-stile con qualche tocco contrastante che spezza l’uniformità degli arredi di casa.

Un briciolo di fantasia aiuterebbe a vivacizzare di più l’abitazione.

Da evitare

Case senza neanche un balconcino, senza sgabuzzini o con bagni piccoli.