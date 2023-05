Il cibo crudo è tossico per i cani? Lo studio

S empre più persone danno cibo crudo ai propri cani. Sicure che fa bene? In alcuni casi potrebbe essere tossico. Parola di alcuni esperti. Ecco cosa hanno scoperto

La dieta Barf e l'usanza di dare cibo crudo ai propri cani e gatti si stanno diffondendo a macchia d'olio. Ma è sicuro? Secondo alcuni scienziati dell'Università di Cambridge i proprietari di cani dovrebbero fare molta attenzione, poiché alcuni cibi crudi possono contenere dosi pericolose di metalli tossici.

La carne cruda di fagiano può contenere piombo

I ricercatori britannici hanno esaminato diverse tipologie di alimenti crudi per cani. Il risultato è che il limite di sicurezza per contenuto di piombo è stato superato in quasi l'80 per cento dei cibi crudi a base di fagiano. Inoltre, hanno scoperto che in un prodotto a base di fagiano le concentrazioni di piombo erano superiori del 245% rispetto ai limiti consentiti. In altri due prodotti erano rispettivamente del 135 e 49 per cento in più.

Cibo crudo per cani: attenzione ai metalli tossici

L'esposizione prolungata al piombo rappresenta un serio rischio per la sicurezza sia degli animali e sia dell'uomo. Nel peggiore dei casi potrebbe portare alla morte. La professoressa Debbie Pain, autrice principale dello studio, ha spiegato al Daily Mail: «Le concentrazioni di piombo nella carne di fagiano venduta per il consumo umano sono spesso molto più elevate di quanto sarebbe consentito in altre carni come pollo, manzo o maiale. Le concentrazioni di piombo nei prodotti per cani a base di fagiano crudo sono ancora più elevate».

Pollo, oca e fagiano in scatola sono più "sicuri"

Livelli di piombo superiori al limite di sicurezza sono stati identificati anche in alcuni prodotti alimentari a base di fagiano essiccato, ma la quantità era di gran lunga inferiore rispetto al cibo crudo. Invece, nessun campione di pollo, oca o fagiano in scatola è risultato contenere livelli pericolosi di piombo.

Cibo crudo per cani: meglio le verdure

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Ambio. Dopo averne letto i risultati, Georgia Woods-Lee, una nutrizionista canina dell'Università di Liverpool, ha detto al Daily Mail che i proprietari di cane dovrebbero valutare la possibilità di dare ai propri amici a quattro zampe le verdure, almeno come spuntini. I cani, infatti, più che il gusto apprezzano l'atto di ricevere un premio dalla persona amata. Quindi, sarebbe meglio dare priorità al valore nutrizionale rispetto al sapore. «I cani non passano molto tempo ad assaggiare il loro cibo», ha spiegato, «normalmente lo inghiottono molto, molto velocemente».

Gli effetti benefici delle zucchine

Le verdure aiutano anche a tenere sotto controllo il peso dei nostri cani. La ricerca ha dimostrato che quelli in sovrappeso hanno una aspettativa di vita ridotta, oltre a una peggiore qualità della vita e una maggiore possibilità di sviluppare patologie come artrite, problemi respiratori, malattie cardiache, diabete e alcuni tipi di cancro. Secondo Georgia Woods-Lee, tra le verdure le zucchine sono ottime, poiché sono molto ricche di acqua e povere di calorie. Piacciono alla maggior parte dei cani e non hanno effetti dannosi sulla loro salute.