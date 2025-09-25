Ariete

Avete bisogno di mostrarvi meglio e di più, senza mai nascondervi, senza rinunciare ad apparire, ad esserci. Provate a non tacere, a fare sempre la vostra parte.

Toro

Se Marte e la Luna tendono ad innervosire amori e rapporti, voi provate ad usare tanta fantasia e immaginazione per non cedere ai soliti ricatti, per andare oltre.

Gemelli

L’amicizia di Sole e Mercurio è la migliore promessa di chiarezza di idee e di intenzioni, la giusta energia per non sbagliare mai con niente. Fidatevi, funzionate.

Cancro

Non ascoltate chi vuole saggiamente consigliarvi qualcosa di sicuro e di scontato. Non fatelo perché questo cielo vi offre di meglio, vi da la possibilità di ottenere di più.

Leone

Nonostante paure o tensioni interiori, sforzatevi di esprimere comunque il vostro pensiero, condividendo le impressioni, stando con le persone che vi stimolano.

Vergine

Se avete ottime idee pratiche e materiali, avete purtroppo un modo forse troppo deciso e diretto per esprimerle, per manifestarle. Provate ad essere più dolci, gentili.

Bilancia

In questo periodo siete fatti soprattutto di idee e di entusiasmi, per questo dovreste inventarvi qualcosa di speciale per fare cose che vi piacciano, che vi soddisfino.

Scorpione

Marte e la Luna sono nel vostro segno, una promessa di emozione e di forza che vi renderà tra i più tosti dello zodiaco. Solo accertatevi di fare la cosa giusta, quella che serve.

Sagittario

Prima di raccontare a qualcuno un’idea, provate a domandarvi se davvero saprete convincere qualcuno. Immaginate prospettive e occasioni che rendano il tutto interessante.

Capricorno

Tante le energie e i desideri che vi muovono, che vi agitano. Sentite infatti la voglia di capire meglio certe dinamiche professionali, ma avete anche bisogno di essere coraggiosi col destino.

Acquario

Va benissimo impegnarvi e dare il massimo con il lavoro, attenzione però a non lasciare che le emozioni si prendano troppo spazio, decidendo le mosse, le possibilità.

Pesci

Trovate nell’armonia relazionale quella luce e quella occasione di bellezza che vi aiuterà a non sbagliare, a dire e dimostrare sempre la cosa giusta. Apritevi.