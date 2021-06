Perché alcune persone sembrano più brave di altre a ottenere ciò che vogliono sul lavoro?

A lcune persone sembrano più brave di altre a raggiungere il successo lavorativo: è solo un'impressione o c'è una formula magica dietro? Qualche suggerimento prezioso da seguire.

Esistono persone più brave sul lavoro a ottenere ciò che vogliono? È una domanda complessa, cui proveremo a rispondere. Generalmente, in un ambiente lavorativo, si cerca di raggiungere il successo, la fama: per così dire, la gloria, quel momento in cui tutto quadra, va bene, i progetti sono chiusi con risultati eccellenti. L’impressione, però, è che determinate persone siano più portate a raggiungere gli obiettivi.

Per comprendere il meccanismo alla base, dobbiamo differenziare due tipologie di persone: chi chiede e chi rimane in silenzio. Se tu avessi un’idea in mente e la tenessi nel cassetto, nessuno te l’approverebbe mai. Invece, altre donne si lanciano, si buttano a capofitto, anche a costo di ricevere un “no” secco. Vuoi iniziare a ottenere delle risposte e raggiungere la tua ambizione personale? Alcuni suggerimenti per cambiare atteggiamento sul lavoro.

Devi essere più decisa (e scegliere le parole giuste)

Può sembrare un consiglio da poco, ma in realtà il modo in cui poni la domanda può cambiare tutto. È il tuo atteggiamento a fare la differenza: la tua forza interiore. Se appari poco decisa, se non ti fidi di te stessa, se non ti senti all'altezza della situazione, il capo o il leader del progetto lo sentiranno. E c’è solo una conseguenza: non otterrai mai quello che desideri. Come fare?

Lavora su te stessa, sui tuoi stimoli e ispirazioni. Cerca di leggere storie di donne di successo, che hanno saputo raggiungere la cima. Soprattutto, trova le parole, quelle giuste, che trascinano te e gli altri. In un mondo sempre più digitale, si tende a credere che la parola non sia più potente come un tempo. Invece, rimane il metodo migliore per ricevere attenzione e imporsi.

Cambia prospettiva (e agisci)

Hai mai avuto l’impressione di essere sempre ferma in un punto, senza mai vedere un cambiamento? Stai guardando le cose da una prospettiva negativa: le persone più brave sul lavoro non si fermano mai alla prima opinione, anche se è positiva o critica. Cercano sempre un modo per migliorarsi, per studiare e impressionare. Se rimani ferma, non agisci, non evolvi: allena il pensiero laterale, invece.

Se è vero che tutte noi amiamo sentirci differenti, speciali e in grado di fare la differenza, è anche assodato che il modo in cui ci poniamo sul lavoro è lo specchio della nostra personalità. Tendi mai ad avere paura del cambiamento? Di una risposta negativa, di un “no”, di una critica? Eppure, è questo il modo migliore per imparare e farsi le ossa: avere il coraggio di osare e rompere gli schemi.

Mettiti alla prova (e acquisisci credibilità)

Sai che cosa fanno giornalmente le persone più brave sul lavoro? Non si pongono limiti, né alla creatività né alla logica. Non importa il tipo di lavoro che fanno – arte, scienza, tecnologia, cultura – cercano sempre di fare un passo in avanti e mai indietro. In questo modo, incrementano la popolarità, diventano un punto di riferimento e la loro credibilità non è mai messa in discussione.

Sì, potresti pensare che mettersi alla prova non è facile. Non lo è mai, in realtà, soprattutto per le persone più timide o che non cercano attenzioni. Ma se vuoi imparare dalle persone più brave sul lavoro, devi anche essere coraggiosa, uscire dal tuo guscio. La verità è che essere definite “brave” è soggettivo: magari tu pensi che una persona possa andare al massimo, ma chiediti i sacrifici dietro il suo successo. Chiediti a cosa ha dovuto rinunciare.

Impara l’arte della negoziazione

Chiunque vada bene sul lavoro è dovuto scendere a compromessi e probabilmente ha scoperto come maneggiare l’arte della negoziazione. Ciò non significa snaturare te stessa o i tuoi ideali: semplicemente, devi raggiungere un punto di incontro tra te e il tuo lavoro. Essere flessibili è una skill molto richiesta al momento: bisogna adattarsi a cosa chiede il mercato.

Se, per esempio, non sei d’accordo con un’opinione del tuo capo, non significa che non puoi rispondere. Fallo con eleganza e discrezione, condividi il tuo pensiero e opinione, fai sentire la tua voce. Non devi stare in disparte, ma essere una parte attiva: negozia, e otterrai ciò che vuoi davvero sul lavoro.

Non tirarti indietro in una discussione

Infine, ecco cosa fanno davvero le persone più brave sul lavoro: non rimangono in silenzio. Avere la capacità di mettersi in gioco in una discussione o conversazione di gruppo sul lavoro può essere difficoltoso. Hai paura di dire qualcosa di sbagliato, che gli altri non siano d'accordo con te. Ma ti importa davvero?

Non è necessario essere d'accordo: è necessario avere il coraggio di esprimere le proprie opinioni. La maggior parte delle volte, se vuoi davvero qualcosa, devi solo tendere la mano e scoprirai di averla già. Tutto è nelle tue possibilità: non dimenticare anche un pizzico di coraggio, fondamentale per una carriera di successo. Con il tempo, vedrai i primi risultati (e saranno proprio come li volevi tu).