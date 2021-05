10 serie tv originali Amazon Prime da vedere assolutamente

I l catalogo delle serie tv originali Amazon Prime è sempre più ricco ed è ormai piuttosto consistente. Ecco qualche titolo che vale la pena vedere

Non hai ancora trovato una serie tv capace di appassionarti o magari ne hai appena terminata una super interessante e non vedi l’ora di iniziare una nuova full immersion? Se sei abbonata a Prime, non hai che l’imbarazzo della scelta. Il catalogo delle serie tv originali Amazon Prime, infatti, è sempre più ricco ed è ormai piuttosto consistente. Ecco qualche titolo che vale la pena vedere.

La fantastica signora Maisel

Creata da Amy Sherman-Palladino, sceneggiatrice della nota serie Una mamma per amica, La fantastica signora Maisel (titolo originale: The Marvelous Mrs. Maisel) è una serie TV ambientata a cavallo fra gli anni '50 e '60 del secolo scorso.

La protagonista è Miriam "Midge" Maisel, una casalinga ebrea che vive nell’Upper West Side insieme a suo marito e ai suoi due figli. La sua vita apparentemente tranquilla cambia improvvisamente quando scopre che il marito ha una relazione con la segretaria. Disperata e ubriaca, scopre un inaspettato talento per il mondo del cabaret, che le apre nuove meravigliose opportunità.

Al momento è composta da tre stagioni, ma è in arrivo una quarta. Devi metterla nell’elenco delle serie tv originali Amazon Primeda guardare se ami il genere comedy/storico.

Carnival Row

Si tratta di una serie fantasy noir, che narra la difficile convivenza fra umani e creature mitologiche. Queste ultime, dopo la devastazione della loro patria a causa della guerra, sono costrette a rifugiarsi a Burgue, una città immaginaria dall'architettura neo-vittoriana. Fate, fauni, centauri&Co si rifugiano nel quartiere più povero, sviluppando relazioni molto faticose con gli abitanti.

È fra le serie tv originali Amazon Prime che fanno per te se ami le atmosfere steampunk, gli ambienti che ricordano le capitali europee del secolo scorso, i misteri e il genere fantasy. E se sei una fan di Orlando Bloom, uno dei protagonisti insieme a Cara Delevingne. Attualmente è stata registrata una stagione, ma dovrebbe arrivare la seconda.

LOL-Chi ride è fuori

È una serie italiana in sei puntate tutta da ridere, in cui 10 comici italiani si sfidano a suon di battute e gag, con un unico obiettivo: non ridere. Chi anche solo accenna un sorriso, infatti, viene eliminato dall’implacabile Fedez, conduttore del format.

Fra le geniali imitazioni di Pintus, le freddure di Elio, gli esilaranti sketch di Frank Matano e l’umorismo coinvolgente degli altri partecipanti, è impossibile non ridere. Se hai bisogno di un po’ di sano umorismo, quindi, aggiungi alla lista delle serie tv originali Amazon Prime da non perderti anche LOL.

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

È un nuovo adattamento tv (una produzione tedesca) della storia narrata nel bestseller internazionale di Christiane F. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino reinterpreta in chiave moderna la storia di Christiane e dei suoi amici, che cadono nella dipendenza da droghe e prostituzione e tentano qualsiasi strada pur di raggiungere la libertà e felicità tanto agognate.

Mettila fra le serie tv originali Amazon Prime da vedere se ami le storie senza tempo e non ti impressioni facilmente. Per ora esiste una sola stagione.

Upload

Ecco un altro titolo imperdibile se ami il genere fantasy. Protagonista di Upload è Nathan Brown, che muore durante un misterioso incidente e decide di far caricare la sua coscienza in un aldilà digitale. La vicenda è ambientata, infatti, in un futuro in cui gli esseri umani possono pagare per fare questo processo di upload. Mentre Nathan si abitua alla sua nuova “vita” accompagnato da Nora, la sua assistente umana, pian piano si dipana anche il mistero sulla sua morte.

La prima stagione è uscita lo scorso anno. Nel corso del 2021 è atteso il seguito.

Tutta colpa di Freud

Ispirata all’omonimo film del 2014 diretto da Paolo Genovese, è una serie tv italiana, genere commedia. Al centro della storia c’è la vita di Francesco, psicoanalista milanese, padre di tre figlie che ha cresciuto da solo. Quando anche l’ultima figlia se ne va di casa, Francesco entra in crisi. Ma quando finalmente lui sta trovando un nuovo equilibrio, le tre “pecorelle smarrite” tornano a casa, creando un nuovo caos nella vita personale e professionale di Francesco.

Al momento è stata registrata una sola stagione. È il titolo per te se ami la commedia italiana e Claudio Bisio (che recita nei panni di Francesco).

The boys

Ecco un’altra delle serie tv originali Amazon Prime “cult”. Basata sull’omonimo fumetto, ruota attorno alle vite dei “Sette”, un gruppo di supereroi che perdono di vista la propria missione: invece di fare del bene, infatti, abusano dei propri poteri. Gestiti dalla potentissima multinazionale Vought American, che ne maschera i vizi per ritrarli come paladini, vengono sfruttati per trarne il maggior vantaggio economico possibile.

Fa per te se sei attirata dal genere commedia nera/azione/drammatico.

Little Fires Everywhere

È la miniserie tratta dal bestseller “Tanti piccoli fuochi” di Celeste Ng, che vede lo scontro fra due madri diametralmente opposte (Reese Witherspoon e Kerry Washington). Una è giornalista di quartiere altolocato e posh, l’altra un’artista bohemienne a corto di soldi.

Se hai amato Big Little Lies questa è un’altra delle serie tv originali Amazon Prime che devi segnarti. Infatti, la ricorda per molti aspetti.

Templanza

Ecco un’altra serie tratta da un bestseller. In questo caso si tratta di “Un sorriso fra due silenzi” di Maria Dueñas. Protagonista di Templanza è un uomo che compie un viaggio inarrestabile, fra Spagna, Messico e Cuba, alla ricerca della fortuna perduta (era ricco e perde tutto per un affare andato male) e di se stesso, tormentato dall’amore per una donna sposata.

È il titolo per te se sei attratta dalle serie spagnole e dalle saghe famigliari e d’altri tempi, stile Bridgerton e Downton Abbey. Ma, dopotutto, anche se hai odiato queste serie, perché presenta comunque delle differenze sostanziali.

L’uomo nell’alto castello

Composta da quattro stagioni, questa serie è ambientata nel 1962. Racconta una realtà ipotetica, mostrando come sarebbe stato il mondo se la seconda guerra mondiale fosse stata vinta dalle potenze dell’Asse e se a governare gli Stati Uniti ci fossero stati Germania e Giappone.



Basata sul romanzo del 1962, “La svastica sul sole” di Philip K. Dick, è una serie perfetta per gli appassionati della storia.