E cco alcuni consigli a prova di influencer per tutte quelle che non riescono a fare a meno di scattare foto e di condividerle sui propri social network

Non serve essere influencer acclamati per realizzare delle stories bellissime su Instagram, e neanche essere esperti di tool e strumenti sofisticati per fare editing e foto montaggio. Occorre, infatti, solo un po’ di creatività e di organizzazione.

Se il vostro obiettivo è quello di stupire le persone che vi seguono sul famoso social network, sappiate che con questi consigli ci riuscirete con il minimo sforzo, ma con la massima resa. Scopriamo insieme come!

Instagram, che passione!

Se Instagram è il vostro social network preferito, quello che utilizzate per comunicare alle persone le vostre passioni e il vostro lavoro, o semplicemente per conoscere e interagire con altre persone, non potete ignorare le stories.

Si tratta di uno strumento che vi permette di entrare in contatto diretto con il vostro pubblico. Se è vero che l’immediatezza e la semplicità della condivisione di queste, e della conseguente interazione con gli altri, è tutta a favore della genuinità, è vero anche che realizzare delle stories bellissime su Instagram vi permetterà di stupire chi vi segue.

Come anticipato, non è necessario imparare a utilizzare complicati software di editing e fotomontaggio e, neanche della applicazioni per smartphone, anche se queste possono diventare delle valide alleate.

La verità è che il segreto sta tutto lì: nella ricerca dell’ispirazione e nell’utilizzo della creatività. Ma vediamo insieme 5 modi concreti per creare delle stories bellissime su Instagram.

Come creare delle stories bellissime su Instagram grazie ai contenuti popolari

Se volete iniziare a comunicare con il vostro pubblico in maniera più incisiva, allora dovrete iniziare a creare delle stories bellissime su Instagram. Come? Il primo suggerimento è quello di lasciarvi ispirare dai contenuti popolari.

Si tratta di fotografie che si trovano nell’omonima sezione proprio perché sono le più apprezzate dagli utenti rispetto a un determinato argomento. Qui potrete trovare anche alcune stories popolari che hanno pubblicato gli altri utenti.

Ovviamente, anche nella scelta dell’ispirazione cercate di essere coerenti con i messaggi che intendete veicolare. In questo senso, potete sbirciare anche tra i contenuti delle vostre influenze preferite. Lasciatevi ispirare sempre, ma non copiate mai!

La qualità, prima di ogni cosa

Se è vero che quello che più piace delle stories è l’immediatezza delle stesse, è vero anche che la spontaneità non deve andare a discapito della qualità, che conta anche in quei contenuti che durano solo ventiquattro ore.

Cercate quindi di creare, sempre, fotografie e video nitidi. Potete farlo direttamente dall’applicazione, oppure scattare con il vostro smartphone e condividere in un secondo momento. Ricordatevi, però, che ogni storia ha una lungherà massima di 15 minuti, ma se il vostro video dovesse superarli, sarà Instagram a suddividere in automatico quel contenuto in più stories.

Come creare delle stories bellissime su Instagram dall’app

Creare stories bellissime e accattivanti su Instagram è ancora più semplice grazie alle tante funzionalità che il celebre social network ci mette a disposizione. Tra filtri ed effetti, non avrete bisogno di imparare a utilizzare altre applicazioni esterne.

Iconici sono i boomerang, ideali per movimenti in loop o in slow motion. Originali e divertenti, invece, sono i Superzoom che evidenziano i particolari in modo davvero creativo, provate a scorrere tra tutti gli effetti.

È possibile, inoltre, aggiungere anche dei contenuti testuali grazie all’opzione "Crea". Grazie a questa, avrete la possibilità di scegliere il colore dello sfondo, quello del testo e il font e comunicare così, con il vostri follower, attraverso le parole.

Gif, adesivi e tanto altro

È ancora Instagram a fornirci gli strumenti migliori per rendere le nostre stories bellissime. Il celebre social network, infatti, mette a disposizione gif e adesivi per ogni gusto, esigenza e occasione.

In determinati periodi dell’anno, infatti, l’app lancia degli adesso da contestualizzare. È successo, per esempio, in occasione del Capodanno Cinese. Utilizzando quell’adesivo, gli utenti hanno avuto maggiori possibilità di finire direttamente nei popolari.

Le gif, inoltre, ci permettono di personalizzare in maniera univoca tutte le nostre stories. Possiamo renderle divertenti o cute, in base all’argomento che stiamo trattando.

Anche i filtri proposti dall’applicazione, e dagli utenti, ci aiutano nella missione finale. Non focalizzatevi solo sui filtri bellezza, ce ne sono tantissimi. Tra i più belli, sicuramente, quelli con aforismi e scritte di vario genere, adatti soprattutto alle fotografie.



Raccontare con la musica

Instagram vi permette, inoltre, di poter inserire la musica. Possiamo scegliere tantissimi brani da una libreria immensa e condividere così le strofe delle vostre canzoni preferite. Una bella storia, per essere accattivante, non deve essere per forza parlata.

Se volete condividere un momento della vostra giornata, o un video estratto dal vostro ultimo viaggio, per esempio, potete rendere i contenuti emozionali lasciandovi ispirare proprio dai vostri brani preferiti.

Le app e i template solo da utilizzare

L’ultimo consiglio per realizzare stories bellissime su Instagram riguarda l’utilizzo di applicazioni esterne, disponibili sia per Android che per iOs. Non staremo a elencarle qui, anche perché ce ne sono tantissime.

Il vantaggio di queste app consiste nel fornire agli utenti dei template pre-impostati pronti solo da personalizzare e da condividere. Ovviamente, come anticipato, la qualità dei contenuti fotografici e video viene prima di ogni cosa.

Utilizzate fantasia e creatività e unitele a questi consigli: il vostro pubblico Instagram resterà estasiato dei risultati. Buon lavoro!