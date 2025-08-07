Ariete

Marte ha appena iniziato la sua opposizione e già vi sentite poco pazienti rispetto a regole, abitudini e contraddizioni del presente. Volete abbracciare un’estate libera.

Toro

La vostra gentilezza, e le vostre maniere sempre gentili, sapranno compensare l’impazienza di qualcuno che, invece, ha bisogno di agire, di ottenere. Subito.

Gemelli

Fatevi forti delle vostre contraddizioni, di quelle cose che dite in modo forse difficile da capire, ma che vi rendono anche piacevoli, gradevolissimi.

Cancro

La Luna, fredda e in opposizione, vi renderà un po’ meno dolci, meno disposti a credere a Giove e alla fortuna del momento. Almeno così apparirete alle persone vicine.

Leone

Evitate di essere troppo assertivi e decisi nel modo di comportarvi e di parlare. Non fatelo perché finireste con lo scontrarvi subito con qualcuno, creando tensione.

Vergine

Ora che Marte non agita più le vostre giornate, davvero vi potete permettere una calma dolcissima, accettando persino ritardi e imperfezioni.

Bilancia

Non createvi inutilmente dei nemici mettendovi contro un certo modo di pensare e di immaginare ogni cosa. Siate invece gentili, non cambiate modo di fare.

Scorpione

Perché non vi concedete un momento di pausa dalle cose di casa e di famiglia? Saturno sembra infatti minacciare incomprensioni e una scarsa armonia.

Sagittario

Non dovrete avere nessuna fretta con i sogni e con i progetti, considerando che questa è l’estate, è la stagione lenta, quella che tende a rimandare ogni cosa. Andate piano.

Capricorno

Preferite vivere da soli, concedendovi sempre degli spazi poco condivisi, situazioni in cui non frequentare troppe persone. Perché la qualità dei rapporti non è ottimale.

Acquario

Si direbbe un momento non facile, e poco fortunato, con il lavoro, con gli impegni e con le cose da fare in genere. Dunque non siate mai troppo ambiziosi o esigenti.

Pesci

Non lasciatevi convincere da qualcuno nel fare qualcosa, nel vivere velocemente certe situazioni, perché rischiate di commettere errori, di fare cose sbagliate.