Segni zodiacali indecisi: quali sono quelli che ti faranno penare per una scelta?

N on sai proprio decidere. Ogni volta che ti trovi davanti a una scelta da fare, alzi gli occhi al cielo e vorresti essere su un altro pianeta. Sappi che questo può dipendere dal tuo segno zodiacale: scopri se, nella nostra classifica dei cinque più indecisi, c’è anche il tuo!

Ti è mai capitato di essere al ristorante con gli amici e non riuscire a scegliere cosa ordinare? Hai sopportato sguardi di disapprovazione e anche qualche invito a sbrigarti, ma è più forte di te. Non riesci a controllare l’istinto di essere riflessiva per ogni decisione, talvolta fino allo stremo. Sì? Allora sei uno tra i segni zodiacali indecisi, di quelli che fanno sudare freddo prima di prendere una decisione.

Quello che mostri di te, soprattutto se si tratta di intraprendere una nuova strada, potrebbe dipendere dal tuo segno zodiacale. In questa classifica di quelli più indecisi, individuiamo i primi 5 che – secondo noi – sono quelli che impiegano delle ore prima di arrivare a una conclusione.

Ariete

Gli Ariete sono degli indecisi di media entità, ma hanno continuo bisogno dell’approvazione altrui. Se anche tu sei di questo segno, avrai sicuramente pronunciato la frase “Ma tu, che ne pensi?”. I nati tra marzo e aprile sono quelli che applicano la strategia di far decidere gli altri cogliendo i loro pareri. Attenzione: non è detto che usino i consigli per trovare il bandolo della matassa.

La tendenza è quella di chiedere costantemente un’opinione, anche se nessuno di questi consigli viene applicato nella decisione finale. Le situazioni vengono portate al massimo sopportabile e la scelta conclusiva non è mai quella che si era prospettata all’inizio. L’Ariete è un vero indeciso.

Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci rifuggono ogni tipo di decisione fulminea e ogni opinione forte. Vivono la vita come un flusso inarrestabile e ritengono che sia costantemente in divenire. Non esiste un mondo per farli scegliere in modo definitivo, poiché pensano che tutto possa cambiare da un momento all’altro.

Se sei anche tu del segno dei Pesci, allora puoi ritenerti un’indecisa soft. Sei una che sceglie di non sapere piuttosto che prendere una posizione. Aspetti che arrivi un’illuminazione dall’alto per fornirti una soluzione o una conclusione della vicenda che sia degna di questo nome. Fai trascorrere dei giorni, a volte anche dei mesi: avere a che fare con te potrebbe essere davvero complicato!

Cancro

Continuiamo a scalare la classifica dei più indecisi con i nati sotto il segno del Cancro. Se appartieni a questo segno, potresti addirittura essere più indecisa di un Ariete o di un Pesci. Sei quindi abituata a prendere delle decisioni in maniera ossessiva, valuti tutte le opzioni e non scegli prima di aver rimuginato su tutti i piccoli dettagli.

Inizia a essere influenzata da pensieri negativi, paure e ansie che compromettono la tua scelta finale allungandone ulteriormente i tempi. Puoi passare dal piatto al ristorante alla decisione di cambiare casa o addirittura a quella di trasferirti. Tutto è troppo complicato per una Cancro, che fa dell’indecisione la sua bandiera di vita.

Bilancia

La naturale caratteristica di ricercare un equilibrio perfetto è il grande difetto della Bilancia, che tende a valutare tutto in maniera quasi insostenibile. La vita, però, non è facile da definire come i suoi piatti e non è priva di variabili.

La decisione finale di una nata sotto il segno della Bilancia potrebbe quindi arrivare dopo mesi e mesi di riflessione e a seguito di un’attenta analisi dei pro e dei contro. In tutto questo tempo lunghissimo e infinito impiegato per giungere a una conclusione, potrebbero anche intervenire degli elementi avversi che mandano all’aria ogni flebile tentativo di chiudere definitivamente.

Se sei nata sotto il segno della Bilancia, indecisa è il tuo secondo nome. Trascinare le situazioni è la tua specialità, sia che si tratti di scegliere un prodotto di bellezza sia che tu voglia scegliere la meta del tuo nuovo viaggio.

Gemelli

Rullo di tamburi per la prima e incontrastata posizione assegnata al segno dei Gemelli. Non puoi proprio prendere una decisione, è più forte di te. Sapere cosa vuoi dalla vita diventa, spesso, troppo complicato.

Se sei un Gemelli, non hai solo un carattere indeciso, ma fai delle scelte di cui spesso ti penti. Provi anche a tornare sui tuoi passi, ma ormai è troppo tardi per evitare una crisi e finisci per applicare lo stesso metro di giudizio a tutte le situazioni. I Gemelli sono abituati a cambiare idea in continuazione, senza preoccuparsi troppo delle conseguenze.

Conclusioni

Ariete, Pesci, Cancro, Bilancia e Gemelli sono quindi i segni più indecisi in assoluto di tutto lo Zodiaco. Questa loro particolarità potrebbe anche influire su altre caratteristiche positive o essere mitigata dall’ascendente, che è quello che determina il nostro comportamento con le altre persone.

L’indecisione potrebbe però essere anche un valore aggiunto in un carattere che ha dettagli particolari e che potrebbe quindi trarre vantaggio dal suo segno zodiacale. Se anche tu ti sei ritrovata in questa classifica, ora puoi avere la spiegazione delle tue continue difficoltà a giungere a una conclusione. Non disperare: prendi questa tua peculiarità come una qualità e sentiti unica nel tuo essere un’eterna indecisa, ma davvero speciale!