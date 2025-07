Ariete

Per poter veramente credere a certe occasioni e a certe fortune avrete prima bisogno di verificare che tutto sia vero, sia possibile e a portata di mano.

Toro

Avrete spesso voglia di andare oltre certe promesse, oltre quegli impegni che vi siete presi con il destino. Pensate però a ciò che sia giusto fare per non perdere certe occasioni.

Gemelli

Lasciate che qualcuno vi aiuti in casa, con le cose pratiche e personali. Non siate troppo orgogliosi, non pensate di poter fare da soli ogni cosa. Serve un po’ di umiltà.

Cancro

Luna e Giove si parlano aiutandovi a spiegare ogni cosa a modo vostro, senza alcuna paura di apparire forse troppo ottimisti, troppo convinti delle vostre idee. Brillate.

Leone

Per non dare ragione agli errori di un Mercurio retrogrado, dovrete semplicemente decidere di tacere, di non lasciare mai parlare i pensieri, le idee. Basterà.

Vergine

La Luna, nel vostro segno, saprà connettervi alle persone che contano, garantendovi rapporti e collaborazioni a prova di stelle. Fidatevi e, per una volta, non dite di no.

Bilancia

Piccole cose, quasi invisibili, sapranno sostenere le vostre ambizioni, aiutandovi a credere di più in tutto ciò che potete fare, in quegli obiettivi che richiedono impegno.

Scorpione

Bello quando le vostre speranze e le vostre visioni rispettano anche certi valori, quando avete la sensazione di impegnarvi per qualcosa che valga veramente. Succederà.

Sagittario

Le vostre preoccupazioni pratiche e professionali potrebbero portarvi a pensare anche a come altri si muovono e lavorano. Non siate però troppo esigenti, non intromettetevi.

Capricorno

Davvero sarete apprezzatissimi se e quando sceglierete di aprirvi a certe possibilità, dicendo di sì a qualcuno o a qualcosa. Mollate certe regole e certe abitudini, apritevi alla novità.

Acquario

Mercurio parla una lingua strana e non troppo comprensibile, per questo non sempre riuscirete forse a spiegare le vostre emozioni, a raccontare ciò che vorreste. Non prendetevela con gli altri.

Pesci

Luna e Giove collaborano e vi aiuteranno a dimostrare sempre un modo divertente ma discreto di fare, uno stile che non esageri mai con niente, che non si faccia troppo notare.