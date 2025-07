Ariete

Continuate a dimostrare una certa tensione emotiva verso gli altri, quasi una competizione che vi spinge a cercare di fare sempre di più e anche di meglio. Chiedetevi se sia necessario.

Toro

Venere vi mette fretta di fare, di sfruttare questi suoi ultimi momenti di amicizia per provare con cose speciali, con effetti unici. Chiedete qualcosa di più.

Gemelli

Sentite che la vostra energia si sta per aprire, che qualcosa di bello potrebbe presto succedervi portando nuova bellezza e altra luce alle cose del momento.

Cancro

Sole e Giove sono un’accoppiata forte e decisa, quella forza che vi aiuta a percepirvi speciali, portatori di luce e anche di una certa fortuna. Per questo avrete coraggio.

Leone

Fate pace con le parole e i pensieri, con un modo di guardare alle cose che, ultimamente, non sempre vi ha fatto compiere le scelte migliori. Trovate nuove ragioni per sorridere.

Vergine

Per poter davvero ottenere uno scopo o un risultato, stavolta dovrete agire in velocità, accantonando dubbi e cambiamenti di idea, abbracciando un coraggio che non pensa.

Bilancia

Per sopportare meglio il peso di quei pianeti che vi chiedono tanto, forse troppo, sceglierete di aggiungere nuova bellezza a questo presente. E non vi sbaglierete.

Scorpione

Ultime ore di opposizione venusiana, di complicazioni e tensioni con le persone importanti. Succederà che qualcuno decida di cambiare atteggiamento, migliorando le intese.

Sagittario

Giocate d’anticipo con certe questioni, con quegli amici che hanno già in mente proposte. Usate il presente per mettere a posto le piccole cose, per inventarvi risposte che vi proteggano.

Capricorno

Anche se non mancano le indecisioni e qualche sano dubbio, vi sentite sempre piuttosto forti, capaci di fare proposte e di vivere ogni cosa come vi piace.

Acquario

Sarete proprio voi, con il vostro gusto per la leggerezza e per una certa originalità, a cambiare le regole del gioco, agendo per migliorare il momento, per apparire migliori.

Pesci

Per rispondere alle solite provocazioni di quel Marte opposto, userete una gentilezza spesso inaspettata, maniere gentili e veloci. Così da spiazzare chi magari si aspettava uno scontro.