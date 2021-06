Come cambia il tuo comportamento d’estate in base al segno zodiacale

E state, tempo di ferie, mare e sole: come cambia il comportamento di un segno zodiacale durante la bella stagione? Scopri come affronti i giorni estivi, tra leggerezza o... stress per il caldo!

Come cambia il tuo segno zodiacale in estate? Secondo lo Zodiaco, ci sono dei segni molto più amanti della stagione estiva rispetto ad altri. Per esempio, Ariete, Gemelli e Sagittario la trovano irresistibile, un’occasione per cambiare, pianificare viaggi e vivere al massimo. Non è per tutti così, però: il Leone potrebbe diventare irascibile.

Nonostante la sua incredibile bellezza, l’estate non mette d’accordo tutti: sì, le ferie, il mare, la sabbia, la vita notturna. Ma bisogna mettere in conto anche il caldo, che può peggiorare il comportamento di alcuni segni zodiacali. Scopri come affronti le torbide giornate estive, se con un occhio al mare e all’abbronzatura oppure con un carattere più peperino del solito.

Ariete

Se sei del segno zodiacale dell’Ariete, vuol dire che con ogni probabilità amerai l’estate. Questa stagione rappresenta molto per te: l’occasione di rinascita, di nuovi progetti e viaggi interessanti. Essendo un segno di fuoco, non disdegni il divertimento estivo, ma anzi ami la bella stagione per questo motivo: ti dà adrenalina e voglia di fare, di ricominciare a sognare.

Toro

La donna del Toro è molto particolare: il suo è un carattere forte che ben si presta alla stagione estiva. Ma è anche vero che il caldo non è tuo amico. D’altra parte, preferisci l’autunno, per la tua personalità malinconica e nostalgica. In estate, cambi leggermente personalità e le tensioni non sono poi così rare.

Gemelli

Baciato dalla Luna, il segno dei Gemelli è estremamente lunatico, ma anche al contempo energico. In estate, però, senti un desiderio incessante di rinascita e di cambiamento, di rinnovazione, molto più rispetto alla primavera. E poi ami trascorrere del tempo con le amiche: diciamo che esci un po’ dal tuo guscio, dalla comfort zone.

Cancro

Per la donna del Cancro, l’estate è un modo di uscire allo scoperto, di mettersi in gioco e di osare un po’ di più. Sei un segno zodiacale affettuoso, che non manca mai di fare sentire la propria presenza ad amici e partner: ami andare al mare e organizzare aperitivi con panorami mozzafiato, in particolare al tramonto.

Leone

Il Leone è tra i segni zodiacali in estate che danno il massimo. Il problema è che molti lati caratteriali del Leone tendono a peggiorare con l’aumentare delle temperature. Conosciuto per avere poca pazienza, con il caldo potrebbe non essere propriamente disposto a scendere a compromessi. Se sei del Leone, evita i colpi di testa in estate. Fermati a pensare.

Vergine

La personalità della Vergine in estate è messa a dura prova. Diciamo che sei più una tipa d’inverno, prediligi il freddo e le passeggiate tranquille, senza il caldo al suo picco. C’è da dire, però, che non disdegni l’abbronzatura, un tuffo al largo e ovviamente gli aperitivi con gli amici. Sei più elastica in questo periodo, più fortunata (a tal proposito, scopri la tua pietra portafortuna).

Bilancia

Il tuo obiettivo in estate? Se sei della Bilancia, non potrà che essere uno: avere un’abbronzatura da urlo. Vivi questa stagione accogliendo quanto di bello ha da offrire, diventi leggermente più impulsiva e ti lanci in nuove uscite. Durante la vita notturna, sei la più scatenata sulla pista da ballo.

Scorpione

Contrariamente all’inverno, quando ti senti esclusivamente di trascorrere i weekend nella pace della tua casa, in estate brilli e ti piace stare per ore sulla spiaggia. Il segno zodiacale dello Scorpione è molto particolare, aperto a ogni occasione o evenienza. C’è un piccolo problema, però: come per il Leone, il caldo potrebbe darti alla testa.

Sagittario

Cara donna del Sagittario, ami l’estate, ma non solo per il mare e la spiaggia: principalmente, il tuo obiettivo è viaggiare! Programmi e pianifichi weekend fuori porta, non solo in località marittime, perché ricerchi il fresco e il buon cibo. Difficilmente starai ferma nella stagione estiva. Tra l’altro, sei anche tra i migliori segni zodiacali con cui intraprendere un viaggio!

Capricorno

Il tuo segno zodiacale ama il mare: ne è inevitabilmente attratto. Lo senti tuo, e il richiamo è quasi ancestrale. Per quanto il caldo a volte ti affatichi, il tuo comportamento in estate cambia nettamente. Vivresti tutto il tempo in acqua, in pace con te stessa e con il resto del mondo. L’estate ti rende più malleabile.

Acquario

Il segno dell’Acquario è tra i primi posti per positività e gioia. Ti piace il fatto che in estate non ci siano limiti alle serate, ai divertimenti e incontri con gli amici. Essendo un grande segno capace di adattarsi, la donna dell’Acquario non si ferma davanti a nulla, adora le serate in spiaggia, a fantasticare sul futuro e vivere il presente al contempo. In estate, sogni un po’ di più rispetto al solito.

Pesci

Sei una grande amante dell’estate, ed è proprio in questa stagione che dai il tuo massimo. Il tuo comportamento cambia e si adatta con grande facilità. Non ti lasci scoraggiare da nulla, e anzi diventi un punto di riferimento per amiche, famiglia e partner. Il tuo segno zodiacale in estate è esplosivo: ti dà una bella carica di energia.