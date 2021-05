L uogo di lavoro, sì, ma anche spazio dove vivere per la maggior parte del giorno: se vuoi sapere come rendere accogliente il tuo studio, pur mantenendolo professionale, sei nel posto giusto!

Puoi dirlo serenamente: rendere accogliente il tuo studio è una priorità, specie considerando il fatto che lavori tante, tantissime ore al giorno. Tuttavia è normale chiedersi come farlo senza togliere a questo spazio quell'aria professionale che deve necessariamente mantenere.

Non temere: ci sono almeno 10 consigli che puoi seguire. E vedrai che il risultato ti lascerà estremamente soddisfatta!

Gioca con lampade e luci

Come spesso abbiamo detto, l'illuminazione in casa fa la differenza e ciò vale anche per lo studio. Se vuoi dare un tocco più personale e più accogliente a questa stanza, prova a utilizzare delle lampade particolari.

Esistono lampade di design davvero iconiche, ma il mercato è pieno di elementi luminosi dalle più svariate forme. Puoi anche usare luci di diverso colore, ricordandoti però che il soffuso non si adatta all'ambiente lavorativo.

Scegli le tende giuste

Le tende sono tutto fuorché un elemento marginale. C'è chi arredando lo studio le sceglie all'ultimo e non c'è nulla di più sbagliato: in base alla luce che filtra dalle finestre, una tenda può cambiare radicalmente l'aspetto dell'intera stanza.

Se vuoi rendere accogliente il tuo studio scegli le tende in base a luminosità e grandezza dell'ambiente: tessuti colorati e coprenti andranno benissimo per stanze grandi e molto luminose, mentre per le stanze più piccine sarà meglio optare per qualcosa di bianco e leggero.

Fai attenzione alla scrivania

Sei sicura di aver scelto la scrivania giusta? E se sì, è nella posizione corretta? Spesso per rendere accogliente lo studio basta fare dei piccoli spostamenti, che renderanno l'ambiente più personale e meno freddo.

Se devi ancora scegliere (o sostituire) la scrivania, opta sempre per soluzioni di design, che nella maggior parte dei casi sono multifunzionali. Se invece l'hai già scelta ma lo studio ti sembra ancora troppo "sterile", prova a cambiare posizione, a metterla di sbieco o più vicina al muro: basta anche un millimetro per cambiare l'anima di una stanza!

Colora la tua libreria

Studio chiama libreria, lo sappiamo bene. Un insieme di cataloghi monocolore o di libri grigio o neri, però, non rendono poi l'ambiente così accogliente e felice come dovrebbe essere.

Cerca di variare il colore dei tuoi raccoglitori e opta per soluzioni brillanti, che spezzino la monotonia dell'ambiente. Accosta, poi, la voglia di rendere più accogliente il tuo studio a quella di scoprire nuovi libri da leggere: vai in missione e acquista dei titoli nuovi con copertine brillanti e colorate.

Appendi delle stampe

Viviamo in un mondo ricco di opzioni per ciò che riguarda l'home decor e le stampe sono sempre più gettonate. Ne esistono davvero di moltissimi tipi: motivazionali, coloratissime, ispirate a grandi capolavori dell'arte di ogni epoca.

Appendere un paio di stampe è una soluzione per rendere più accogliente il tuo studio: ti permette di sollevare gli occhi dal monitor e vedere qualcosa che ti piace, facendoti tirare un respiro di sollievo.

Opta per organizzatori e separatori geometrici

Eleganti e allo stesso tempo d'effetto: da diverso tempo gli organizer geometrici, a forma di cubo o lineari, sono sulla cresta dell'onda. Questo perché combinando varie misure e larghezze si possono creare degli effetti personalissimi.

Lo stesso vale per i separatori, che possono avere dei motivi circolari, triangolari o quadrati e che possono creare uno stacco, per esempio, tra la tua scrivania e il tuo archivio. Parola d'ordine? Colore: sceglilo colorato e avrai un ambiente molto più accogliente.

Esponi suppellettili che parlano di te

Sei un'appassionata scrittrice? Una macchina da scrivere in bella mostra darà un tocco personale al tuo studio. Cinefila incallita? Un'action figure posizionata tra scaffali e mensole ti farà sentire a casa.

Le possibilità sono davvero tantissime: basta scegliere l'oggetto che più si addice al tuo carattere e alle tue passioni e metterlo in posto visibile per personalizzare il tuo studio senza, però, banalizzarlo o farlo sembrare una cameretta.

Non sottovalutare le piante

Forse non hai il pollice verde, forse non ti sei ancora decisa. Eppure, le piante sono ottime per arredare e rendere accogliente il tuo studio. Danno infatti un pizzico di colore e, in molti casi, non hanno neanche bisogno di tutta questa attenzione.

Potresti, per esempio, posizionare qualche pianta grassa all'interno di piccoli vasetti colorati e poi collocarle in giro per lo studio. Il risultato è assicurato!

Portapenne e penne colorate

Passiamo alle cose che usi ogni giorno: penne, matite, evidenziatori. Sono tutti oggetti che, se ci pensi bene, puoi personalizzare. Dei portapenne color pastello possono cambiare un po' il volto "grigio" del tuo studio e renderlo molto più gradevole.

Lo stesso vale per il tuo armamentario per scrivere: vanno bene le classiche penne nere, ma avere a disposizione un tocco di colore ti farà sentire decisamente meglio.

Agende e quaderni cool

Per concludere, dopo aver parlato di penne e portapenne, occhio anche ad agende, quaderni e bloc notes. Va benissimo lo stile classico, ma se vuoi rendere più accogliente il tuo studio opta anche per alcune soluzioni più disimpegnate.

Scegli un'agenda carina e ben organizzabile e utilizza dei segna-data e degli adesivi per mettere in evidenza questo o quell'appuntamento. Se hai bisogno di quaderni, opta per copertine vivide o con frasi motivazionali: ne beneficerai sin da subito!