Pasqua 2021, cosa si può fare per passare una giornata spensierata

N on lasciamoci abbattere dalla situazione: passare una Pasqua piacevole è possibile. Vediamo insieme come trascorrere una giornata indimenticabile!

Il sole splende e le giornate iniziano ad allungarsi. Con l'arrivo della bella stagione l'umore è alle stelle, nonostante la Pasqua 2021 sia ancora caratterizzata dalle restrizioni anti-Covid. Non temere, con questi consigli potrai scongiurare l'effetto noia e trascorrere una giornata piacevole.

Bando alle gite fuori porta e ai pranzi fuori: la Pasqua che sta per arrivare sarà diversa ma non meno bella del solito. Preparati a passare un weekend di assoluto relax e all'insegna del divertimento.

Via libera ai giochi

Il tempo trascorso a giocare non è mai troppo. Organizza qualcosa da fare in casa o in giardino e che coinvolga tutti i presenti. Vediamo insieme quali sono le attività più divertenti che puoi svolgere a Pasqua.

Compagno di sciarada

Prepara dei biglietti di carta nei quali segni un'attività, un mestiere, un film o il titolo di un libro da mimare. Ogni incarico deve comparire in due biglietti. Inserisci tutto in un vaso e fai scegliere un tagliando a ciascuno dei partecipanti, che dovrà rappresentare quanto scritto nel foglio. Durante la sciarada, è vietato parlare. Il gioco consiste nello scoprire il "compagno" che imita la stessa cosa.

Senza mani

Come afferrare qualcosa senza l'uso delle mani? Scoprirai che è possibile. In questo gioco, i partecipanti devono cercare di agguantare un oggetto impiegando qualsiasi parte del corpo, ma non le mani. In questa attività possono essere coinvolti tutti i presenti, che potranno anche comportarsi come disturbatori e rallentare il gioco.

Il telefono senza fili

Un gioco di vecchia data, questo, che fa sempre divertire i bambini. Tutti i presenti si dispongono in cerchio, mentre uno di loro pensa a una parola da dire all'orecchio al vicino. Alla fine del giro, la parola sarà pronunciata a voce alta: difficilmente corrisponderà a quella fatta girare all'inizio!

Chi è

In questo gioco da fare insieme per Pasqua, ogni partecipante scrive due cose e una falsità su di sé. Il passatempo consiste nello scoprire l'identità del proprietario del biglietto, individuando anche quale sia l'informazione sbagliata sul suo conto.

Le lingue dal mondo

Se il tuo intento è quello di passare una Pasqua spensierata, non puoi fare a meno di questo gioco. Ognuno scrive su un foglio una diversa lingua da parlare, anche un dialetto. Ogni tagliando viene poi inserito in un vaso dal quale tutti scelgono un pezzo. Il gioco consiste nel parlare la lingua scritta sul biglietto o qualcosa che ci si avvicini molto. Gli altri sono chiamati a indovinare la lingua scritta sul biglietto di partenza.

Decora le uova

Dipingere le uova è un modo perfetto per coinvolgere anche i bambini. Scegli di colorarle in modo naturale, con verdure e spezie. Se desideri delle uova arancioni, dovrai tingerle con la buccia delle cipolle, mentre per un colore blu o viola puoi fare una ricetta con i mirtilli. Per il giallo è perfetta la curcuma, per il rosa la barbabietola. Il colore verde è dato dal semplice e diffuso prezzemolo, il marrone da una bustina di tè nero.

Medita

Se sei sola in casa, puoi scegliere di passare una Pasqua differente attraverso la meditazione. Individua il tuo percorso attraverso la lettura di libri del settore o con i moderni podcast. La scelta dei contenuti è varia e cucita su ogni tipo di esperienza: se è la tua prima volta, puoi anche farti consigliare da un esperto.

Invia pensieri digitali

Nonostante le distanze, la Pasqua può essere comunque un’occasione per stare vicina alle persone che ami. Invia pensieri digitali attraverso cartoline personalizzate che puoi trovare in rete. Scegli un contenuto diverso deciso per ogni destinatario, riempiendo i biglietti con pensieri tuoi.

Guarda un film o una serie tv

Scegli un film da vedere con tutta la famiglia, ma anche uno di terza o quarta visione. Indirizzati su qualcosa di divertente, che faccia riaffiorare i vostri ricordi di famiglia e le esperienze vissute insieme. Puoi anche optare per una maratona di serie tv inedite o che attendevi di rivedere. Sfrutta il tempo a disposizione per recuperare le attività che avevi programmato e che avevi lasciato in sospeso.

Divertiti col karaoke

Cantare è piacevole, libera le endorfine e ci fa sentire felici. Prendi in mano in microfono e canta, non preoccuparti troppo se non sei perfettamente intonata o non conosci le parole. Lasciati coinvolgere dalle emozioni della musica, scegli le canzoni che ti hanno fatto battere il cuore e canta a squarciagola. Il karaoke è un’attività che non ha bisogno di preparazioni: ti sarà sufficiente un microfono e tanta voglia di divertirti, insieme a un tool online per computer o dispositivo mobile. Fai una ricerca per trovarne uno gratuito e che si adatti alle tue esigenze.

Prepara un dolce

Coinvolgi tutti nella preparazione di un dolce improvvisato, magari riciclando le tante uova ricevute in regalo. Non preoccuparti dell'ottima riuscita della ricetta. Divertitevi insieme ma attenzione agli sprechi: il tuo dolce può essere imperfetto ma deve assolutamente essere commestibile!