Voglia di mare? Voglia di sole e relax? Non rinunciare a portare con te il tuo cane. Oggi è ben accetto in tantissimi posti e vi divertirete un mondo. Ma per evitare sorprese o inconvenienti, porta tutto quello che occorre per garantirgli le stesse cure e attenzioni che ha a casa. Ecco la lista delle cose da portare per viaggiare col cane.

Viaggiare col cane

Amate vacanze: finalmente è giunta l’estate e con essa il tempo di preparare le valigie e raggiungere i luoghi che abbiamo scelto per il nostro meritato riposo. Questi possono essere i più disparati, mari, monti, campagna, l’unica cosa che conta veramente è che finalmente ci si potrà rilassare lasciando a casa tutte le nostre preoccupazioni. Quelle sì, ma il nostro amato amico a quattro zampe no, lui ci seguirà nei luoghi di vacanza. In questa guida, andremo a scoprire come fare la valigia giusta per il cane.

Prima di andare in vacanza, però, ricordatevi di eseguire alcuni controlli preliminari: l’animale deve essere perfettamente vaccinato ed è necessario controllare il microchip come un sistema di identificazione obbligatorio, in modo che funzioni correttamente per localizzarlo. Bisogna anche sverminare l’animale per proteggerlo da parassiti interni ed esterni come pulci, zecche, leishmaniosi che trasmettono zanzare, ecc.

Per il viaggio sono consigliate cassette di trasporto molto pratiche, soprattutto per i piccoli animali. Per i mesi caldi è possibile installare un piccolo ventilatore in modo che siano più freschi e silenziosi.

Cosa portare per viaggiare col cane: stilare una lista

Quando si parte per le vacanze e il nostro amato amico a 4 zampe è con noi, dobbiamo pensare a lui come se dovessimo mettere in valigia tutto l’occorrente per un bambino. A differenza di quest’ultimo non avrà bisogno di vestitini e ciucci, ma sicuramente di tutto quello che a lui è più familiare in modo da farlo sentire a casa il più possibile.

È altrettanto vero che il cane, essendo il vero amico dell’uomo, la cosa di cui più necessità è la presenza del suo padrone, ma qualche piccola preferenza la deve avere anche lui. Una cosa saggia da fare sarebbe quella di stilare una lista delle cose importanti e, a mano a mano che mettiamo in valigia, depennare la voce. Separare le due metà della valigia con i propri vestiti e l’occorrente per il cane.

Cosa portare per viaggiare col cane: gli indispensabili

Nel bagaglio di Fido non devono mancare alcuni oggetti fondamentali. Innanzitutto le ciotole, una per il cibo e una per l’acqua, ma anche la paletta o i sacchettini igienici per raccogliere le deiezioni, il guinzaglio e il collare. Se serve, anche la museruola (in alcuni posti è obbligatorio indossarla). Non dimenticatevi poi della cuccia: portargli quella che usa a casa lo farà sentire al sicuro. Fondamentale poi anche la pappa: meglio i croccantini, più pratici e igienici rispetto all’umido. Tra gli indispensabili per il viaggio non può mancare l’antiparassitario, che in estate serve più che mai. Inoltre, portate compresse di garze sterili, cerotti in nastro per fasciature, pomate cicatrizzanti: sono utilissimi in caso di incidenti. Non dimenticate, infine, eventuali medicinali che il vostro amico a 4 zampe è solito assumere.

Cosa portare per viaggiare col cane: documenti

Portare sempre i documenti del cane, anche se non andate all’estero. Il libretto sanitario e il passaporto per animali da compagnia sono importantissimi anche per dimostrare che l’animale è in regola con le vaccinazioni. Sono una sorta di lasciapassare che vi consentirà di accedere a qualsiasi struttura turistica, aerei, treni e bus. Anche la medaglietta dovrà sempre essere attaccata al suo collarino, così se si perde potrete essere contattati.

Cosa portare per viaggiare col cane: beauty case

Anche il cane ha il suo beauty case, con tutto quello di cui ha bisogno per la sua igiene personale. Non dimenticate quindi la spazzola, il detergente, il taglia unghie e le salviettine per pulirlo. Se è a rischio scottature, per proteggerlo serve anche un’apposita crema solare. Potrebbe essere inoltre utile un vecchio asciugamano che useremo solo per lui.

Cosa portare per viaggiare col cane: giocattoli

Se la nostra bestiola dispone di giocattoli particolari, palline, pupazzetti e altri ninnoli, ecco quelli dovranno entrare nella sua valigia di viaggio. Magari non proprio tutti, ma almeno quelli alle quali è più affezionato. Se non risulta molto ingombrante sarà necessario portare con noi anche il cuscino sul quale abitualmente dorme, nel caso non fosse possibile, vedremo come si comporterà la prima notte e in base a questo cercheremo una soluzione.

