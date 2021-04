Oscar 2021: tutti i look del red carpet virtuale

U na serata memorabile, quella degli Oscar 2021, a partire dalle star internazionali che hanno sfilato sul red carpet. Ecco gli outfit più belli

Si è tenuta nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 aprile la notte degli Oscar 2021. Un'edizione indimenticabile, costretta a scendere a patti con la pandemia da Covid-19, che non rinuncia all'eleganza sul red carpet. Ridotto rispetto alle edizioni precedenti e con l'accesso previo tampone obbligatorio, il red carpet degli Oscar 2021 ha visto sfilare le star internazionali più amate e seguite del momento, quelle in nomination per la statuetta dell'Academy.

Tra loro, una sola rappresentanza dall'Italia: la cantante Laura Pausini, che si è esibita anche nel pre-show tutto musicale, uno spazio riservato (e preventivamente registrato) alle canzoni in nomination nella categoria dedicata alla miglior canzone originale dove Laura si è esibita con Diane Warren, autrice della versione originale di Io Sì/Seen.

Niente statuetta per l'Italia ma lo sfoggio di un elegantissimo abito firmato Valetino, con il quale apriamo questo speciale sui look del red carpet degli Oscar 2021.

Gli Oscar 2021, tra semplicità e fascino

Prima di osservare la bellezza di ogni abito sfoggiato sul red carpet virtuale, vogliamo aprire una parentesi su una delle peculiarità degli Oscar 2021: la riscoperta della semplicità.

Molte delle attrici di quest'anno hanno scelto di sfoggiare delle acconciature poco elaborate (in molte hanno lasciato la chioma sciolta). Un trend simile è stato seguito per il make-up, spesso ridotto all'osso.

In alcuni casi le protagoniste del red carpet hanno voluto giocare con i colori, compensando toni accesi sugli occhi con labbra nature o viceversa. Un modo come altri, probabilmente, per ricordare al pubblico che anche le star hanno vissuto un momento difficile e che l'unico modo per affrontarlo è rimanere sé stesse.

Laura Pausini

Unica italiana agli Oscar 2021 per far sognare la penisola sulle note di Io Sì/Seen. Nominata nella categoria riservata alla miglior canzone originale per il tema principale della colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé, Laura Pausini torna a casa a mani vuote ma fa sognare sul red carpet.

Per lei un elegantissimo abito lungo nero Valentino Haute Couture, look creato appositamente per lei da Pierpaolo Piccioli. Laura Pausini ha optato per le spalle scoperte, seducenti ed eleganti. Il risultato è un ensemble di semplicità e sensualità in un nero classico.

Frances McDormand

Ha vinto la statuetta come miglior attrice protagonista per il film Nomadland e si è presentata alla cerimonia in total black. Frances McDormand ha scelto l'eleganza della semplicità assoluta per la notte che l'ha incoronata vincitrice a Los Angeles.

Sul red carpet è stata appena intravista, con mascherina sul volto e accompagnata dal marito Joel Coen e sul palco ha dato spettacolo tra battute e apprezzamenti a Brad Pitt. Potremmo dire che è rientrata tra i vincitori degli Oscar 2021 con una naturalezza e una schiettezza che le si può soltanto invidiare.

Andra Day

Ha optato per la sensualità l'attrice Andra Day, scegliendo un abito di Vera Wang. Particolarmente luminoso e con uno spacco vertiginoso, Andra Day ha sfilato sul red carpet mostrando il suo fisico longilineo in un abito d'oro con pochette abbinata.

Mostra con orgoglio un tacco da capogiro e per la sua notte speciale sceglie di mostrare anche un piede perfettamente curato, con un sandalo raffinato.

Amanda Seyfried

Stupisce tutti con un rosso audace Amanda Seyfried, che sfila sul red carpet in un abito lungo firmato Armani Privé. Per la cerimonia degli Oscar 2021, la Seyfried con coraggio ha optato per il colore delle dive: un rosso acceso in un abito sensuale che lascia le spalle scoperte, aperto sul décolleté con un pronunciato scollo a V.

Capelli raccolti e make-up coordinato sulle tonalità scure, che fa risaltare le labbra e gli occhi. Bracciali, anelli e orecchini luminosi ma nessuna collana a corredo del look.

Carey Mulligan

Alla serata degli Oscar 2021, Carey Mulligan ha sfoggiato un abito color oro. Gold, come il colore della statuetta tanto ambita, che dona un tocco di luminosità sul red carpet.

A firmare l'abito dell'attrice è lo stilista Valentino, che gioca con una gonna ampia e voluminosa, in contrasto con un top a fascia, per una luminosità estrema.

Reese Witherspoon

In rosso anche Reese Witherspoon, che per la cerimonia degli Oscar 2021 ha optato per un abito Dior al quale ha abbinato una fine cintura nera, a segnare il punto vita. Incrocio elegante sulla scollatura e gonna plissettata, la Witherspoon ha preferito mantenere i capelli sciolti, optando per la semplicità assoluta, ma giocando con i gioielli importanti che hanno impreziosito il suo look.

Tre anelli e un bracciale vistoso, ai quali ha abbinato orecchini pendenti a corredo di un make-up semplice che punta tutto sugli occhi, con un rossetto nude.

Chloé Zhao

Decisamente in controtendenza con l'eccentricità delle star internazionali è Chloé Zhao, vincitrice della statuetta per Nomadland. Per la notte degli Oscar la regista ha scelto un particolare abito Hermès al quale ha abbinato, a sorpresa, sneakers bianche all'insegna della comodità.

Per la sfilata sul red carpet degli Oscar e per prendere parte alla cerimonia, la Zhao ha optato per il low profile, evitando di entrare nella competizione del look più eccentrico o del colore più acceso, scegliendo un color polvere per il suo abito. Le treccine e un make-up essenziale completano il look all'insegna della semplicità.

