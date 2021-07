È il social network più semplice di tutti, ma anche il più difficile. Ecco perché emergere su Twitter può essere complicato

Tutti utilizzano Facebook per comunicare con gli altri e per condividere pensieri e fotografie. Tutti hanno un account Instagram, anche solo per scorrere il feed e lasciarsi ispirare da questo. Tutti, o quasi, hanno creato un profilo su Twitter, perché è lì che è concentrato il più alto flusso di informazione instantanea. Ma in pochi sanno affermarsi su Twitter. Confermate?

Eppure chi lo usa afferma che si tratta dello strumento più bello e social di tutti. I motivi sono presto detti: è un social da adulti, sia nella tipologia di fruizione, sia nel layout, è un social che fa informazione per tutti e che pone al centro l’opinione delle persone, non ha il focus sulla creazione del contenuto ma sulla conversazione, non ci sono influencer, ma opinion leader.

Tutte caratteristiche che rendono Twitter, un social decisamente accattivante. Eppure perché facciamo così fatica a utilizzarlo e ad affermarci? Scopriamolo insieme.

Alcuni definiscono questo social network una sorta di micro blogging, proprio perché i contenuti sono finalizzati a fare informazione e a generare conversazione. È per questo che, anche se non tutti scrivono e condividono, in molti lo installano e lo sbirciano per sapere cosa sta succedendo.

Come tutti i social network, però per affermarsi su Twitter è necessaria una strategia. Tecniche segrete e pozioni magiche per diventare popolari, o degli opinion leader, ancora non esistono.

Al contrario, però, esistono delle personalità che meglio riescono ad affermarsi su Twitter, le stesse che probabilmente seguiamo per raccogliere informazioni e per confrontarci su determinati argomenti. Come hanno fatto a diventare dei veri e propri punti di riferimento? Ve lo sveliamo nei prossimi paragrafi.

Se vogliamo capire come affermarsi su Twitter dobbiamo innanzitutto imparare a conoscere questo social network. Al contrario degli altri social che utilizziamo, infatti, i contenuti qui creati devono essere semplici, immediati e veloci.

Le personalità che riescono ad affermarsi su Twitter, e quindi a diventare popolari, sono persone che hanno compreso e sfruttato tutte le potenzialità di questo social network, mettendo in evidenza i propri punti di forza e creando delle interazioni importanti e immediate.

Le persone che sono riuscite ad affermarsi su Twitter sono quelle che hanno cominciato la scalata verso la popolarità dalla base, quindi partendo da un profilo efficace. Questo si crea con una biografia breve ma completa in grado di far capire al pubblico chi è la persona di quel profilo.

La foto, così come la copertina, sono altresì importanti per un profilo efficace. Del resto tutti vogliamo conoscere il volto e l’aspetto fisico dei nostri interlocutori.

Le interazioni

Le personalità che riescono ad affermarsi su Twitter hanno capito che le interazioni, su questo social network, sono alla base di tutto. Il confronto con gli altri iscritti è necessario per tenere vivo il proprio profilo Twitter.

Al contrario, invece, senza confronto e senza dialoghi, ogni contenuto resto fine a se stesso. È necessario, quindi, creare delle conversazioni, interagire con gli altri e far crescere la community. Così da creare un gruppo di lettori fidelizzai e interessati a quei determinati contenuti.

Le persone che riescono ad affermarsi su Twitter conoscono, ovviamente, i meccanismi di questo social network. Le interazioni, che come abbiamo detto sono alla base dell’utilizzo del social, sono fondate su un rapporto di dare e avere.

Non si può solo pretendere di ottenere like, retweet e commenti, senza prima esporsi in prima persona. Questo, quindi, ci fa capire che le interazioni non devono avvenire solo nei confronti di personaggi popolari e famosi, ma anche con chi ha avuto fiducia dei nostri contenuti.

Gli strumenti giusti

Per affermarsi su Twitter, ovviamente, è necessario utilizzare il social al meglio e conoscere tutti gli strumenti che si hanno a disposizione. Abbiamo il retweet, ovvero la possibilità di ripubblicare un contenuto di una persona, e il mi piace che possiamo mettere cliccando sull’icona a forma di cuore. E poi, ovviamente, possiamo commentare.

Ci sono poi i follower e i following, ovvero chi ci segue e chi stiamo seguendo. Per affermarsi su Twitter è necessario iniziare a seguire una lista di persone con le quali vogliamo interagire, meglio se queste fanno parte della nicchia dove vogliamo affermarci o farci riconoscere.

Il social network in questione, inoltre, ci permette anche di pubblicare fotografie, link e video. E ancora correlare i contenuti con hashtag e menzioni e organizzare delle dirette.

Per ottenere quindi i migliori risultati da questo social network, l’ideale è quello di seguire quelle personalità che sono riuscite ad affermarsi su Twitter. Il consiglio è quello di fare una ricerca sul social network in base agli argomenti e agli hashtag di interesse, così da ottenere una lista di opinion leader da seguire.

Dopo di che, se vogliamo affermarci anche noi su questo social network, possiamo iniziare a interagire con loro, e con altri utenti, creando contenuti, condividendo e commentando. Per facilitare il lavoro è possibile utilizzare diverse applicazioni per la programmazione dei post o per monitorare i trend e quant’altro.