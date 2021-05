A lcuni atteggiamenti strani, qualche smorfia fuori posto... sarà mica gelosia? Se vuoi delle certezze, eccoti 5 segnali che indicano che la tua amica è gelosa di te

È capitato a tutte, almeno una volta nella vita: un rapporto che si trasforma, le cose cambiano e la tua bff comincia a cambiare atteggiamento. Che le succede? Magari non è nulla, ma sappi che esistono dei segnali che indicano che la tua amica è gelosa di te e che potrebbero svelare l'arcano.

In particolare ne esistono 5 che sono davvero molto esplicativi e che possono aiutarti a prendere provvedimenti, prima che il vostro rapporto si deteriori. Pronta a conoscerli?

Sminuisce i tuoi risultati

Sono lontani i tempi in cui correvi da lei quando raggiungevi un successo o ottenevi una promozione. Non riesci più ad aprirti quando succede qualcosa di bello, perché sembra che non faccia altro che banalizzare o sminuire qualsiasi traguardo raggiunto.

Sì, sulla carta ti fa sempre i complimenti, ma dall'altra parte è come se ti "insultasse" in maniera sottile. Questo è uno dei più eclatanti segnali che indicano che la tua amica è gelosa. Se ti stai chiedendo perché, probabilmente deriva dal fatto che il tuo lavoro ti sta assorbendo molto e le sta portando via il tempo che passavate insieme.

Sbircia sempre il tuo smartphone

Un messaggio su WhatsApp e lei allunga il collo. Una notifica da Instagram e lei è lì per cercare di capire chi ti lika e chi ti contatta in direct. No, non è per niente un atteggiamento sano ed è una mancanza di rispetto, ed è proprio uno dei segnali di gelosia più comuni.

Se tu e la tua amica avevate un rapporto molto stretto, probabilmente il fatto di non sapere chi ti scrive e che cosa ti sta succedendo le provoca fastidio e cerca di "aggirare" il problema spiandoti.

In questo caso le cause scatenanti di questo atteggiamento possono essere diverse: magari sei tu che hai deciso di allontanarti perché lei era diventata un po' troppo invadente, o semplicemente è da un po' che non vi confidate. Di fatto, però, è bene parlare a cuore aperto e spiegarle che questo non è l'atteggiamento giusto.

Cerca di attirare in ogni modo la tua attenzione

Mille messaggi nel giro di pochi secondi, cento chiamate, improvvisate sotto casa. E ancora messaggi vocali lunghissimi con mirabolanti racconti della sua giornata o, peggio, storie inverosimili su eventi che le sono accaduti, palesemente ingigantiti per interessarti.

Anche questo è un segnale della gelosia della tua amica e ti raccomandiamo di fare anche parecchia attenzione e di cercare di capire, per il suo bene, quanto possa spingersi in là per ottenere un po' del tuo ascolto.

In alcuni casi le persone mosse da gelosia possono addirittura raccontare fatti preoccupanti pur di suscitare una reazione. Meglio fare attenzione e indagare anche la causa scatenante di questo comportamento, che potrebbe essere il poco tempo passato insieme o un tuo graduale (volontario o involontario) allontanamento.

È diventata passivo-aggressiva

Dove prima c'era un dialogo, ora c'è un muro di passivo-aggressività. Ogni volta che fai qualcosa che non le piace te lo fa notare cercando di farti sentire in colpa e, in più, mette in discussione tutto ciò stai facendo, trasformandolo in qualcosa che le fa "torto".

Occhio però: se da una parte la passivo-aggressività è certamente tra i segnali che indicano che la tua amica è gelosa di te, dall'altra parte significa anche che non sa più come come dialogare con te e che probabilmente non capisce più come ti muovi nei suoi confronti.

Ti fa il terzo grado

Dove sei stata? Cosa hai fatto? Come mai non mi hai scritto? Perché non mi hai chiamata? Con chi eri? E ora dove sei? Queste domande, scritte una tantum (molto sporadicamente) possono essere sinonimo di affetto e attenzione. Se invece diventano ossessive, qualcosa non va.

Un terzo grado reiterato non è solo un segnale di gelosia, è un segnale di possesso. Ciò è fortemente dannoso per qualsiasi tipo di rapporto, a maggior ragione se si tratta di un'amicizia di lunga data.

Le cause possono essere quelle che abbiamo già detto, ma cerchiamo anche di capire cosa è successo nella sua vita: se non è mai stata così, che cosa l'ha spinta a cambiare?

Cosa fare se la tua amica è gelosa?

Se effettivamente dovessi scoprire che la tua amica è gelosa, fai attenzione. Se è vero che in linea di massima è bene non farne un dramma, dato che la gelosia è mossa dalla paura di non averti accanto a sé, in altri casi può essere indice di un rapporto tossico.

Un rapporto di amicizia è un rapporto che lascia libertà, gioia e spazi. Quando mancano questi tre elementi, si trasforma in qualcosa che trascende e può diventare nocivo o addirittura pericoloso.

Dunque, se ci tieni alla tua amica è meglio cercare di capire da cosa derivino i suoi timori e analizzare i suoi comportamenti. Meglio risolvere la situazione, prima che il vostro rapporto prenda una piega tossica o si interrompa bruscamente.