Trent Reznor e Atticus Ross con Jon Batiste

Trent Reznor e Atticus Ross sono i vincitori per la miglior colonna sonora, realizzata con Jon Batiste per il film d'animazione dell'anno, Soul. Sul red carpet hanno sfilato per i fotografi internazionali in un elegante abito scuro con camicia bianca.

Youn Yuh-jung

Youn Yuh-jung ha trionfato agli Oscar 2021 come miglior attrice non protagonista, per il film Minari. Sul red carpet ha sfilato sfoggiando un sorriso sereno su un outfit sobrio ma di classe, optando per un abito blu scuro firmato Marmar Halim.

In abbinamento al look, l'attrice ha scelto gioielli Chopard Haute Joaillerie.

Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya si è aggiudicato l'Oscar come miglior attore non protagonista per il film Judas and the Black Messiah. Sul red carpet sfila in un completo scuro con accessori Bottega Veneta.

H.E.R.

Vincitrice dell'Oscar per la miglior canzone originale, H.E.R. ha sfoggiato un abito particolarissimo Dundas con gioielli Chopard e merita menzione speciale tra i migliori look del red carpet dell'edizione 2021. Sua la statuetta per il brano Fight for You nel film Judas and the Black Messiah.

La cantante ha battuto gli altri nominati nella stessa categoria, inclusa la nostra Laura Pausini, nominata con la canzone Io Sì/Seen.

Laura Dern

Ha attirato decisamente l'attenzione dei fotografi e degli spettatori all'evento virtuale Laura Dern, sul red carpet degli Oscar in piume di struzzo. Una gonna che non passa di certo inosservata quella indossata dalla Dern, alla quale ha abbinato un corpetto casual nero.

Per la serata dell'Academy, Laura Dern ha giocato sul contrasto black/white. ha fatto sicuramente parlare ma avrà convinto?

Regina King

Un abito fiabesco d'altri tempi sottolinea l'eleganza di Regina King, sul red carpet con tanto di ali, quasi a voler prendere il volo. Dà il via alla cerimonia con l'Oscar vinto con Se La Strada Potesse Parlare e apre la lunga notte dedicata alle migliori produzioni per il cinema.

L'abito è firmato Luis Vuitton, realizzato appositamente per lei. Aderente, sagomato, in una tonalità tenue celeste con strass per un tocco di lucentezza e le ali che si aprono dal corpetto alle spalle.

Diane Warren

Un look total white per Diane Warren, agli Oscar in tailleur bianco illuminato dal corpetto con strass. Autrice della versione originale della canzone Io Sì/Seen, in nomination nella categoria per la miglior canzone originale, Diane Warren si è esibita con Laura Pausini nel pre-show.

Per lei l'abito è di Valentino, come quello nero che ha indossato nella cerimonia del pre-show.

Viola Davis

Look total white anche per Viola David. Agli Oscar 2021 sceglie di sfilare sul red carpet con un elegante abito bianco Alexander McQueen con pochette abbinata. La sensualità è demandata al corpetto che le evidenzia il décolleté con trasparenze non troppo invadenti.

I punti luce sono negli strass della pochette bianca e nei due bracciali che Viola Devis indossa per la cerimonia degli Oscar.

Angela Bassett

Alla cerimonia degli Oscar 2021, Angela Bassett è in un abito firmato da Alberta Ferretti, tra coloro che azzarda un rosso intenso sul red carpet, in abbinamento ad orecchini pendenti e gioielli che donano un tocco di luminosità.

Rapisce lo spacco vertiginoso e incuriosiscono le spalline in tulle, riprese nello strascico moderato dell'abito.

Halle Berry

Strepitoso l'abito indossato da Halle Berry alla notte degli Oscar. Sotto il carré con frangia sfilacciata, un elegantissimo abito malva con maxi fiocco centrale che lascia le spalle nude con una pronunciata scollatura a cuore. L'abito è firmato da Dolce&Gabbana.

Renée Zellweger

Renée Zellweger agli Oscar 2021 è tra le presentatrici sul palco. Capelli sciolti, l'attrice veste un abito aderente color salmone impreziosito da strass su tutta la lunghezza.

Margot Robbie

Un laminato silver Chanel Haute Couture per Margot Robbie, che sul red carpet degli Oscar sbaraglia tutti e conquista la stampa. Elegantissima, abbina all'argento una pochette nera glitterata.

Zendaya

Un coraggioso abito giallo fluo senza spalline per Zendaya agli Oscar. La bellissima attrice è in uno chiffon di seta, realizzato da Pierpaolo Piccioli per Valentino, al quale ha abbinato un gioiello importante.

Vanessa Kirby

Un seducente abito rosa cipria per Vanessa Kirby, sul red carpet in Gucci. Un abito tutto sommato semplice, con scollatura a cuore particolarmente pronunciata ma di per sé essenziale. Ad arricchire l'abito è una coda moderata della stessa tonalità.

Maria Bakalova

In total white Maria Bakalova che per la cerimonia degli Oscar si è lasciata vestire da Louis Vuitton. Un elegante vestito con gonna in tulle, dalla scollatura particolarmente pronunciata per il corpetto in pizzo. Il make-up è sulle tonalità scure, in netto contrasto con l'abito.

Olivia Coleman

Maria Grazia Chiuri firma l'abito Dior scelto da Olivia Coleman per il red carpet degli Oscar. In abbinamento tacchi vertiginosi con strass che riprendono quelli della pochette tenue.

Per la notte degli Oscar, Olivia Coleman ha fatto una scelta in netta controtendenza: ha evitato ogni sorta di scollatura e spacco per un abito rosso fuoco.