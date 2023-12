Gli 8 segnali che il tuo cane è felice e si sente al sicuro con te

S econdo gli esperti ci sono segni inequivocabili che lanciano i nostri amici a quattro zampe per dimostrarci la loro felicità

Giocattolini sempre nuovi da mordicchiare, cucce supercomode per un riposo da re, passeggiate al parco e sacrifici economici. Faremmo qualsiasi cosa pur di garantire il meglio al nostro amato cane. Ma mentre ci preoccupiamo di lui, come possiamo sapere se davvero gli stiamo riservando tutto ciò di cui ha bisogno? Per cercare di rispondere a questa domanda gli esperti del comportamento animale hanno individuato otto segnali che ci dicono che i nostri cuccioli sono felici e che si sentono coccolati e al sicuro insieme a noi. Scopriamo quali…

Zampe all’aria

Il tuo cane è talmente rilassato da trascorrere la maggior parte del tempo sdraiato piuttosto che su quattro zampe? La tendenza dei cani a sdraiarsi e mostrare la pancia è un indicatore del loro comportamento. Gli studi hanno dimostrato che i cani che lo fanno spesso si sentono sicuri nel loro ambiente e condividono amore con le persone che li circondano.

Il tuo cane ti segue ovunque

La prossima volta che ti troverai a inciampare nel tuo cane o a dover “conversare” con lui anche in bagno, ricorda che si tratta del suo modo per esprimerti vicinanza. Oltre a godere della tua compagnia e a fidarsi di te, il cane sa benissimo che tu sei il suo tutore. Saprà quindi che starai per riempire la sua ciotola di buon cibo, o ti appresterai per fargli fare una passeggiata o ancora un bel bagnetto. Inevitabile che ti segua, non credi?

Ha spesso sonno

Dorme così tanto da sembrare “apatico” e svogliato? Nella maggior parte dei casi non c’è affatto da preoccuparsi, anzi… Secondo gli studi i cani dormono più spesso quando si trovano in un ambiente confortevole e sicuro. Inoltre la loro natura biologica è responsabile delle abitudini del sonno. Gli esperti dicono che i cani tendono a cadere nella fase REM più velocemente e con maggiore frequenza rispetto agli esseri umani. Ciò significa che entrano rapidamente nello stato di sogno e richiedono più ore di sonno rispetto ai loro proprietari per mantenere i normali livelli di energia.

Il cane gioca con te

I cani che iniziano a giocare sono spesso felici. Che si tratti del proprietario o di altri cani, il segnale è inequivocabile: un cane giocoso è un cane sereno.

Sbatte spesso le palpebre

Gli studi hanno dimostrato che il contatto visivo tra i cani e i loro proprietari gioca un ruolo significativo nella connessione che la coppia condivide. Se hai un animale domestico, conosci bene quello sguardo dolce. È uno sguardo amorevole che ti fa sciogliere. È esattamente questo sguardo confortevole che i nostri animali domestici adottano quando si sentono a proprio agio con noi.

Ti coccola e cerca il contatto

Vale la pena ricordare che le coccole dei nostri cani sono un segno d’amore nei nostri confronti. Se apprezzano la nostra compagnia, vorranno starci vicino. Le coccole con il tuo cane si traducono in uno scambio reciproco di ossitocina, un ormone naturale che provoca un’ondata di emozioni ed energia positive. Non solo il tuo cane esprime amore quando si rannicchia accanto a te, ma accresce anche le tue emozioni positive.

Il cane fa gli “zoomies”

Gli “zoomies“, noti anche come periodi di attività casuale frenetica, sono incrementi di attività ad alta energia, spesso in risposta a un’eccitazione travolgente. Quando il tuo cane è felice o entusiasta di vederti dopo una lunga giornata di lavoro, è probabile che faccia gli “zoomies” e corra per casa a una velocità vertiginosa.

È ben educato

Anche se la maggior parte dei nostri animali domestici ha i suoi momenti birichini, un cane ben educato è un cane felice. I cani inclini a masticare o distruggere oggetti in casa tendono ad essere annoiati, ansiosi o depressi. È importante dare loro più attenzione, rendere il loro spazio più rilassante e offrirgli lo svago necessario per bruciare energia.